Sacerdote do ES agora preside o órgão que representa os padres do Brasil

O padre Diego Carvalho, da Arquidiocese de Vitória, foi eleito no dia 30 de abril, em Aparecida (SP), no encerramento do 20º Encontro Nacional de Presbíteros, presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros, para um mandato de quatro anos.
A Comissão Nacional de Presbíteros é uma instituição vinculada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e está sob a animação e acompanhamento da Comissão Episcopal Pastoral dos Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada.
Realizado no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, ao lado da Basílica Nacional de Aparecida, o encontro reuniu cerca de 500 presbíteros de diversas regiões do país. Durante os cinco dias, os participantes vivenciaram momentos de espiritualidade, formação, partilha e reflexão sobre os desafios atuais da missão sacerdotal.
Com o tema “Presbítero no Contexto Digital” e o lema “A quem iremos? Só tu tens Palavras de vida eterna” (Jo 6,68), o evento buscou aprofundar o papel do sacerdote diante das transformações culturais e tecnológicas que impactam a evangelização.
Nós nos colocamos a serviço, é uma missão. Agradeço a confiança de cada presbítero e recordo o que disse o papa Leão aos sacerdotes, que ordenou no último domingo em Roma: 'que nós sejamos canal da graça de Deus'
Padre Diego Carvalho Presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros da CNBB
O encontro teve a presença do arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, que é presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros.
Em 2025, o Brasil tinha 22.164 padres, sendo 15.227 vinculados a uma diocese ou arquidiocese e 6.937 religiosos, ligados a ordens ou congregações.
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