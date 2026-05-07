Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo (SP). A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.
A decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana.
Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos).
A atuação da Agência está fundamentada no princípio da proteção da saúde da população, por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, adotando medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas.
De acordo com a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados na Resolução 1.834/2026 devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.
As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS.
O que diz a empresa
Em nota, a Ypê manifestou "indignação com a decisão", classificou a medida como "arbitrária e desproporcional" e informou que vai recorrer.
A empresa alega ter laudos de análises independentes que comprovam que os produtos são "totalmente seguros e adequados para consumo".
A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7/5).
Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.
- LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
- LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ
- LAVA LOUÇAS YPÊ
- LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
- LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE
- LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN
- LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR
- LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO
- TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT
- LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM
- LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ
- LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA
- DESINFETANTE BAK YPÊ
- DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL
- DESINFETANTE PERFUMADO ATOL
- DESINFETANTE PINHO YPE
- LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT
Com informações da Anvisa