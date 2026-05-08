Pela terceira vez em seis meses, bispo faz novas nomeações de padres no ES

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou mais uma mudança na função de padres na diocese. Desta vez foram quatro movimentações para serviços pastorais na região - apenas uma para trabalhos em paróquias.





Dois dos sacerdotes foram nomeados para acompanhar espiritualmente movimentos tradicionais da Igreja Católica, como o Encontro de Casais de Cristo (ECC) e a Renovação Carismática Católica (RCC).





No período de seis meses, é a terceira vez que dom Lauro Barbosa movimenta o clero colatinense. No final de novembro do ano passado, o prelado católico promoveu oito mudanças. Em fevereiro de 2026, três sacerdotes e um diácono mudaram de função.