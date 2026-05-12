Do balcão da farmácia ao setor de luxo: a virada de duas irmãs capixabas

Em um mercado onde o brilho muitas vezes esconde o suor do trabalho duro, as irmãs Fabi e Fran Petri emergem como símbolos de um empreendedorismo feminino que não nasce do privilégio, mas da persistência. À frente de uma marca de joias que hoje atende desde peças personalizadas em ouro até coleções em prata e semijoias, as empresárias capixabas provam que a força da mulher no mundo dos negócios é capaz de transformar "castigos" em impérios.
Fabi Petri, de 40 anos, começou a trabalhar aos 13 anos na farmácia da família, uma decisão tomada por seus pais após um período de instabilidade escolar na rede pública. O que surgiu como uma medida educativa para compreender o valor do trabalho tornou-se a base de sua experiência em gestão e atendimento ao público.
"Na farmácia dos meus tios eu aprendi a limpar o chão, atender no balcão e lidar com um sistema arcaico de cartões. Mas foi ali que percebi que queria ser dona do meu próprio negócio", relembra a empresária.
Aos 19 anos, Fabi já era responsável pela administração integral de uma unidade farmacêutica em Balneário de Carapebus, na Serra, cuidando da contratação de pessoal à logística de compras. Essa vivência precoce no varejo de saúde, lidando com perfis variados de clientes e situações de alta responsabilidade, ela define como a "maior escola" que teve para o mundo dos negócios.
A mudança para o setor de joalheria ocorreu após uma passagem pelo mercado de climatização, onde Fabi identificou sua versatilidade comercial. A busca por maior autonomia profissional, após o nascimento da filha Pietra, levou-a ao curso de Design de Moda e, posteriormente, à especialização em ourivesaria (arte e técnica de fabricar, reparar ou transformar metais preciosos em joias, ornamentos e objetos artísticos), paixão herdada do pai que trabalhou a vida toda com mármore e granito.
PARCERIA COM A IRMÃ
A parceria com a irmã Fran, 32 anos, consolidou a marca. Juntas, elas desenvolveram uma empresa que não apenas vende acessórios, mas "realiza sonhos em joias". Mesmo durante o período em que Fabi morou na Inglaterra, por mais de dois anos, a empresa manteve a operação plena no Brasil por meio de uma estratégia digital inovadora, antecipando-se, inclusive, aos protocolos que seriam essenciais na pandemia.
Sempre à frente do mercado, as irmãs Petri lançaram o ‘Clube de Joias’, uma iniciativa desenhada para facilitar o acesso dos clientes às peças desejadas, democratizando o luxo com a curadoria e a segurança de quem entende do material que trabalha. Juntas, elas criam anéis, colares, brincos, anéis de formatura e outras peças personalizadas.
“O projeto visa facilitar a aquisição de peças de alto valor agregado por meio de um sistema de planejamento, permitindo que o cliente adquira joias em ouro, prata ou aço inoxidável de forma programada”, explica Fran Petri, que também trabalhou no balcão da farmácia da família.
Para as empresárias, o sucesso do negócio atual é o reflexo direto da disciplina adquirida nos balcões de farmácia, unindo a técnica da ourivesaria à visão estratégica de mercado.
"Eu sou tão apaixonada pelo nosso trabalho que o nome da minha filha Pietra significa pedra em italiano. Meu pai viveu entre pedras. Está no nosso sangue, na nossa alma. Hoje, transformamos esse legado em joias que marcam a vida das pessoas", finaliza Fabi.
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