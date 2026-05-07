Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Brasil
  • Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê; veja lista
"Risco sanitário"

Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê; veja lista

Inspeção nas fábricas verificou riscos à segurança sanitária dos produtos, que podem ter sido contaminados por microorganismos

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 09:45

Publicado em 

07 mai 2026 às 09:45
Anvisa suspende lotes de produtos Ypê por ‘risco de contaminação microbiológica' Reprodução / Instagram

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (7), o recolhimento de produtos lava-louças (detergente), sabão líquido para roupas e desinfetante da marca Ypê, de todos os lotes com numeração final 1. Os itens foram fabricados pela empresa Química Amparo (CNPJ 43.461.789/0001-90), na unidade localizada em Amparo (SP). A medida inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e o uso dos produtos.

A decisão foi tomada a partir de avaliação técnica de risco sanitário, conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), após inspeção conjunta realizada com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo) na última semana. 

Durante a inspeção, foram constatados descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, o que inclui falhas nos sistemas de garantia da qualidade, produção e controle de qualidade. Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos). 

A atuação da Agência está fundamentada no princípio da proteção da saúde da população, por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, adotando medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas.

Orientação aos consumidores

De acordo com a Anvisa, quem tem em casa lotes dos produtos especificados na Resolução 1.834/2026 devem suspender imediatamente o uso e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento. 


As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do SNVS.

O que diz a empresa

Em nota, a Ypê manifestou "indignação com a decisão", classificou a medida como "arbitrária e desproporcional" e informou que vai recorrer.


A empresa alega ter laudos de análises independentes que comprovam que os produtos são "totalmente seguros e adequados para consumo".

Produtos

A íntegra da Resolução 1.834/2026 com a relação dos produtos e lotes pode ser consultada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (7/5). 


Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.


    • LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE   
    • LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ   
    • LAVA LOUÇAS YPÊ   
    • LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE   
    • LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE   
    • LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN  
    • LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR  
    • LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO  
    • TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS   
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT  
    • LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM  
    • LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ   
    • LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA   
    • DESINFETANTE BAK YPÊ  
    • DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL  
    • DESINFETANTE PERFUMADO ATOL   
    • DESINFETANTE PINHO YPE   
    • LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT  

    Com informações da Anvisa

    Este vídeo pode te interessar

    Tópicos Relacionados

    Viu algum erro?
    Fale com a redação
    Informar erro!

    Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

    Fale com a gente

    Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

    A Gazeta integra o

    Saiba mais

    Recomendado para você

    Imagem de destaque
    Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
    Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
    Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
    Imagem de destaque
    Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo

    Privacidade e segurança

    © 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados