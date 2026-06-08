Nova tecnologia do TJES quer economizar tempo e R$ 4 milhões/ano

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) disponibilizou nesta quarta-feira (03) a ferramenta LuzIA, solução tecnológica voltada à auditoria e à gestão do desempenho dos Juizados Especiais capixabas.
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A ferramenta, idealizada pelo servidor Juliano Cardoso Bolzan, chefe da Seção de Apoio à Coordenadoria dos Juizados Especiais, utiliza Inteligência Artificial Generativa para auxiliar na análise técnica de minutas de sentença elaboradas por juízes leigos nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado.
Batizada de LuzIA – Analisador de Projetos de Sentença, a solução foi desenvolvida em um trabalho conjunto do Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial (LI²), da Supervisão dos Juizados Especiais e da STIC, como resposta ao aumento da demanda enfrentada pelos Juizados Especiais e à necessidade de garantir mais agilidade, padronização e qualidade técnica às decisões judiciais.
O servidor, que é morador de Vila Velha, se inspirou no Farol de Santa Luzia para dar nome à ferramenta, fazendo alusão a “IA” e “luz”. Além disso, teve intenção de homenagear um dos pontos turísticos mais relevantes do Estado.
COMO FUNCIONA
O sistema funciona de forma automatizada e em etapas. Primeiro, os documentos entram em uma fila de processamento. Em seguida, a ferramenta identifica e lê os textos dos arquivos, inclusive imagens digitalizadas, realiza a proteção de dados sensíveis das partes envolvidas e, por fim, executa uma análise técnica com apoio de modelos avançados de inteligência artificial.
“Ressaltamos a economia dos recursos. Essa ferramenta vai permitir que o tempo de elaboração e correção de minutas seja reduzido de 10 minutos para 2 minutos. Isso vai equivaler a uma economia de mais de R$ 4 milhões a cada ano”, destacou o vice-presidente do TJES, desembargador Fernando Zardini, responsável pela supervisão do Laboratório.
Segundo informações da Coordenadoria dos Juizados Especiais, apenas no mês de abril de 2026 foram homologadas 9.006 minutas em todo o Espírito Santo, o que representa uma média de 71 minutas por magistrado togado. Nesse cenário, a LuzIA surge como ferramenta de apoio à atividade jurisdicional, contribuindo para reduzir o tempo de revisão dos processos, ampliar a eficiência operacional e fortalecer a qualidade das decisões.
Além da auditoria automatizada, a solução também permitirá aprimorar o acompanhamento da produtividade e o monitoramento dos Juizados Especiais, transformando dados em informações estratégicas para a gestão do Poder Judiciário capixaba.
Para garantir a correta implementação da nova tecnologia e promover a capacitação dos usuários, o TJES também encaminhou a iniciativa à Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo (Emes), que ficará responsável pelo planejamento e pela oferta de treinamentos destinados a magistrados e servidores.
A ferramenta também representará o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no 3º Prêmio de Inovação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), iniciativa que reconhece projetos inovadores desenvolvidos pelos órgãos do Poder Judiciário brasileiro.