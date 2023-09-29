Escolas e faculdades apresentam novidades para 2024

Alunos esperam por novidades no próximo ano letivo Crédito: Freepik

O ano letivo está chegando ao fim, mas, para quem atua na área de educação, ainda não é tempo de descanso. Um ciclo se fecha, porém outro está sendo planejado e vai chegar cheio de novidades a 2024.

Escolas da educação básica e instituições de ensino superior buscam inovar nas ofertas para seus alunos e preparam cursos novos, atividades diferenciadas e até mudança de espaços.

É claro que, nesse combo de novidades, a utilização de recursos tecnológicos também se mostra uma importante ferramenta para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Vamos conferir!

CASA NOVA

Para 2024, a Escola Monteiro inaugura uma casa própria para o ensino médio. Um espaço exclusivo de convivência que possibilita a esse grupo de estudantes decidir o que quer ter como opção de entretenimento, e até uma copa para preparar seu próprio lanche.

A casa é próxima ao atual colégio e foi adaptada para trabalhar projetos, com salas de aula de dinâmicas diferentes e mesas coletivas, atendendo, inclusive, às exigências do novo currículo do ensino médio.

O Madan também vai se mudar para um espaço mais amplo, na Praia do Canto, em Vitória, que contará com laboratórios para Física, Biologia e Química e salas de estudo, expandindo o suporte para a jornada acadêmica.

AMPLIAÇÃO

As instituições também apostam na melhoria de seus espaços. O UP Centro Educacional vai aumentar e modernizar a unidade master de Jardim da Penha. Além disso, a unidade da Praia do Canto passará a ser exclusiva para pré-vestibulandos.

ENSINO MÉDIO

Já falamos do novo endereço do Madan, mas é bom saber que a casa vai contemplar outra novidade: o centro educacional implementará o ensino médio, com uma turma dedicada para cada série.

MAIS EXPERIÊNCIAS

O Madan prevê a realização de olimpíadas científicas, feiras de ciências e de profissões, aulas de campo, campanhas solidárias, plantões de dúvidas, reforço escolar, orientação pedagógica individualizada, rodas de conversas com psicóloga e mentoria de meditação para os alunos.

Na rede estadual, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) está de olho em como os alunos estão se sentindo. Por isso, no próximo ano, vai lançar o Programa Sucesso Escolar, que trabalha com estudantes em situação de distorção idade-série matriculados nos 6º e 7º anos do ensino fundamental das unidades escolares da rede estadual, focando a autoestima desses jovens.

Na Escola Monteiro, será ampliada a oferta de teatro para os alunos de todos os segmentos.

COMBATE À EVASÃO

Em 2024, a Sedu vai pôr em prática a Busca Ativa Escolar, programa para prevenir e combater o abandono e a evasão escolar, muitas vezes motivados por questões psicossociais. Com a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, a secretaria terá mais condições de entender o que faz o aluno deixar de comparecer à escola e trazê-lo de volta.

PLATAFORMAS

Os alunos da Contec terão apostilas digitalizadas, canais de comunicação com os professores, jogos, videoaulas e conteúdos extras para que o ensino seja cada vez mais moderno e efetivo. Tudo isso está em uma nova plataforma, a “Plural”.

A FDV vai investir ainda mais na plataforma de aprendizagem on-line, que incorporou recentemente uma série de recursos de inteligência artificial generativa, como legenda e capitalização automáticas para transcrição de videoaulas.

A plataforma também inseriu o Guia da OAB, um sistema de análise de dados e treinamento que auxilia estudantes e professores a entenderem como as matérias — seus temas e tópicos — foram cobradas no exame de Ordem ao longo do tempo.

Em 2024, o Centro Educacional Primeiro Mundo vai implementar uma plataforma de jogos e aprendizagem, a Matific, que possui um acervo com milhares de atividades de matemática que desenvolverão o raciocínio lógico e o pensamento criativo dos estudantes dos anos iniciais.

A tecnologia faz parte do dia a dia de alunos Crédito: Freepik

LABORATÓRIOS

Na Fucape, os planos são de implementação de dois laboratórios: um voltado para a Ciência de Dados e outro de Neurociência Aplicada aos Negócios.

Para a FDV, a previsão é implementar o Laboratório de Direito e Tecnologia, no qual os estudantes aprendem a utilizar e desenvolver ferramentas e automações baseadas em inteligência artificial que podem ser úteis em tarefas profissionais, pesquisas e estudos acadêmicos do Direito.

NOVAS TURMAS

A Escola Americana de Vitória (EAV) vai atender a uma das principais demandas que chegam à escola e criar a turma Toddler 1, focada em crianças de 1 ano e 6 meses de idade. A proposta é que, já nessa idade, seja iniciado o processo de desenvolvimento e aprendizado.

Até 2024, a Multivix vai abrir 70 novos polos de Educação a Distância (EaD), inclusive fora do Espírito Santo.

TECNOLOGIA

O Colégio Marista tem um olhar atento para a educação tecnológica, projeto desenvolvido do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. A partir de 2024, a oferta vai começar no 1º ano. As aulas de educação tecnológica utilizam o pensamento computacional, o trabalho colaborativo e a cultura maker, pelos quais o estudante é desafiado a aprender fazendo, pensando diferentes formas para alcançar a solução de um problema. Nesse processo, desenvolve diversas competências e habilidades, que potencializam seu conhecimento.

O Centro Educacional Primeiro Mundo também segue aprimorando as suas duas estações tecnológicas. A primeira utiliza recurso visual para aprofundar o conhecimento multidisciplinar. Funciona como uma mesa touch, que permite a interação do estudante com as imagens e animações da tela. A segunda envolve aprendizagem prática, com estímulo à criação de realidades geográficas. Por meio dela, o relevo e os fenômenos naturais são simulados, facilitando a aprendizagem dos alunos.

INOVAÇÃO

O Senac-ES vai contar com a “Trilha de Inovação”, formações voltadas para os profissionais que desejam dinamizar suas carreiras, apostando na inovação para o crescimento. A iniciativa faz parte do plano educacional do Hub Senac-ES, que já tem obras em andamento e vai contar com um espaço físico no Centro de Inovações na unidade de Vitória.

PARCERIAS

A FDV quer ampliar as parcerias com hubs e laboratórios de inovação como Base27, Ministério Público do Espírito Santo, Ifes, entre outras instituições, para o desenvolvimento de projetos, capacitações, eventos, oficinas e atividades que visam à promoção e difusão de conhecimento em empreendedorismo, inovação e tecnologia, em ações de correlação com o Direito e ligação com o laboratório de design e inovação jurídica da instituição.

IDIOMAS

No Centro Educacional Edward Dodd, haverá investimento massivo no projeto bilíngue. Dessa forma, serão empregadas mais horas aos projetos manuais, empreendedorismo pessoal, empreendedorismo de conjunto, acesso à tecnologia da informação, robótica e empirismo computacional.

Já o Colégio Marista vai ampliar o programa bilíngue, que, atualmente, é oferecido do maternal 3 até o 5º ano do ensino fundamental. A partir de 2024, o 6º ano também será contemplado.

MAIS CURSOS

A Multivix terá 42 cursos na modalidade EaD, entre os quais os novos Arquitetura e Urbanismo, Teologia e Gestão de Eventos.

A Fucape, por sua vez, vai abrir a primeira turma do curso de graduação em Ciência de Dados para Negócios e criar o MBA em ESG.

CERTIFICAÇÃO