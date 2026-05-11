De perfume a sérum: 30 lançamentos de beleza de maio que você precisa conhecer

Maio de 2026 chegou com tudo no universo da beleza, trazendo uma mistura de sofisticação olfativa, tecnologia de regeneração noturna e novas fórmulas capilares.





​Os novos perfumes focam em fragrâncias florais gourmand, como as novidades apresentadas por Valetino, Miu Miu e Gritti Venetia. Os novos séruns não apenas hidratam, mas prometem "resetar" os danos do dia enquanto você descansa.Como o novo produto da Isdin que ajuda a prevenir e reparar os danos solares acumulados.





Já a expansão da marca de solares para a proteção e tratamento dos fios contra danos térmicos e UV. A Ollie apresenta o protetor capilar leave-in. O produto combina filtro solar e proteção térmica em uma fórmula multifuncional desenvolvida para proteger, tratar e restaurar os fios. Confira os 30 melhores lançamentos do mês!