Nova tecnologia do TJES quer economizar tempo e R$ 4 milhões/ano

O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) disponibilizou nesta quarta-feira (03) a ferramenta LuzIA, solução tecnológica voltada à auditoria e à gestão do desempenho dos Juizados Especiais capixabas.





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A ferramenta, idealizada pelo servidor Juliano Cardoso Bolzan, chefe da Seção de Apoio à Coordenadoria dos Juizados Especiais, utiliza Inteligência Artificial Generativa para auxiliar na análise técnica de minutas de sentença elaboradas por juízes leigos nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado.





Batizada de LuzIA – Analisador de Projetos de Sentença, a solução foi desenvolvida em um trabalho conjunto do Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial (LI²), da Supervisão dos Juizados Especiais e da STIC, como resposta ao aumento da demanda enfrentada pelos Juizados Especiais e à necessidade de garantir mais agilidade, padronização e qualidade técnica às decisões judiciais.





O servidor, que é morador de Vila Velha, se inspirou no Farol de Santa Luzia para dar nome à ferramenta, fazendo alusão a “IA” e “luz”. Além disso, teve intenção de homenagear um dos pontos turísticos mais relevantes do Estado.