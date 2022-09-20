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Educação

Investimento de R$ 15 milhões: Escola Americana vai fazer expansão

Aporte será feito no decorrer do ano que vem e vai ter o objetivo de ampliar atendimento aos alunos do high school, que têm entre 14 e 18 anos

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 03:59

Públicado em 

20 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Escola de Vitória terá aulas equiparadas ao high school americano
A Escola Americana de Vitória funciona em Bento Ferreira Crédito: Escola Americana de Vitória/Divulgação
A Escola Americana de Vitória fará um importante investimento de expansão no decorrer de 2023. O Grupo Buaiz, dono da instituição, fará um aporte de R$ 15 milhões na ampliação da estrutura, o que possibilitará a expansão do high school - para estudantes entre 14 e 18 anos. Hoje, são duas turmas, em 2024, terminado o investimento, serão dez.
"Faremos um novo andar, com mais tecnologia. Nossa intenção é crescer sem pressa e com muita qualidade", explicou Américo Buaiz, presidente do Grupo Buaiz. Hoje, a Escola Americana de Vitória possui algo próximo a 300 alunos, no ano que vem serão 400 e, em 2024, 750.    
O empresário adiantou que o plano de expansão prevê uma instituição com 1 mil alunos e, provavelmente, ocupando dois espaços. "Estamos avaliando tudo com muito cuidado e calma. Para chegarmos aos 1 mil alunos precisaremos de um novo prédio, provavelmente em um novo campus. Ainda não está definido onde", explicou Américo.
A Escola Americana de Vitória funciona no prédio do antigo ginásio do Álvares Cabral, em Bento Ferreira, que foi completamente readequado.  Com os R$ 15 milhões que serão injetados no ano que vem, o investimento total feito pelo Grupo Buaiz no colégio alcança os R$ 55 milhões.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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