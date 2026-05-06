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Em 32 cidades

Funasa assume monitoramento da água do Rio Doce em cidades do ES e MG

Fundação Nacional de Saúde (Funasa) fará análises em 173 pontos da bacia após saída da Fundação Renova

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 16:41

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

06 mai 2026 às 16:41
Ao todo, serão monitorados 173 pontos distribuídos em 32 municípios ao longo da bacia do Rio Doce
Ao todo, serão monitorados 173 pontos distribuídos em 32 municípios ao longo da bacia do Rio Doce Divulgação | Funasa

O monitoramento da qualidade da água do Rio Doce passará a ser realizado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a partir deste sábado (9), em cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais. A fundação assume as ações após o encerramento das atividades da Fundação Renova, responsável pelas análises desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.


Ao todo, serão monitorados 173 pontos distribuídos em 32 municípios ao longo da bacia do Rio Doce. Segundo a Funasa, a iniciativa foi viabilizada por meio de um acordo firmado com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).


A campanha, chamada “Funasa Presente no Rio Doce”, tem como objetivo garantir a continuidade das análises da água consumida pelas populações atingidas pelo desastre ambiental. “A iniciativa busca garantir a continuidade do monitoramento ao longo da Bacia do Rio Doce e ampliar a produção de dados sobre a qualidade da água”, afirmou o presidente da Funasa, Alexandre Motta.


Antes do início oficial das atividades, equipes técnicas realizaram visitas e reconhecimento em cidades da bacia, passando por municípios mineiros até chegar a São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O trabalho incluiu coletas e definição dos pontos de monitoramento.


Segundo a fundação, além dos 109 pontos já definidos anteriormente pela AgSUS, outros 64 foram acrescentados pela equipe técnica da Funasa. A proposta é avaliar a qualidade e a segurança da água utilizada pela população das cidades atendidas.

Errata

10/05/2026

Diferentemente do públicado anteriormente, o monitoramento da água será repassado pela Samarco para Funsasa. Desde o fim da Renova, a mineradora assumiu as funções. Texto e título foram corrigidos.

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