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Campeonato Brasileiro

Carrascal aparece para salvar Flamengo após série de ganchos

Atacante não fazia um jogo pelo Brasileirão há quase um mês

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 10:05

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2026 às 10:05
Carrascal, atacante do Flamengo
Carrascal, jogador do Flamengo Agif/Folhapress

Carrascal, meia-atacante do Flamengo, não fazia um jogo pelo Brasileirão há quase um mês. A última aparição tinha sido marcante, mas de um jeito negativo: um carrinho por trás, cartão vermelho direto e sufoco na reta final da vitória sobre o Fluminense.


Mas o jogo contra o Grêmio trouxe o Carrascal que o Flamengo quer e, diante dos desfalques, precisa muito. Foi dele o gol da vitória, em finalização de primeira, após assistência de Royal. Sem Arrascaeta e Paquetá, é ele o meia disponível para trazer criatividade ao time de Leonardo Jardim, em um setor organizado de trás por Jorginho.


Carrascal passou esse tempo fora pelo Brasileirão porque o STJD aplicou dois jogos de suspensão pelo carrinho diante do Fluminense. E, pela circunstâncias do julgamentos, o gancho ficou encavalado com outros dois jogos fora pela expulsão na Supercopa, contra o Corinthians.

Carrascal passou esse tempo fora pelo Brasileirão porque o STJD aplicou dois jogos de suspensão pelo carrinho diante do Fluminense
Carrascal passou esse tempo fora pelo Brasileirão porque o STJD aplicou dois jogos de suspensão pelo carrinho diante do Fluminense Agif/Folhapress

Os quatro jogos foram pagos (três no Brasileirão e um na Copa do Brasil). Na fase sem Arrascaeta, o cartão de (re)visita poderia ser dado justamente na Colômbia, país natal do meia, na Libertadores.


O caos em Medellín resultou na suspensão do jogo logo nos primeiros minutos. Contra o Estudiantes, na rodada anterior, quando Arrascaeta fraturou a clavícula, Carrascal já tinha sido acionado para a função de camisa 10. Fez um jogo discreto.


Carrascal tinha sido usado na temporada mais como jogador de lado de campo, o que muda o papel dele nesse Flamengo que busca ser intenso. Como meia/segundo atacante, precisa combinar jogadas com Pedro e ser mais presente na conclusão de jogadas.


Contra o Vitória, pela Copa do Brasil, a tendência é que Carrascal seja titular mais uma vez. O Flamengo não tem tanta margem para erro, já que a vantagem no jogo de ida foi apenas um gol de diferença.


No Brasileirão, que tem perseguição rubro-negra ao Palmeiras, Carrascal será fundamental em um meio-campo que estará muito desfalcado na próxima rodada, contra o Athletico. Jorginho e Evertton Araújo estão suspensos, e De La Cruz não joga no sintético.

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