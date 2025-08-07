Digital e interativa

Revista EducarES 2025 traz dicas sobre carreira e bem-estar dos jovens

Publicação debate questões como escolha profissional e saúde mental dos adolescentes, diante dos novos desafios do mercado de trabalho. Conteúdos trazem análises de especialistas, tendências e as novidades nas escolas e faculdades do ES

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 12:19

Revista Educares 2025 é digital e interativa Crédito: Divulgação

A pressão por desempenho está nos adoecendo? Ansiedade, burnout, depressão, estresse… Esses não são temas apenas de adultos no mercado de trabalho. Cada vez mais, crianças, adolescentes e jovens enfrentam desafios emocionais causados pela pressão acadêmica, pelas incertezas do futuro e pelo excesso de cobrança. A escola não é só um lugar de conteúdo – é um ambiente de relações, emoções e descobertas. Em uma era hiperconectada, acelerada e cheia de expectativas, como lidar com as emoções, em meio a escolhas tão importantes, como a de uma profissão?

Os desafios sobre carreira, profissões e bem-estar para estudar e trabalhar são abordados nas páginas Revista EducarES 2025, que nesta quarta edição está disponível de forma totalmente digital e interativa. A revista será lançada durante o "EducarES: Arena Profissões", evento realizado pela Rede Gazeta nesta quinta-feira (07/08), no Centro de Convenções de Vitória, com apresentação do ator, humorista e apresentador Marcos Veras.

A publicação trata também de temas como os impactos da tecnologia na educação e na relação entre pais e filhos; o uso de aplicativos e a inteligência artificial como aliados no ensino; o preparo dos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); o acolhimento às neurodivergências em sala de aula; e o que as escolas e faculdades estão preparando para o próximo ano letivo. Para ter acesso à revista digital, basta clicar aqui ou na imagem abaixo:

