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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 11 a 17 de maio de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 07:54

A semana aprofundará decisões e testará a consistência emocional dos nativos (Imagem: Bigc Studio | Shutterstock)
A semana aprofundará decisões e testará a consistência emocional dos nativos Crédito: Imagem: Bigc Studio | Shutterstock
Esta semana aprofundará decisões e testará a consistência emocional. O baralho cigano mostra que atitudes terão impacto direto no futuro próximo. Segundo o mestre Ravi Vidya, a responsabilidade nas escolhas definirá os caminhos.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano usará o poder de força e liderança com equilíbrio (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
O ariano usará o poder de força e liderança com equilíbrio Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “O Urso” indica força e liderança, mas alerta para atitudes dominadoras. Você usará seu poder com equilíbrio. No amor, evite controle excessivo. No trabalho, sua autoridade será colocada à prova.

Touro

O taurino deverá focar o que realmente importa e evitar mudanças desnecessárias (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
O taurino deverá focar o que realmente importa e evitar mudanças desnecessárias Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “A Casa” traz segurança e estabilidade. Você deverá focar o que realmente importa e evitar mudanças desnecessárias. No amor, vínculos se fortalecerão. No trabalho, a organização gerará resultados.

Gêmeos

O geminiano precisará tomar decisões importantes (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
O geminiano precisará tomar decisões importantes Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “Os Caminhos” pede decisões importantes. A indecisão poderá gerar desgaste emocional. No amor, definir intenções trará clareza. No trabalho, escolha uma direção.

Câncer

A semana suavizará tensões recentes vividas pelo canceriano (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
A semana suavizará tensões recentes vividas pelo canceriano Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “Os Lírios” indica paz, maturidade e equilíbrio emocional. A semana suavizará tensões recentes. No amor, haverá harmonia e compreensão. No trabalho, haverá estabilidade nas relações.

Leão

O leonino deverá evitar reações exageradas (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
O leonino deverá evitar reações exageradas Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “O Chicote” alerta para conflitos e impulsividade. Você deverá evitar reações exageradas. No amor, discussões poderão surgir se não houver controle. No trabalho , a disciplina será essencial.

Virgem

O virginiano deverá confira no próprio caminho e ideias (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
O virginiano deverá confira no próprio caminho e ideias Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “A Estrela” traz esperança e inspiração. Você deverá confiar no seu caminho e nas suas ideias. No amor, haverá uma conexão mais espiritual. No trabalho, a criatividade estará em destaque.

Libra

Relações e acordos ganharão importância na vida do libriano (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
Relações e acordos ganharão importância na vida do libriano Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “O Anel” fala de compromissos e responsabilidades. Relações e acordos ganharão importância. No amor, vínculos se fortalecerão. No trabalho, parcerias se consolidarão.

Escorpião

Algo precisará ser encerrado na vida do escorpiano (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
Algo precisará ser encerrado na vida do escorpiano Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “A Foice” indica ruptura e transformação. Algo precisará ser encerrado. No amor, o desapego será necessário. No trabalho, mudanças serão inevitáveis.

Sagitário

A semana favorecerá mudanças e o crescimento do sagitariano (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
A semana favorecerá mudanças e o crescimento do sagitariano Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “O Navio” aponta expansão e novos horizontes. A semana favorecerá mudanças e crescimento. No amor, haverá desejo de liberdade. No trabalho, ocorrerá evolução.

Capricórnio

A persistência será fundamental para o capricorniano nesta semana (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
A persistência será fundamental para o capricorniano nesta semana Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “A Montanha” mostra desafios e atrasos. A persistência será fundamental. No amor, a paciência evitará conflitos. No trabalho, haverá esforço contínuo.

Aquário

A semana trará mensagens e decisões importantes para o aquariano (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
A semana trará mensagens e decisões importantes para o aquariano Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “A Carta” indica mensagens e decisões importantes. Será importante atenção ao que for comunicado. No amor, conversas esclarecerão situações. No trabalho, respostas chegarão.

Peixes

O pisciano deverá evitar se perder em ilusões (Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock)
O pisciano deverá evitar se perder em ilusões Crédito: Imagem: Viktoriia Belova | Shutterstock
A carta “A Lua” intensifica emoções e intuição. Você deverá evitar se perder em ilusões. No amor, a sensibilidade estará elevada. No trabalho, use sua percepção com equilíbrio.
Por Ravi Vidya
O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.

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