Investimento de R$ 15 milhões: Escola Americana vai fazer expansão

A Escola Americana de Vitória funciona em Bento Ferreira Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação

A Escola Americana de Vitória fará um importante investimento de expansão no decorrer de 2023. O Grupo Buaiz, dono da instituição, fará um aporte de R$ 15 milhões na ampliação da estrutura, o que possibilitará a expansão do high school - para estudantes entre 14 e 18 anos. Hoje, são duas turmas, em 2024, terminado o investimento, serão dez.

"Faremos um novo andar, com mais tecnologia. Nossa intenção é crescer sem pressa e com muita qualidade", explicou Américo Buaiz, presidente do Grupo Buaiz. Hoje, a Escola Americana de Vitória possui algo próximo a 300 alunos, no ano que vem serão 400 e, em 2024, 750.

O empresário adiantou que o plano de expansão prevê uma instituição com 1 mil alunos e, provavelmente, ocupando dois espaços. "Estamos avaliando tudo com muito cuidado e calma. Para chegarmos aos 1 mil alunos precisaremos de um novo prédio, provavelmente em um novo campus. Ainda não está definido onde", explicou Américo.