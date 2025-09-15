Ajuda nos estudos

Aplicativos e IA são aliados na preparação para o Enem

De aplicativos de ensino à inteligência artificial para correção de redações, a tecnologia se tornou uma mão na roda (ou no papel) para alunos durante a rotina de estudos

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:00

Alunos que estão se preparando para o Enem têm ferramentas para ajudar nos estudos Crédito: Shutterstock

É preciso muita preparação, treino, boas horas de sono, alimentação em dia e foco total. Quem vê isso até pode pensar que essa é a rotina de um competidor esportivo. Mas aqui a maratona é outra: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esta é a hora em que os alunos se tornam verdadeiros atletas, e se preparam ao longo do ano, para realizar uma das provas mais importantes da vida acadêmica. Afinal, vale uma vaga na faculdade.

Só neste ano, foram confirmadas 4.811.338 inscrições, sendo 1.811.524 alunos concluintes do ensino médio. Do total de inscritos, 99.905 correspondem a pessoas no Espírito Santo que pretendem prestar o exame nos dias 9 e 16 de novembro de 2025. Arielle Mercilio Pereira, de 17 anos, é uma delas.

Aluna da rede estadual, ela conta que desde janeiro tem uma rotina de estudos 100% focada na preparação para o Enem. De segunda a sexta, Arielle concilia a reta final do ensino médio com um curso preparatório, oferecido de forma gratuita pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e aulas on-line complementares.

“É uma rotina bem puxada e acabo me cobrando muito, mas sempre tento tirar um tempinho nos finais de semana para meus amigos, família e cuidar da minha saúde mental. Quero passar em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um curso bem concorrido e que me exige muita leitura”, destaca.

Arielle concilia a reta final do ensino médio com um curso preparatório, oferecido de forma gratuita pela Sedu Crédito: Acervo pessoal

Além da leitura, a escrita também faz parte desse plano de estudos. Pelo menos uma vez por semana, ela produz uma redação como exercício de treinamento para o Enem. O papel e a caneta são a dupla favorita de Arielle, mas a tecnologia também é aliada nesse processo com aplicativos e aulas on-line.

Tecnologias como aliadas de ensino

Inclusive, a Sedu já trabalha para incorporar de forma estratégica ao currículo e à gestão educacional do Espírito Santo essas ferramentas.. A inteligência artificial (IA), por exemplo, já tem sido utilizada, desde 2022, em um processo de correção de texto aplicado em todas as escolas de ensino médio.

Segundo o Estado, a ferramenta oferece correções automatizadas, com devolutivas personalizadas e imediatas, que orientam os estudantes na reescrita de textos dissertativo-argumentativos.

Dessa forma, os professores acompanham o progresso, revisam os feedbacks e realizam intervenções pedagógicas adicionais, enriquecendo o processo de ensino. A plataforma também fornece materiais de apoio, como vídeos, infográficos, dados e textos de referência.

Além das plataformas digitais para auxiliar no processo de aprendizagem, a Sedu também segue com o projeto de cursos preparatórios para o Enem. Oferecidas de forma gratuita, foram abertas 1.194 vagas em 13 escolas-polo da rede estadual somente para o segundo semestre de 2025.

O curso combina aulas on-line e encontros presenciais. Durante a semana, os estudantes participam de aulas presenciais no contraturno ou síncronas por meio da plataforma Google Meet, enquanto os sábados são reservados para os aulões presenciais, com foco nas áreas de conhecimento e na redação.

Vale destacar que o programa também oferece orientação de estudos, videoaulas no YouTube e acesso a ferramentas digitais, incluindo soluções para produção e correção de redações.

Essas iniciativas seguem alinhadas às propostas pedagógicas de diferentes instituições de ensino do Estado. No UP Centro Educacional, inclusive, o diretor-geral da escola e professor, Fábio Portela, ressalta que os estudantes que hoje estão no ensino médio são nativos digitais, e que desprezar isso é abrir mão de um mundo de conhecimento disponível.

“A inteligência artificial é prova disso. Por meio dessa ferramenta, é possível obter relatórios extremamente detalhados e customizados de cada aluno. De posse disso, o estudante pode focar seus estudos e melhorar seu desempenho em cada área do conhecimento de maneira eficaz e otimizando tempo. Isso é muito válido, sobretudo no ano do vestibular, pois há muito conteúdo a ser estudado/abordado”, pontua Portela.

O diretor-geral da escola e professor, Fábio Portela, ressalta que os estudantes que hoje estão no ensino médio são nativos digitais, e que desprezar isso é abrir mão de um mundo de conhecimento disponível Crédito: Divulgação

Como exemplo, o diretor-geral cita o UP Test. Segundo ele, após cada simulado, o aluno recebe um relatório que contém todas as questões resolvidas e gabaritadas da prova feita.

“Mais que isso, ele recebe o percentual de erros e acertos de cada questão de todos que fizeram a prova. Mais ainda: onde estudar aquela questão na apostila (conteúdo, volume e página). Assim, caso tenha errado, basta retomar o conteúdo para não errar mais. Cada questão sempre apontada com os níveis de dificuldade (fácil, médio, difícil) e com o mesmo critério do Enem (TRI) na estruturação da pontuação do aluno”, explica.

Entre avanços, papel e caneta formam dupla que não sai de moda

Mesmo com as tecnologias sendo parceiras nos métodos de aprendizagem, os processos tradicionais continuam sendo uma parte fundamental da rotina de estudos. Especialmente, porque na hora da prova, tudo o que o aluno vai poder utilizar é o papel e a caneta.

“A surpresa, talvez, seja exatamente que o método analógico e tradicional tenha voltado muito à tona e os pais estão gostando. Nada pode substituir aquele caderno bem colorido na hora de memorizar os conteúdos, e isso tem sido cada vez mais valorizado”, pontua Daniel Rojas, diretor da Escola Madan.

Para ele, agora é a hora de revisar os conteúdos estudados ao longo do ano. Ou seja, é importante treinar com provas e questões reais, assim como o tempo gasto na hora de produzir uma redação, por exemplo.

Daniel Rojas, diretor da Escola Madan Crédito: Divulgação

“Nada substitui o papel. Quando o aluno está copiando no próprio caderno, percebemos que ele acaba se concentrando mais. Então, nem estamos mais aceitando redações digitalizadas, porque queremos que os alunos tenham a prática da escrita e não demorem tanto tempo na hora de passar a limpo durante o Enem”, finaliza.

Dicas para a reta final de estudos

01 Revise os conteúdos Na reta final de estudos para o Enem, a dica é iniciar a revisão dos conteúdos ensinados ao longo do ano. Não deixe também de praticar com provas passadas e questões reais.

02 Foco e disciplina Não deixe que a reta final te desanime. Tenha foco e disciplina e mantenha a rotina de estudos diária até o dia da prova.

03 Cuide da saúde mental Mas é claro, sem deixar que a sobrecarga dos estudos atrapalhe a saúde mental. Tente encontrar momentos de descanso para que o conteúdo seja bem absorvido.

