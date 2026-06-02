Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Um capixaba entre os maiores influenciadores de investimentos do Brasil

Consultor financeiro tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 14:00

Públicado em 

02 jun 2026 às 14:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Daniel Carraretto é formado em Administração, com mestrado e MBA em Finanças e Mercado de Ações
Colunista de A Gazeta, Daniel Carraretto é formado em Administração, com mestrado e MBA em Finanças e Mercado de Ações Divulgação

O consultor de investimentos capixaba Daniel Carraretto foi reconhecido como o 3º maior influenciador de finanças com certificação CFP do Brasil, na 10ª edição do relatório “Finfluence”. O ranking, elaborado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), considera apenas profissionais com chancela do mercado financeiro.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Ao lado de outros nomes de referência do setor, Daniel, que é planejador financeiro certificado CFP e especialista em investimentos CEA, aproxima a educação financeira e os investimentos da realidade das famílias, com foco especial em quem busca organizar, proteger e multiplicar seu patrimônio com método e responsabilidade.

Esse reconhecimento, vindo de uma instituição com tanta autoridade no mercado como a Anbima”, é uma honra que vem junto com uma grande responsabilidade que carrego todos os dias ao cuidar do patrimônio de tantas famílias

Daniel Carraretto Consultor de investimentos

Morador de Vitória, Daniel Carraretto, de 35 anos, é formado em Administração, com mestrado e MBA em Finanças e Mercado de Ações. É sócio da Zanella Wealth, com sedes em São Paulo, Porto Alegre e Ribeirão Preto, que administra mais de R$ 2 bilhões em patrimônio de famílias. 


Especialista no mercado financeiro, o consultor também é colunista de A Gazeta e

soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, 68 mil inscritos no YouTube e mais de 250 mil no Tik Tok.


OS DOIS PRIMEIROS COLOCADOS

O primeiro colocado no ranking de influenciadores com certificação CFP é o paulista Renato Breia, economista e sócio fundador da Nord Investimentos, seguido pelo gaúcho Ramiro Gomes Ferreira, cofundador do Clube do Valor e especialista em investimentos.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262

Maior festival de jazz do ES terá entrada gratuita para shows internacionais

A homenagem a um dos maiores intelectuais do ES

Tropa de elite: médica da PM capixaba conclui curso no Bope-RJ

Protesto e denúncia: a IA está esculhambando o maior símbolo do ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Investimento Investimentos Finanças Pessoais finanças Mercado Financeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'
Motociclista morreu após acidente na ES 487 em Itapemirim, no Sul do ES
É uma boa ideia afrouxar tanto as regras para quem dirige veículos no trânsito?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados