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Coluna Leonel Ximenes

A homenagem a um dos maiores intelectuais do ES

Livro sobre o escritor capixaba será lançado durante cerimônia de posse da nova diretoria do Instituto Histórico e Geográfico do ES

Publicado em 30 de Maio de 2026 às 06:00

Públicado em 

30 mai 2026 às 06:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

uiz Guilherme Santos Neves, escritor, faleceu aos 90 anos nesta terça-feira (30)
O escritor, professor e intelectual Luiz Guilherme Santos Neves. Edson Chagas

O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo (IHGES), fundado há 110 anos, vai lançar, no dia 10 de junho, um livro em homenagem a um dos maiores intelectuais do Espírito Santo. A obra “Lembrando Luiz Guilherme Santos Neves", coletânea de textos sobre a vida e obra do escritor e historiador capixaba, é organizada por Getúlio Marcos Pereira Neves e faz parte da Coleção Renato Pacheco, publicada pelo IHGES.

O livro em homenagem a Luiz Guilherme será lançado em 10 de junho
O livro em homenagem a Luiz Guilherme será lançado em 10 de junho Divulgação

O livro, que custa R$ 30 (a renda será revertida para o IHGES), será lançado às 19h, logo após a posse da nova direção do Instituto Histórico e Geográfico, presidido por Getúlio Neves, que foi reeleito para mais três anos de mandato.


Luiz Guilherme, que morreu em 30 de julho de 2024, aos 90 anos de idade, deixou extensa obra e é referência na literatura capixaba. Além de advogado, foi ficcionista, folclorista, cronista, articulista, dramaturgo, historiador e professor do curso de História da Ufes. 

O LEGADO DO HOMENAGEADO

“Luiz Guilherme Santos Neves deixou marcas indeléveis na cultura do Espírito Santo. Foi um causer dos melhores. Vitoriense da gema, viveu toda a vida aqui. Era arguto observador da realidade e reuniu ao longo do tempo repositório de reminiscências que ainda mais lhe aumentava a autoridade em temas capixabas”, elogia Getúlio Neves.


O livro tem textos de amigos de Luiz Guilherme, intelectuais e escritores que conviveram com ele. Entre eles estão Fernando Achiamé, Pedro Nunes, Ester Abreu Vieira de Oliveira, Francisco Aurélio Ribeiro e Francisco Grijó, entre outros, além de dois textos do próprio homenageado que foram resgatados para a obra. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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