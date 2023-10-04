Aeroporto de Vitória investe R$ 17 milhões para reduzir poluição de aviões

Salão de embarque do Aeroporto de Vitória Crédito: Infraero

Para reduzir a poluição provocada pela operação de aeronaves e tornar o setor mais sustentável, o Aeroporto de Vitória fez um investimento de R$ 17 milhões em equipamentos e sistemas para o programa e também firmou contrato entre o final de setembro e início de outubro com as companhias aéreas Azul, Gol e Latam para usarem energia renovável em solo. O objetivo é reduzir a emissão de gás carbônico e a utilização de querosene e diesel e contribuir para a preservação do meio ambiente. A iniciativa está entre as estratégias de ESG da indústria da aviação.

Os equipamentos adquiridos pela Zurich Airport Brasil, que também opera o Aeroporto de Florianópolis, garantem que a parte elétrica e o ar-condicionado das aeronaves em solo funcionem apenas com a energia renovável gerada pelo aeroporto, adquirida no Mercado Livre de Energia e certificada com o I-REC (Certificado Internacional de Energia Renovável).

A solução fornece os 400 Hz de energia elétrica necessários e ainda o ar pré-condicionado (PCA) para os aviões. Atualmente, é necessário usar geradores externos a diesel (GPU) ou acionar a turbina a querosene do próprio avião (APU), para manter o funcionamento. Ao eliminar o uso das GPUs e APUs, estima-se reduzir a emissão de cerca de 1.200 toneladas de CO2 anuais, no Aeroporto de Vitória.