Carrascal aparece para salvar Flamengo após série de ganchos

Carrascal, meia-atacante do Flamengo, não fazia um jogo pelo Brasileirão há quase um mês. A última aparição tinha sido marcante, mas de um jeito negativo: um carrinho por trás, cartão vermelho direto e sufoco na reta final da vitória sobre o Fluminense.





Mas o jogo contra o Grêmio trouxe o Carrascal que o Flamengo quer e, diante dos desfalques, precisa muito. Foi dele o gol da vitória, em finalização de primeira, após assistência de Royal. Sem Arrascaeta e Paquetá, é ele o meia disponível para trazer criatividade ao time de Leonardo Jardim, em um setor organizado de trás por Jorginho.





Carrascal passou esse tempo fora pelo Brasileirão porque o STJD aplicou dois jogos de suspensão pelo carrinho diante do Fluminense. E, pela circunstâncias do julgamentos, o gancho ficou encavalado com outros dois jogos fora pela expulsão na Supercopa, contra o Corinthians.