A homenagem a um dos maiores intelectuais do ES

O livro, que custa R$ 30 (a renda será revertida para o IHGES), será lançado às 19h, logo após a posse da nova direção do Instituto Histórico e Geográfico, presidido por Getúlio Neves, que foi reeleito para mais três anos de mandato.





Luiz Guilherme, que morreu em 30 de julho de 2024, aos 90 anos de idade, deixou extensa obra e é referência na literatura capixaba. Além de advogado, foi ficcionista, folclorista, cronista, articulista, dramaturgo, historiador e professor do curso de História da Ufes.