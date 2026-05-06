Funasa assume monitoramento da água do Rio Doce em cidades do ES e MG

O monitoramento da qualidade da água do Rio Doce passará a ser realizado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a partir deste sábado (9), em cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais. A fundação assume as ações após o encerramento das atividades da Fundação Renova, responsável pelas análises desde o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.





Ao todo, serão monitorados 173 pontos distribuídos em 32 municípios ao longo da bacia do Rio Doce. Segundo a Funasa, a iniciativa foi viabilizada por meio de um acordo firmado com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).





A campanha, chamada “Funasa Presente no Rio Doce”, tem como objetivo garantir a continuidade das análises da água consumida pelas populações atingidas pelo desastre ambiental. “A iniciativa busca garantir a continuidade do monitoramento ao longo da Bacia do Rio Doce e ampliar a produção de dados sobre a qualidade da água”, afirmou o presidente da Funasa, Alexandre Motta.





Antes do início oficial das atividades, equipes técnicas realizaram visitas e reconhecimento em cidades da bacia, passando por municípios mineiros até chegar a São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O trabalho incluiu coletas e definição dos pontos de monitoramento.





Segundo a fundação, além dos 109 pontos já definidos anteriormente pela AgSUS, outros 64 foram acrescentados pela equipe técnica da Funasa. A proposta é avaliar a qualidade e a segurança da água utilizada pela população das cidades atendidas.