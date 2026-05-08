Semana S vai oferecer serviços gratuitos e vagas de qualificação em mais de 270 ações no ES

Serviços odontológicos, passeios turísticos, oferta de cursos de qualificação profissional e palestras fazem parte das mais de 270 ações da Semana S do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que acontece de 9 a 16 de maio no Espírito Santo.
As iniciativas são abertas ao público nas unidades do Sesc e do Senac. Entre os destaques está o mutirão gratuito de atendimento odontológico, incluindo avaliação, limpeza, remoção de tártaro e aplicação de flúor, nas unidades do Sesc de Aracruz, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, São Mateus, Linhares, Vitória e Vila Velha.
Nesse caso, a atividade será realizada de 11 a 15 de maio, conforme os horários especificados por cada unidade. Também haverá palestras voltadas à educação em saúde.
Para realizar o atendimento odontológico, além de fazer a inscrição no site sesc-es.com.br/semanas, é necessário agendar o horário na unidade, por telefone ou presencialmente.
A Semana S, que acontece de forma simultânea em todo o país, será realizada pela Confederação Nacional do Comércio, em conjunto com a Federação do Comércio (Fecomércio), o Sesc, o Senac e os sindicatos empresariais. Esta é a segunda edição da iniciativa, que, em 2025, atraiu mais de 18 mil pessoas. A expectativa, segundo o presidente da Fecomércio, Idalberto Moro, é aumentar em 20% a participação.
A programação inclui ainda passeios turísticos com roteiros históricos, culturais e de lazer, com saídas de Guarapari, Domingos Martins e Praia Formosa. As excursões serão realizadas nos dias 9 e 10 de maio, com destinos como o Santuário de São José de Anchieta, Meaípe, Praia da Areia Preta e Venda Nova do Imigrante. Para participar, é necessário entrar em contato com o setor de Turismo Social do Sesc pelo telefone (27) 99771-2150.
O Sesc Praia Formosa vai abrir as portas do parque aquático nos dias 9 e 10 e de 12 a 15 de maio, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis (preferencialmente leite em pó ou leite em caixinha). Para garantir o day use, os interessados devem retirar o bilhete antecipadamente pelo portal Lets.events e entregar os mantimentos na portaria.
Empresários de diferentes segmentos poderão participar, de 9 a 14 de maio, de encontros e palestras realizados em todo o Estado. O objetivo é debater tendências de mercado, inovação, gestão e competitividade.
No dia 15 de maio, no Ilha Buffet, em Vitória, a programação será voltada ao ambiente de negócios e ao futuro da economia. Entretanto, esta etapa é destinada apenas a empresários. A agenda inclui palestra com Pedro Salomão, que falará sobre “Felicidade, por onde andas?: bem-estar, inovação e performance nos negócios”.
O debate sobre economia, geopolítica e os impactos das decisões internacionais nos negócios brasileiros fará parte do painel Global Voices, com a participação do escritor e economista Eduardo Giannetti e do doutor em ciência política Oliver Stuenkel.
Dia aberto ao público em Vitória
O dia 16 de maio será destinado ao público em geral, das 13h às 22h30. A entrada é gratuita, mediante inscrição on-line e doação solidária de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao programa Mesa Brasil.
Quem for ao Ilha Buffet poderá conhecer as unidades móveis com serviços nas áreas de odontologia, saúde da mulher, tecnologia da informação, gastronomia e saúde. Também haverá um espaço dedicado à economia criativa feminina, com produtos e serviços produzidos por mulheres empreendedoras.
A programação conta ainda com atividades voltadas à carreira, como oficinas sobre uso de inteligência artificial para elaboração de currículos e posicionamento profissional; experiências imersivas em ambientes virtuais, como simuladores no Roblox; além de práticas de autocuidado e estética.
Às 16h, a atriz e humorista Lara Santana falará sobre “Percursos formativos e criatividade: o estudo e a formação abrem portas”.
A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site da Semana S.
Mais de 3 mil vagas em cursos de qualificação
O Senac-ES vai oferecer 3 mil vagas em mais de 150 cursos gratuitos de qualificação profissional em diversas áreas do conhecimento. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 e 16 de maio.
As oportunidades estarão disponíveis nas unidades do Senac de Vila Velha, Aracruz, Colatina, São Gabriel da Palha, Linhares, Hotel Senac Ilha do Boi, Cariacica, Serra, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Venda Nova do Imigrante.
De acordo com a instituição, há vagas para cursos como barbeiro, Inteligência Artificial na Educação, salgadeiro, Jovem Programadora, mídias criativas com inteligência artificial, entre vários outros.
As vagas são destinadas prioritariamente a pessoas de baixa renda, ampliando as oportunidades de formação profissional e geração de renda. Os cursos abrangem desde qualificações iniciais até formações técnicas, possibilitando que os alunos desenvolvam habilidades práticas e ampliem suas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.
Onde se inscrever: diretamente nas unidades de Educação Profissional do Senac-ES ou pelo site es.senac.br.
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