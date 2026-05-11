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De perfume a sérum: 30 lançamentos de beleza de maio que você precisa conhecer

Tem os novos iluminadores líquidos da Ruby Kisses, o sérum facial noturno da Isdin e as novas cores de esmaltes da Impala

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

11 mai 2026 às 09:00
Lançamentos de beleza
São 30 lançamentos de beleza para  você conhecer neste mês de maio
 Arte Guilherme Sillva

Maio de 2026 chegou com tudo no universo da beleza, trazendo uma mistura de sofisticação olfativa, tecnologia de regeneração noturna e novas fórmulas capilares.


​Os novos perfumes focam em fragrâncias florais gourmand, como as novidades apresentadas por Valetino, Miu Miu e Gritti Venetia. Os novos séruns não apenas hidratam, mas prometem "resetar" os danos do dia enquanto você descansa.Como o novo produto da Isdin que ajuda a prevenir e reparar os danos solares acumulados. 


Já a expansão da marca de solares para a proteção e tratamento dos fios contra danos térmicos e UV. A Ollie apresenta o protetor capilar leave-in. O produto combina filtro solar e proteção térmica em uma fórmula multifuncional desenvolvida para proteger, tratar e restaurar os fios. Confira os 30 melhores lançamentos do mês!

1

Eryfotona Night Sérum, da Isdin

É um sérum facial noturno que ajuda a regenerar, prevenir e reparar os danos solares acumulados. Formulado com Night Repairsomes, que inclui Niacinamida, Diosmina e Ultrassomas, que ajuda a reduzir e prevenir o aparecimento de novos sinais associados ao dano solar; com Bakuchiol e Alantoína, que favorecem o processo natural de regeneração da pele; e Melatonina e Vitamina E, com propriedades antioxidantes. Ele ajuda na reparação dos riscos actínicos causados pela exposição solar prolongada. (COMPRE NA AMAZON)

2

Protetor Capilar Leave-In, da Ollie 

O produto combina filtro solar e proteção térmica em uma fórmula multifuncional desenvolvida para proteger, tratar e restaurar os fios. Com textura leve, rápida absorção e sem pesar, o produto protege contra danos solares e térmicos, oferece proteção térmica de até 230°C, controla o frizz  e hidrata por até 24 horas e cria uma barreira contra a umidade. A fórmula também auxilia na preservação da cor, ajudando a prevenir o desbotamento causado pelo sol, mar, piscina e calor excessivo. O principal ativo da fórmula é o filtro solar, responsável por proteger os fios contra os danos causados pela exposição ao sol. Complementando esse cuidado, o produto combina Extrato de Folha de Pêssego Asiático, com ação antioxidante que fortalece os fios e reduz a quebra, um Blend de Óleos Naturais — como girassol, abacate, rosa mosqueta e macadâmia — que nutre e hidrata sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamento Ollie


3

Iluminador Líquido Diamond Pop, da Ruby Kisses

O lançamento foi desenvolvido para criar pontos de luz estratégicos no rosto e valorizar a luminosidade natural da pele. A fórmula conta A fórmula com pigmentos luminosos ultrafinos, capazes de refletir a luz de forma uniforme e elegante. O resultado é um brilho radiante sem partículas de glitter, que cria dimensão e realça os pontos altos do rosto com efeito natural. Enriquecida com Ácido Hialurônico e Vitamina E, a fórmula contribui para manter a pele hidratada e oferece ação antioxidante, auxiliando na proteção contra agressões externas enquanto entrega luminosidade imediata. O aplicador anatômico facilita a aplicação precisa nas áreas estratégicas do rosto. É de longa duração e resistência à transferência, mantendo o efeito glow ao longo do dia sem comprometer o conforto da pele. (COMPRE NA AMAZON)

Lançamento de Ruby Kisses


4

 Liftactiv Collagen Specialist 16 Collagel, de Vichy

Desenvolvido especialmente para a pele brasileira, a novidade aposta em uma textura ultraleve, com acabamento matte e não oleoso, que proporciona um glow natural sem pesar e se integra facilmente à rotina diária contribuindo para um acabamento mais uniforme da pele. No centro da inovação está a tecnologia exclusiva Co-Bonding, que combina Ramnose, Peptídeos e extrato de Maitake para estimular e fortalecer todas as famílias de colágeno. A fórmula é complementada por ativos como niacinamida, que ajuda a uniformizar o tom da pele, e ácido salicílico, que contribui para o controle da oleosidade e o acabamento matte. O resultado é uma pele mais firme, radiante e saudável, com efeito lifting imediato desde a primeira aplicação. (COMPRE NA AMAZON)

Lançamento Vichy


5

Protetor Pigment Correct, de Minesol

Desenvolvido com a tecnologia 3D Layers Defense, que combina proteção solar avançada e eficácia clínica, o protetor solar facial FPS 70 reúne ativos como neoglucosamina, niacinamida e feverfew, que aceleram a renovação celular, melhora a firmeza da pele e ajudam a inibir a formação de melanina. Além de proteger, o produto hidrata e proporciona um acabamento natural à pele. O lançamento promete reduzir em 30% as manchas da pele em um mês e diminui em 17% as linhas de expressão em quatro semanas.

Lançamento Minesol


6

Coleção O Diabo Veste Prada, de Eudora

A marca apresenta uma coleção de maquiagem em edição limitada que traduz o universo do filme em produtos que unem alta performance e sofisticaçãoA coleção é composta pela Palette Runway Magazine, com 35 sombras em diferentes acabamentos: acetinado, matte, superbrilho e cremoso, que permitem criar desde produções clássicas até propostas mais ousadas. O Batom Líquido Fashion Icon, disponível em quatro tonalidades, vermelho, vinho, marrom e nude, traz acabamento cremoso e brilhante, com uma embalagem especial. Já a Caneta Delineadora Iconic Liner, em duas versões, preto e bordô, conta com ponta ultraflexível que garante traços precisos, destacando o olhar como elemento central. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamento Eudora


7

Coleção A Cor da Sua Moda 7, da Impala

A nova coleção traz 10 produtos distribuídos em quatro categorias: cores cremosas, glitters, tratamento e a estreia da linha Efeito Pó Cromado no portfólio da marca — inspirada em uma das estéticas mais desejadas do momento, com os tons Cauda de Sereia (azul esverdeado), Asa de Fada (rosa) e Concha Mágica (avermelhado). Para composições mais clássicas, a linha cremosa oferece Intuição (vinho arroxeado), Memória (azul claro acinzentado) e Instante (cinza claro). Já Prata Demais (holográfico) e Tudo Dourado finalizam a esmaltação com brilho. A Base Nutritiva, formulada com blend de óleos de macadâmia, amêndoas e coco, auxilia na nutrição e no condicionamento das unhas, preparando-as para a esmaltação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Coleção Impala


8

Firmador Pró-Colágeno, da Sallve

Tratamento facial desenvolvido para atuar na preservação e no estímulo da produção de colágeno e elastina — proteínas essenciais para manter a pele firme, elástica e com boa sustentação ao longo do tempo. A fórmula foi pensada para agir tanto na produção dessas fibras quanto na manutenção da qualidade do colágeno já presente na pele.

Com textura aquagel leve e de rápida absorção, o produto combina ativos reconhecidos por sua eficácia. Entre eles estão o Matrixyl Synthe’6, que estimula a produção de colágeno tipo I e III, o ácido hialurônico, que hidrata e promove efeito preenchedor, a adenosina vetorizada, associada à melhora da aparência de rugas por reduzir poros dilatados por perda de colágeno, e um peptídeo bioestimulador, que ajuda a reforçar a estrutura da pele. Juntos, esses ativos atuam de forma complementar para melhorar a firmeza, a elasticidade e a qualidade geral da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)

Lançamento Sallve


9

 Blush Skinfinish Colourstruck, da Mac

A marca apresenta uma nova linha de essenciais para o rosto, desenvolvida para adicionar calor, cor e dimensão à pele. Destaque para o novo blush que chega em pó aveludado com efeito blur, oferece cobertura construível, fácil de esfumar e até 12 horas de cor fiel, em acabamentos matte e luminoso. Formulado para entregar alta pigmentação, o produto proporciona cor intensa para o rosto e as bochechas, com textura sedosa e sensação leve, que esfuma facilmente e permite construção em camadas de forma uniforme. Disponível em acabamentos matte blur e luminoso, a linha traz uma ampla gama de 29 tons icônicos inspirados em batons, incluindo Velvet Teddy, Candy Yum-Yum e Thanks. 

Lançamento Mac


10

Born in Roma Purple Melancholia, de Valentino Beauty 

O Eau de Parfum se abre com o brilho de um acorde de ameixa, que evolui para um coração luminoso de osmanthus e se acomoda em um rastro quente de extrato de baunilha de Madagascar. A composição frutada equilibra calor, magnetismo floral e um toque gourmand sedutor, criando um perfume que evolui elegantemente sobre a pele. A qualidade viciante da baunilha garante um rastro marcante, enquanto o acorde de osmanthus evoca profundidade emocional e a poesia das lembranças. O resultado é uma fragrância que combina confiança e fascínio — criada para ser inesquecível.
Lançamento Valentino


11

Advanced Defense Serum, de Cetaphil 

Usado durante o dia, a novidade protege dos danos da poluição e contribui para a proteção preventiva e reparadora contra a exposição à luz azul, deixando a pele aveludada, macia e hidratada desde o primeiro uso, além de reduzir linhas finas a partir de 3 dias. A tecnologia por trás da nova linha é o Gallic-AOX Power, um complexo antioxidante desenvolvido a partir da avaliação de múltiplos ingredientes com potencial de proteção cutânea. A combinação do ácido gálico e da vitamina E ajuda a reduzir o estresse oxidativo — fator associado ao envelhecimento precoce e à perda de vitalidade da pele — contribuindo para a proteção contra danos ambientais e para manter a saúde cutânea. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
Lançamento Cetaphil


12

Linha Fleurs de Cerisier, de L’Occitane en Provence

A novidade traz uma combinação inédita entre a delicada Flor de Cerejeira e as notas de Chá Branco, criando uma fragrância floral, suave e autêntica. Destaque o Eau de Toilette Fleurs de Cérisier Thé Blanc, uma fragrância inspirada na autêntica delicadeza e finesse do Chá Branco. O frescor único das folhas, infundido com notas Tea Dione e toranja, oferece uma radiância luminosa. Delicada e feminina, a fragrância contém notas de flor de cerejeira, transportando-nos para a leveza da primavera. Suas notas de topo combinam o frescor da toranja e limão, desenvolvendo para um coração provençal com notas de flor de cerejeira, frésia e chá branco. Seu fundo é marcado pelo cedro e musk. A linha ainda conta com Loção Corporal e Sabonete Líquido Corporal. 

Lançamento Loccitane


13

Radiance C Stick Olhos, da Elbo

É um tratamento em bastão desenvolvido para devolver luminosidade, vitalidade e aspecto descansado à região periorbital. O novo stick foi desenvolvido com 5% de Vitamina C em sua forma estável, um antioxidante potente que neutraliza radicais livres, uniformiza o tom e estimula a síntese de colágeno. A fórmula apresenta também a cafeína, que estimula a microcirculação, contribuindo para a redução do inchaço e da aparência de cansaço. O diferencial da fórmula está na presença da cúrcuma, ingrediente considerado um superfood e classificado como adaptógeno (substâncias capazes de reduzir o estresse oxidativo). O produto tem textura leve e efeito refrescante. 

Lançamento Elbo


14

Lip Cheesecake, de Rebecca Bonbon

Junto da UpSkin, a marca apresenta uma coleção completa de maquiagem, skincare e body care. O Lip Cheesecake é a grande inovação da linha. Um cuidado intenso com os lábios, com textura leve de sérum, que absorve rápido sem ficar pegajoso. A fórmula é enriquecida com Manteigas de Karité (que promove hidratação e maciez) e Cacau (que repara e protege a barreira natural dos lábios), além de Óleo de amêndoas, emoliente que restaura e suaviza a pele dos lábios. Disponível em diferentes cores e aromas gourmand como Rosa Chantilly Kiss (morango com chantilly), Verde Pistachio Dream (pistache) e Marrom Dulce Cream (baunilha). 

Lançamento de beleza


16

Fresh&Go, de Kess

É um spray bucal portátil que garante refrescância imediata e praticidade para quem quer se sentir seguro para falar, rir, se aproximar e, principalmente, soltar a voz. O lançamento chega em dois sabores que combinam frescor e personalidade: Classic Mint, que traz o frescor intenso da menta, proporcionando sensação de limpeza profunda, enquanto o Melancia Ice aposta em um perfil mais divertido, tropical e surpreendentemente refrescante. Com frasco de 10 ml, o produto cabe facilmente no bolso, na bolsa, mochila ou nécessaire, tornando-se um aliado prático para momentos em que não é possível realizar a escovação completa, mas ainda assim é importante manter o hálito fresco. (COMPRE NA AMAZON)

Lançamento Kess


18

 Miutine Eau de Parfum, de Miu Miu Beauty

É o lançamento da temporada. O perfume traduz elegância moderna com um toque irreverente. A escolha do morango silvestre como nota de topo define imediatamente o caráter irreverente e jovial da fragrância, com uma abertura suculenta, alegre e luminosa que surpreende e conquista. A gardênia no coração adiciona uma camada de feminilidade elegante e opulenta, equilibrando o frescor travesso da abertura com riqueza e sofisticação. No fundo, a combinação de açúcar mascavo, baunilha e patchouli cria um rastro quente, sensual e marcante, que permanece na pele com personalidade e charme retrô. Vendido exclusivamente na Sephora.

Lançamento Miu Miu


19

 Brow Mania, da DaBelle Beauty 

 É um gel de sobrancelha 3 em 1 desenvolvido para fortalecer, preencher e fixar os fios por até 10 horas, com acabamento natural e confortável. O produto reúne performance prolongada, tratamento e facilidade de aplicação em uma única fórmula. Ele modela sem grudar os fios, seca rapidamente e não deixa resíduos brancos. Sua composição conta com Vitamina E e Pantenol, ativos reconhecidos por suas propriedades hidratantes, que ajudam a cuidar dos fios enquanto definem o desenho da sobrancelha ao longo do dia. O aplicador foi desenvolvido para distribuir o produto de forma uniforme, garantindo definição precisa sem rigidez ou efeito artificial. Está disponível em quatro versões: Transparente, Loiro, Castanho e Castanho Escuro.

Lançamento


20

 Kissing Jelly Lip Mask, da Too Faced

É  uma máscara desenvolvida para proporcionar hidratação intensa e conforto absoluto ao longo do dia e da noite. Com uma proposta prática e sensorial, o produto entrega lábios visivelmente mais macios, suaves e nutridos, sem deixar sensação pegajosa. Um dos destaques do lançamento é o design twist-up, que permite a aplicação direta nos lábios de forma prática e higiênica, dispensando o uso dos dedos e tornando a experiência ainda mais fácil no dia a dia. Formulada com um blend ultranutritivo de óleos, ele envolve os lábios com uma textura  macia e confortável, que restaura e hidrata profundamente.

Lançamento Too faced


21

Coloração Permanente 3D Max, da Yamá Expert

A marca traz de volta ao portfólio da marca um de seus principais produtos. Sua fórmula combina o benefício de três óleos reconhecidos pelo alto poder de tratamento, argan, coco e macadâmia, que atuam em sinergia para nutrir, hidratar e devolver o brilho natural enquanto a cor é revelada. Disponível em 20 tonalidades e com proporção de mistura 1:1, a coloração foi desenvolvida para oferecer praticidade no preparo e alta performance no resultado final. A textura cremosa facilita a aplicação e proporciona distribuição uniforme da cor, garantindo maior precisão tanto em cabelos virgens quanto em retoques de raiz.

Lançamento


22

 Good Girl Lip Oil, de Herrera Beauty

O lançamento reveste os lábios com uma camada gelatinosa profundamente condicionante e não pegajosa, deixando um acabamento luminoso, viçoso e irresistível. É um cuidado labial de nível superior. A fórmula 100% vegana é repleta de ingredientes que maximizam o conforto e a nutrição, retendo a hidratação por 24 horas e oferecendo 104% de hidratação após três horas. Uma mistura emoliente em gel mantém os lábios macios e hidratados durante todo o dia, atuando em conjunto com uma alta porcentagem de agentes condicionadores da pele que promovem a retenção da umidade e um brilho duradouro. 

Lançamento Herrera Beauty


23

Perfume Vanilla Tanà, da Gritti Venetia

O novo Extrait de Parfum nasce do encontro entre um saber ancestral e a visão criativa de Luca Gritti, reconhecido por composições ousadas que desafiam as convenções da perfumaria tradicional. Inspirado por esse ritual raro, o perfumista transforma a descoberta em uma fragrância gourmand quente, doce e exótica, em que a baunilha resinosa se entrelaça com madeiras sagradas e especiarias misteriosas. Usá-la significa embarcar em uma jornada pelos mistérios de uma ilha distante, entre árvores sagradas e o aroma encantador da baunilha. A baunilha revela toda a sua complexidade por meio de três extrações distintas. Uma construção olfativa na qual ciência e poesia se entrelaçam para capturar as múltiplas facetas desse ingrediente precioso.

Lançamento


24

BT Glaze, da Bruna Tavares

Com acabamento espelhado moderno, cores elegantes sem e com brilho espelhado, o produto eleva a categoria ao status de item de desejo, e traduz o novo momento do glow refinado, confortável e aliado ao tratamento. Ele chega com textura leve, confortável e sem efeito pegajoso, unindo impacto visual e cuidado em uma única aplicação. A fórmula proporciona deslize uniforme, sensação confortável nos lábios e efeito luminoso que realça a tonalidade com naturalidade. A fórmula também incorpora ativos como extrato de cereja, conhecido por suas propriedades antioxidantes, contribui para a aparência de lábios mais saudáveis. Já o peptídeo, que é um bioativo em destaque na indústria global de beleza, auxilia na aparência de firmeza, maciez e hidratação. 

Lançamento BT


25

Creme de Massagem Facial Profissional, de Raavi

Com textura ideal para facilitar as manobras e prolongar o tempo de deslizamento durante os procedimentos, o produto foi formulado especialmente para atender peles desidratadas e desvitalizadas. A proposta é proporcionar hidratação profunda, melhora da textura cutânea e uma aparência mais saudável e revitalizada. Entre os diferenciais da fórmula está a presença de exossomas de Centella Asiática, considerados uma das tecnologias mais inovadoras no cuidado com a pele. Essas nanopartículas naturais atuam como mensageiros celulares, auxiliando na comunicação entre as células cutâneas e favorecendo processos naturais de regeneração e reparação da pele. O ativo também contribui para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza, ajudar no controle de processos inflamatórios e manter a pele equilibrada e hidratada.

Lançamento Raavi


26

Novos Desodorantes, Giovanna Baby

A marca apresenta sua nova linha de desodorantes, desenvolvida para oferecer até 96 horas de proteção eficaz contra os odores da transpiração, sem abrir mão do cuidado com a pele.Em formato aerossol e em tamanho econômico de 200ml, o produto vem em cinco fragrâncias diferentes: Blue, Classic, Delicate, Innocence e Elégance. O destaque é a tecnologia por trás de sua formulação que lhe garante o título de 100% hidratante. 

Lançamento Giovanna Baby


27

PHA 5% Exfoliating Lip Serum, de The Ordinary

 Um esfoliante químico suave que remove as células mortas enquanto hidrata e auxilia a barreira da pele dos lábios, promovendo uma aparência mais lisa e uniforme. Desenvolvido com PHAs (polihidroxiácidos), ele atua em afinidade com a composição da pele dos lábios para esfoliar, hidratar e melhorar a aparência de volume, entregando resultados progressivos sem agredir a região. A fórmula promove renovação sem abrasão, atuando suavemente na superfície da pele para melhorar a textura e a maciez ao longo do tempo.

Lançamento The Ordinary


28

The Icon Woman Elixir, de Antonio Banderas

É um Eau de Parfum feminino âmbar amadeirado, que desafia regras e celebra a ousadia feminina. Viciante e profundamente envolvente, ela revela um fundo cativante onde o calor do benjoim, a cremosidade do sândalo e a sensualidade da baunilha se entrelaçam com intensidade e sofisticação. No coração, um buquê de flores brancas expressa uma feminilidade poderosa e refinada, enquanto a framboesa adiciona um toque fresco, moderno e audacioso.

Lançamento Bandeiras


29

Sabonete Líquido Lavanda Delicada, de Albany

A marca lança o sabonete líquido para corpo e mãos, ampliando sua linha Perfumes da Natureza. A fragrância enriquecida com óleos essenciais combina frescor e suavidade na fórmula, pensada para transformar a rotina em um momento mais leve, prazeroso e cheio de sensações. A perfumação prolongada reforça a proposta sensorial da linha, mantendo a fragrância presente na pele ao longo do dia. Disponíveis nas embalagens de 200 ml e 1L, o lançamento une praticidade, rendimento e qualidade para o cuidado diário. A embalagem de 1L conta ainda com pump para oferecer ainda mais praticidade e permitir que o banho seja um momento de curtição; já as embalagens de 200ml é ideal para uso como refis econômicos.

Lançamento Albany


30

Find Comfort Lip Butter, de Rare Beuaty

A marca criada por Selena Gomez amplia a linha Find Comfort no Brasil com novos produtos que exploram o cuidado labial, corporal e fragrância dentro de uma mesma proposta. O Find Comfort Lip Butter chega como uma opção multifuncional para os lábios, combinando hidratação, conforto e um toque de cor. Com textura cremosa e envolvente, o produto pode ser usado tanto no dia a dia quanto como máscara nutritiva noturna, ajudando a restaurar a maciez e melhorar a aparência dos lábios ao longo do tempo. A fórmula reúne manteiga de ácido hialurônico, manteiga de karité, óleo de semente de maçã e centella asiática, promovendo hidratação prolongada e proteção contínua. 

Lançamento Rare Beauty


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