Do balcão da farmácia ao setor de luxo: a virada de duas irmãs capixabas

Em um mercado onde o brilho muitas vezes esconde o suor do trabalho duro, as irmãs Fabi e Fran Petri emergem como símbolos de um empreendedorismo feminino que não nasce do privilégio, mas da persistência. À frente de uma marca de joias que hoje atende desde peças personalizadas em ouro até coleções em prata e semijoias, as empresárias capixabas provam que a força da mulher no mundo dos negócios é capaz de transformar "castigos" em impérios.





Fabi Petri, de 40 anos, começou a trabalhar aos 13 anos na farmácia da família, uma decisão tomada por seus pais após um período de instabilidade escolar na rede pública. O que surgiu como uma medida educativa para compreender o valor do trabalho tornou-se a base de sua experiência em gestão e atendimento ao público.





"Na farmácia dos meus tios eu aprendi a limpar o chão, atender no balcão e lidar com um sistema arcaico de cartões. Mas foi ali que percebi que queria ser dona do meu próprio negócio", relembra a empresária.