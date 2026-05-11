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Imagens de inspeção sanitária na fábrica da Ypê mostram marcas de corrosão

Empresa nega contaminação e diz que fotos mostram áreas sem contato com produtos; companhia triplicou capacidade do SAC após reclamações de consumidores

Publicado em 11 de Maio de 2026 às 10:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 mai 2026 às 10:09
SÃO PAULO - Imagens da inspeção sanitária realizada no final de abril na fábrica da Ypê em Amparo, no interior de São Paulo, mostram os equipamentos usados na fabricação de detergente e lava-roupas com marcas de corrosão. Detalhes do relatório foram revelados na noite deste domingo (10) pelo Fantástico.
O resultado da inspeção levou a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) a suspender produtos da marca. Na quinta-feira (7) foi determinado o recolhimento de detergente, sabão líquido para roupas e desinfetante de todos os lotes com a numeração final 1 fabricados em Amparo.
O relatório mostra o estado de conservação do tanque de manipulação. Os fiscais teriam flagrado restos de produtos armazenados e devolvidos às linhas de envase.
Relatório da Anvisa mostra corrosão em equipamentos na fábrica da Ypê
Relatório da Anvisa mostra corrosão em equipamentos na fábrica da Ypê Reprodução/Fantástico
Em nota enviada ao Fantástico, a Ypê afirmou que a inspeção não encontrou contaminação nos produtos. Informou também que possui controle de qualidade capaz de identificar e descartar itens que não seguem o padrão de qualidade exigido pela empresa.
Segundo a nota, as fotos que aparecem no relatório mostram áreas em que não há nenhum tipo de contato com os produtos e fazem parte de "um plano robusto de melhorias na fábrica", com mais da metade das ações já realizadas.
A inspeção foi feita durante quatro dias por técnicos da Anvisa, do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e da Vigilância Sanitária de Amparo). A decisão de suspensão foi tomada a partir de uma avaliação de risco sanitário.
Foram encontradas falhas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle. São problemas que, de acordo com a Anvisa, indicam risco à segurança sanitária, com a possibilidade de "contaminação microbiológica, ou seja, presença indesejada de micro-organismos patogênicos".

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A Ypê apresentou recurso contra a medida e conseguiu um efeito suspensivo da proibição de fabricar e comercializar os produtos relacionados pela Anvisa.
Apesar disso, a agência informou que mantém a avaliação técnica de risco sanitário e orienta os consumidores a não usarem os itens. As ações serão julgadas pela diretoria colegiada da Anvisa nos próximos dias.
A Ypê tem a responsabilidade de orientar os consumidores por meio do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) sobre os procedimentos de recolhimento, troca, devolução e ressarcimento.
Em comunicado publicado nas redes sociais, a empresa reconheceu os transtornos enfrentados por consumidores que tiveram dificuldade para entrar em contato e disse ter triplicado a capacidade de atendimento.

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