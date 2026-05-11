De perfume a sérum: 30 lançamentos de beleza de maio que você precisa conhecer

Maio de 2026 chegou com tudo no universo da beleza, trazendo uma mistura de sofisticação olfativa, tecnologia de regeneração noturna e novas fórmulas capilares.
Os novos perfumes focam em fragrâncias florais gourmand, como as novidades apresentadas por Valetino, Miu Miu e Gritti Venetia. Os novos séruns não apenas hidratam, mas prometem "resetar" os danos do dia enquanto você descansa.Como o novo produto da Isdin que ajuda a prevenir e reparar os danos solares acumulados.
Já a expansão da marca de solares para a proteção e tratamento dos fios contra danos térmicos e UV. A Ollie apresenta o protetor capilar leave-in. O produto combina filtro solar e proteção térmica em uma fórmula multifuncional desenvolvida para proteger, tratar e restaurar os fios. Confira os 30 melhores lançamentos do mês!
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Eryfotona Night Sérum, da Isdin
É um sérum facial noturno que ajuda a regenerar, prevenir e reparar os danos solares acumulados. Formulado com Night Repairsomes, que inclui Niacinamida, Diosmina e Ultrassomas, que ajuda a reduzir e prevenir o aparecimento de novos sinais associados ao dano solar; com Bakuchiol e Alantoína, que favorecem o processo natural de regeneração da pele; e Melatonina e Vitamina E, com propriedades antioxidantes. Ele ajuda na reparação dos riscos actínicos causados pela exposição solar prolongada. (COMPRE NA AMAZON)
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Protetor Capilar Leave-In, da Ollie
O produto combina filtro solar e proteção térmica em uma fórmula multifuncional desenvolvida para proteger, tratar e restaurar os fios. Com textura leve, rápida absorção e sem pesar, o produto protege contra danos solares e térmicos, oferece proteção térmica de até 230°C, controla o frizz e hidrata por até 24 horas e cria uma barreira contra a umidade. A fórmula também auxilia na preservação da cor, ajudando a prevenir o desbotamento causado pelo sol, mar, piscina e calor excessivo. O principal ativo da fórmula é o filtro solar, responsável por proteger os fios contra os danos causados pela exposição ao sol. Complementando esse cuidado, o produto combina Extrato de Folha de Pêssego Asiático, com ação antioxidante que fortalece os fios e reduz a quebra, um Blend de Óleos Naturais — como girassol, abacate, rosa mosqueta e macadâmia — que nutre e hidrata sem pesar. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Iluminador Líquido Diamond Pop, da Ruby Kisses
O lançamento foi desenvolvido para criar pontos de luz estratégicos no rosto e valorizar a luminosidade natural da pele. A fórmula conta A fórmula com pigmentos luminosos ultrafinos, capazes de refletir a luz de forma uniforme e elegante. O resultado é um brilho radiante sem partículas de glitter, que cria dimensão e realça os pontos altos do rosto com efeito natural. Enriquecida com Ácido Hialurônico e Vitamina E, a fórmula contribui para manter a pele hidratada e oferece ação antioxidante, auxiliando na proteção contra agressões externas enquanto entrega luminosidade imediata. O aplicador anatômico facilita a aplicação precisa nas áreas estratégicas do rosto. É de longa duração e resistência à transferência, mantendo o efeito glow ao longo do dia sem comprometer o conforto da pele. (COMPRE NA AMAZON)
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Liftactiv Collagen Specialist 16 Collagel, de Vichy
Desenvolvido especialmente para a pele brasileira, a novidade aposta em uma textura ultraleve, com acabamento matte e não oleoso, que proporciona um glow natural sem pesar e se integra facilmente à rotina diária contribuindo para um acabamento mais uniforme da pele. No centro da inovação está a tecnologia exclusiva Co-Bonding, que combina Ramnose, Peptídeos e extrato de Maitake para estimular e fortalecer todas as famílias de colágeno. A fórmula é complementada por ativos como niacinamida, que ajuda a uniformizar o tom da pele, e ácido salicílico, que contribui para o controle da oleosidade e o acabamento matte. O resultado é uma pele mais firme, radiante e saudável, com efeito lifting imediato desde a primeira aplicação. (COMPRE NA AMAZON)
5
Protetor Pigment Correct, de Minesol
Desenvolvido com a tecnologia 3D Layers Defense, que combina proteção solar avançada e eficácia clínica, o protetor solar facial FPS 70 reúne ativos como neoglucosamina, niacinamida e feverfew, que aceleram a renovação celular, melhora a firmeza da pele e ajudam a inibir a formação de melanina. Além de proteger, o produto hidrata e proporciona um acabamento natural à pele. O lançamento promete reduzir em 30% as manchas da pele em um mês e diminui em 17% as linhas de expressão em quatro semanas.
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Coleção O Diabo Veste Prada, de Eudora
A marca apresenta uma coleção de maquiagem em edição limitada que traduz o universo do filme em produtos que unem alta performance e sofisticação. A coleção é composta pela Palette Runway Magazine, com 35 sombras em diferentes acabamentos: acetinado, matte, superbrilho e cremoso, que permitem criar desde produções clássicas até propostas mais ousadas. O Batom Líquido Fashion Icon, disponível em quatro tonalidades, vermelho, vinho, marrom e nude, traz acabamento cremoso e brilhante, com uma embalagem especial. Já a Caneta Delineadora Iconic Liner, em duas versões, preto e bordô, conta com ponta ultraflexível que garante traços precisos, destacando o olhar como elemento central. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
7
Coleção A Cor da Sua Moda 7, da Impala
A nova coleção traz 10 produtos distribuídos em quatro categorias: cores cremosas, glitters, tratamento e a estreia da linha Efeito Pó Cromado no portfólio da marca — inspirada em uma das estéticas mais desejadas do momento, com os tons Cauda de Sereia (azul esverdeado), Asa de Fada (rosa) e Concha Mágica (avermelhado). Para composições mais clássicas, a linha cremosa oferece Intuição (vinho arroxeado), Memória (azul claro acinzentado) e Instante (cinza claro). Já Prata Demais (holográfico) e Tudo Dourado finalizam a esmaltação com brilho. A Base Nutritiva, formulada com blend de óleos de macadâmia, amêndoas e coco, auxilia na nutrição e no condicionamento das unhas, preparando-as para a esmaltação. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
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Firmador Pró-Colágeno, da Sallve
Tratamento facial desenvolvido para atuar na preservação e no estímulo da produção de colágeno e elastina — proteínas essenciais para manter a pele firme, elástica e com boa sustentação ao longo do tempo. A fórmula foi pensada para agir tanto na produção dessas fibras quanto na manutenção da qualidade do colágeno já presente na pele.
Com textura aquagel leve e de rápida absorção, o produto combina ativos reconhecidos por sua eficácia. Entre eles estão o Matrixyl Synthe’6, que estimula a produção de colágeno tipo I e III, o ácido hialurônico, que hidrata e promove efeito preenchedor, a adenosina vetorizada, associada à melhora da aparência de rugas por reduzir poros dilatados por perda de colágeno, e um peptídeo bioestimulador, que ajuda a reforçar a estrutura da pele. Juntos, esses ativos atuam de forma complementar para melhorar a firmeza, a elasticidade e a qualidade geral da pele. (COMPRE NO MERCADO LIVRE)
9
Blush Skinfinish Colourstruck, da Mac
A marca apresenta uma nova linha de essenciais para o rosto, desenvolvida para adicionar calor, cor e dimensão à pele. Destaque para o novo blush que chega em pó aveludado com efeito blur, oferece cobertura construível, fácil de esfumar e até 12 horas de cor fiel, em acabamentos matte e luminoso. Formulado para entregar alta pigmentação, o produto proporciona cor intensa para o rosto e as bochechas, com textura sedosa e sensação leve, que esfuma facilmente e permite construção em camadas de forma uniforme. Disponível em acabamentos matte blur e luminoso, a linha traz uma ampla gama de 29 tons icônicos inspirados em batons, incluindo Velvet Teddy, Candy Yum-Yum e Thanks.
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Born in Roma Purple Melancholia, de Valentino Beauty
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Advanced Defense Serum, de Cetaphil
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Linha Fleurs de Cerisier, de L’Occitane en Provence
A novidade traz uma combinação inédita entre a delicada Flor de Cerejeira e as notas de Chá Branco, criando uma fragrância floral, suave e autêntica. Destaque o Eau de Toilette Fleurs de Cérisier Thé Blanc, uma fragrância inspirada na autêntica delicadeza e finesse do Chá Branco. O frescor único das folhas, infundido com notas Tea Dione e toranja, oferece uma radiância luminosa. Delicada e feminina, a fragrância contém notas de flor de cerejeira, transportando-nos para a leveza da primavera. Suas notas de topo combinam o frescor da toranja e limão, desenvolvendo para um coração provençal com notas de flor de cerejeira, frésia e chá branco. Seu fundo é marcado pelo cedro e musk. A linha ainda conta com Loção Corporal e Sabonete Líquido Corporal.
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Radiance C Stick Olhos, da Elbo
É um tratamento em bastão desenvolvido para devolver luminosidade, vitalidade e aspecto descansado à região periorbital. O novo stick foi desenvolvido com 5% de Vitamina C em sua forma estável, um antioxidante potente que neutraliza radicais livres, uniformiza o tom e estimula a síntese de colágeno. A fórmula apresenta também a cafeína, que estimula a microcirculação, contribuindo para a redução do inchaço e da aparência de cansaço. O diferencial da fórmula está na presença da cúrcuma, ingrediente considerado um superfood e classificado como adaptógeno (substâncias capazes de reduzir o estresse oxidativo). O produto tem textura leve e efeito refrescante.
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Lip Cheesecake, de Rebecca Bonbon
Junto da UpSkin, a marca apresenta uma coleção completa de maquiagem, skincare e body care. O Lip Cheesecake é a grande inovação da linha. Um cuidado intenso com os lábios, com textura leve de sérum, que absorve rápido sem ficar pegajoso. A fórmula é enriquecida com Manteigas de Karité (que promove hidratação e maciez) e Cacau (que repara e protege a barreira natural dos lábios), além de Óleo de amêndoas, emoliente que restaura e suaviza a pele dos lábios. Disponível em diferentes cores e aromas gourmand como Rosa Chantilly Kiss (morango com chantilly), Verde Pistachio Dream (pistache) e Marrom Dulce Cream (baunilha).
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Fresh&Go, de Kess
É um spray bucal portátil que garante refrescância imediata e praticidade para quem quer se sentir seguro para falar, rir, se aproximar e, principalmente, soltar a voz. O lançamento chega em dois sabores que combinam frescor e personalidade: Classic Mint, que traz o frescor intenso da menta, proporcionando sensação de limpeza profunda, enquanto o Melancia Ice aposta em um perfil mais divertido, tropical e surpreendentemente refrescante. Com frasco de 10 ml, o produto cabe facilmente no bolso, na bolsa, mochila ou nécessaire, tornando-se um aliado prático para momentos em que não é possível realizar a escovação completa, mas ainda assim é importante manter o hálito fresco. (COMPRE NA AMAZON)
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Miutine Eau de Parfum, de Miu Miu Beauty
É o lançamento da temporada. O perfume traduz elegância moderna com um toque irreverente. A escolha do morango silvestre como nota de topo define imediatamente o caráter irreverente e jovial da fragrância, com uma abertura suculenta, alegre e luminosa que surpreende e conquista. A gardênia no coração adiciona uma camada de feminilidade elegante e opulenta, equilibrando o frescor travesso da abertura com riqueza e sofisticação. No fundo, a combinação de açúcar mascavo, baunilha e patchouli cria um rastro quente, sensual e marcante, que permanece na pele com personalidade e charme retrô. Vendido exclusivamente na Sephora.
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Brow Mania, da DaBelle Beauty
É um gel de sobrancelha 3 em 1 desenvolvido para fortalecer, preencher e fixar os fios por até 10 horas, com acabamento natural e confortável. O produto reúne performance prolongada, tratamento e facilidade de aplicação em uma única fórmula. Ele modela sem grudar os fios, seca rapidamente e não deixa resíduos brancos. Sua composição conta com Vitamina E e Pantenol, ativos reconhecidos por suas propriedades hidratantes, que ajudam a cuidar dos fios enquanto definem o desenho da sobrancelha ao longo do dia. O aplicador foi desenvolvido para distribuir o produto de forma uniforme, garantindo definição precisa sem rigidez ou efeito artificial. Está disponível em quatro versões: Transparente, Loiro, Castanho e Castanho Escuro.
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Kissing Jelly Lip Mask, da Too Faced
É uma máscara desenvolvida para proporcionar hidratação intensa e conforto absoluto ao longo do dia e da noite. Com uma proposta prática e sensorial, o produto entrega lábios visivelmente mais macios, suaves e nutridos, sem deixar sensação pegajosa. Um dos destaques do lançamento é o design twist-up, que permite a aplicação direta nos lábios de forma prática e higiênica, dispensando o uso dos dedos e tornando a experiência ainda mais fácil no dia a dia. Formulada com um blend ultranutritivo de óleos, ele envolve os lábios com uma textura macia e confortável, que restaura e hidrata profundamente.
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Coloração Permanente 3D Max, da Yamá Expert
A marca traz de volta ao portfólio da marca um de seus principais produtos. Sua fórmula combina o benefício de três óleos reconhecidos pelo alto poder de tratamento, argan, coco e macadâmia, que atuam em sinergia para nutrir, hidratar e devolver o brilho natural enquanto a cor é revelada. Disponível em 20 tonalidades e com proporção de mistura 1:1, a coloração foi desenvolvida para oferecer praticidade no preparo e alta performance no resultado final. A textura cremosa facilita a aplicação e proporciona distribuição uniforme da cor, garantindo maior precisão tanto em cabelos virgens quanto em retoques de raiz.
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Good Girl Lip Oil, de Herrera Beauty
O lançamento reveste os lábios com uma camada gelatinosa profundamente condicionante e não pegajosa, deixando um acabamento luminoso, viçoso e irresistível. É um cuidado labial de nível superior. A fórmula 100% vegana é repleta de ingredientes que maximizam o conforto e a nutrição, retendo a hidratação por 24 horas e oferecendo 104% de hidratação após três horas. Uma mistura emoliente em gel mantém os lábios macios e hidratados durante todo o dia, atuando em conjunto com uma alta porcentagem de agentes condicionadores da pele que promovem a retenção da umidade e um brilho duradouro.
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Perfume Vanilla Tanà, da Gritti Venetia
O novo Extrait de Parfum nasce do encontro entre um saber ancestral e a visão criativa de Luca Gritti, reconhecido por composições ousadas que desafiam as convenções da perfumaria tradicional. Inspirado por esse ritual raro, o perfumista transforma a descoberta em uma fragrância gourmand quente, doce e exótica, em que a baunilha resinosa se entrelaça com madeiras sagradas e especiarias misteriosas. Usá-la significa embarcar em uma jornada pelos mistérios de uma ilha distante, entre árvores sagradas e o aroma encantador da baunilha. A baunilha revela toda a sua complexidade por meio de três extrações distintas. Uma construção olfativa na qual ciência e poesia se entrelaçam para capturar as múltiplas facetas desse ingrediente precioso.
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BT Glaze, da Bruna Tavares
Com acabamento espelhado moderno, cores elegantes sem e com brilho espelhado, o produto eleva a categoria ao status de item de desejo, e traduz o novo momento do glow refinado, confortável e aliado ao tratamento. Ele chega com textura leve, confortável e sem efeito pegajoso, unindo impacto visual e cuidado em uma única aplicação. A fórmula proporciona deslize uniforme, sensação confortável nos lábios e efeito luminoso que realça a tonalidade com naturalidade. A fórmula também incorpora ativos como extrato de cereja, conhecido por suas propriedades antioxidantes, contribui para a aparência de lábios mais saudáveis. Já o peptídeo, que é um bioativo em destaque na indústria global de beleza, auxilia na aparência de firmeza, maciez e hidratação.
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Creme de Massagem Facial Profissional, de Raavi
Com textura ideal para facilitar as manobras e prolongar o tempo de deslizamento durante os procedimentos, o produto foi formulado especialmente para atender peles desidratadas e desvitalizadas. A proposta é proporcionar hidratação profunda, melhora da textura cutânea e uma aparência mais saudável e revitalizada. Entre os diferenciais da fórmula está a presença de exossomas de Centella Asiática, considerados uma das tecnologias mais inovadoras no cuidado com a pele. Essas nanopartículas naturais atuam como mensageiros celulares, auxiliando na comunicação entre as células cutâneas e favorecendo processos naturais de regeneração e reparação da pele. O ativo também contribui para estimular a produção de colágeno, melhorar a firmeza, ajudar no controle de processos inflamatórios e manter a pele equilibrada e hidratada.
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Novos Desodorantes, Giovanna Baby
A marca apresenta sua nova linha de desodorantes, desenvolvida para oferecer até 96 horas de proteção eficaz contra os odores da transpiração, sem abrir mão do cuidado com a pele.Em formato aerossol e em tamanho econômico de 200ml, o produto vem em cinco fragrâncias diferentes: Blue, Classic, Delicate, Innocence e Elégance. O destaque é a tecnologia por trás de sua formulação que lhe garante o título de 100% hidratante.
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PHA 5% Exfoliating Lip Serum, de The Ordinary
Um esfoliante químico suave que remove as células mortas enquanto hidrata e auxilia a barreira da pele dos lábios, promovendo uma aparência mais lisa e uniforme. Desenvolvido com PHAs (polihidroxiácidos), ele atua em afinidade com a composição da pele dos lábios para esfoliar, hidratar e melhorar a aparência de volume, entregando resultados progressivos sem agredir a região. A fórmula promove renovação sem abrasão, atuando suavemente na superfície da pele para melhorar a textura e a maciez ao longo do tempo.
The Icon Woman Elixir, de Antonio Banderas
É um Eau de Parfum feminino âmbar amadeirado, que desafia regras e celebra a ousadia feminina. Viciante e profundamente envolvente, ela revela um fundo cativante onde o calor do benjoim, a cremosidade do sândalo e a sensualidade da baunilha se entrelaçam com intensidade e sofisticação. No coração, um buquê de flores brancas expressa uma feminilidade poderosa e refinada, enquanto a framboesa adiciona um toque fresco, moderno e audacioso.
Sabonete Líquido Lavanda Delicada, de Albany
A marca lança o sabonete líquido para corpo e mãos, ampliando sua linha Perfumes da Natureza. A fragrância enriquecida com óleos essenciais combina frescor e suavidade na fórmula, pensada para transformar a rotina em um momento mais leve, prazeroso e cheio de sensações. A perfumação prolongada reforça a proposta sensorial da linha, mantendo a fragrância presente na pele ao longo do dia. Disponíveis nas embalagens de 200 ml e 1L, o lançamento une praticidade, rendimento e qualidade para o cuidado diário. A embalagem de 1L conta ainda com pump para oferecer ainda mais praticidade e permitir que o banho seja um momento de curtição; já as embalagens de 200ml é ideal para uso como refis econômicos.
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Find Comfort Lip Butter, de Rare Beuaty
A marca criada por Selena Gomez amplia a linha Find Comfort no Brasil com novos produtos que exploram o cuidado labial, corporal e fragrância dentro de uma mesma proposta. O Find Comfort Lip Butter chega como uma opção multifuncional para os lábios, combinando hidratação, conforto e um toque de cor. Com textura cremosa e envolvente, o produto pode ser usado tanto no dia a dia quanto como máscara nutritiva noturna, ajudando a restaurar a maciez e melhorar a aparência dos lábios ao longo do tempo. A fórmula reúne manteiga de ácido hialurônico, manteiga de karité, óleo de semente de maçã e centella asiática, promovendo hidratação prolongada e proteção contínua.