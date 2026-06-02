Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

O consultor de investimentos capixaba Daniel Carraretto foi reconhecido como o 3º maior influenciador de finanças com certificação CFP do Brasil, na 10ª edição do relatório “Finfluence”. O ranking, elaborado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), considera apenas profissionais com chancela do mercado financeiro.





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Ao lado de outros nomes de referência do setor, Daniel, que é planejador financeiro certificado CFP e especialista em investimentos CEA, aproxima a educação financeira e os investimentos da realidade das famílias, com foco especial em quem busca organizar, proteger e multiplicar seu patrimônio com método e responsabilidade.