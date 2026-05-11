Sacerdote do ES agora preside o órgão que representa os padres do Brasil

O padre Diego Carvalho, da Arquidiocese de Vitória, foi eleito no dia 30 de abril, em Aparecida (SP), no encerramento do 20º Encontro Nacional de Presbíteros, presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, para um mandato de quatro anos.





A Comissão Nacional de Presbíteros é uma instituição vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e está sob a animação e acompanhamento da Comissão Episcopal Pastoral dos Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada.