Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

O consultor de investimentos capixaba Daniel Carraretto foi reconhecido como o 3º maior influenciador de finanças com certificação CFP do Brasil, na 10ª edição do relatório “Finfluence”. O ranking, elaborado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), considera apenas profissionais com chancela do mercado financeiro.
Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link
Ao lado de outros nomes de referência do setor, Daniel, que é planejador financeiro certificado CFP e especialista em investimentos CEA, aproxima a educação financeira e os investimentos da realidade das famílias, com foco especial em quem busca organizar, proteger e multiplicar seu patrimônio com método e responsabilidade.
Esse reconhecimento, vindo de uma instituição com tanta autoridade no mercado como a Anbima”, é uma honra que vem junto com uma grande responsabilidade que carrego todos os dias ao cuidar do patrimônio de tantas famílias
Daniel Carraretto Consultor de investimentos
Morador de Vitória, Daniel Carraretto, de 35 anos, é formado em Administração, com mestrado e MBA em Finanças e Mercado de Ações. É sócio da Zanella Wealth, com sedes em São Paulo, Porto Alegre e Ribeirão Preto, que administra mais de R$ 2 bilhões em patrimônio de famílias.
Especialista no mercado financeiro, o consultor também é colunista de A Gazeta e
soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, 68 mil inscritos no YouTube e mais de 250 mil no Tik Tok.
OS DOIS PRIMEIROS COLOCADOS
O primeiro colocado no ranking de influenciadores com certificação CFP é o paulista Renato Breia, economista e sócio fundador da Nord Investimentos, seguido pelo gaúcho Ramiro Gomes Ferreira, cofundador do Clube do Valor e especialista em investimentos.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES