Semana S vai oferecer serviços gratuitos e vagas de qualificação em mais de 270 ações no ES

Serviços odontológicos, passeios turísticos, oferta de cursos de qualificação profissional e palestras fazem parte das mais de 270 ações da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que acontece de 9 a 16 de maio no Espírito Santo.





As iniciativas são abertas ao público nas unidades do Sesc e do Senac. Entre os destaques está o mutirão gratuito de atendimento odontológico, incluindo avaliação, limpeza, remoção de tártaro e aplicação de flúor, nas unidades do Sesc de Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Vitória e Vila Velha.





Nesse caso, a atividade será realizada de 11 a 15 de maio, conforme os horários especificados por cada unidade. Também haverá palestras voltadas à educação em saúde.

Para realizar o atendimento odontológico, além de fazer a inscrição no site sesc-es.com.br/semanas, é necessário agendar o horário na unidade, por telefone ou presencialmente.