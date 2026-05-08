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Coluna Leonel Ximenes

Pela terceira vez em seis meses, bispo faz novas nomeações de padres no ES

Prelado fez mudanças no clero em novembro do ano passado e em fevereiro de 2026

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 16:50

Públicado em 

08 mai 2026 às 16:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, bispo de Colatina
Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, bispo de Colatina Divulgação

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou mais uma mudança na função de padres na diocese. Desta vez foram quatro movimentações para serviços pastorais na região - apenas uma para trabalhos em paróquias.


Dois dos sacerdotes foram nomeados para acompanhar espiritualmente movimentos tradicionais da Igreja Católica, como o Encontro de Casais de Cristo (ECC) e a Renovação Carismática Católica (RCC). 


No período de seis meses, é a terceira vez que dom Lauro Barbosa movimenta o clero colatinense. No final de novembro do ano passado, o prelado católico promoveu oito mudanças. Em fevereiro de 2026, três sacerdotes e um diácono mudaram de função.

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O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).


Formada por 31 paróquias e 710 comunidades, a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.


“Rezemos pelos presbíteros nomeados, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, vivam com alegria, disponibilidade e fidelidade a missão que lhes foi confiada”, disse dom Lauro.

AS NOMEAÇÕES NA DIOCESE DE COLATINA


  • Padre Selesio Petri - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Linhares

  • Padre Marinaldo Serafim - Nomeado para ser o responsável pelo Serviço de Animação Vocacional (SAV) e promotor vocacional do Seminário Maria Mãe da Igreja, da Diocese de Colatina

  • Padre David Campos - Diretor espiritual diocesano do Encontro de Casais com Cristo (ECC)

  • Padre Edgar Rigoni - Assessor diocesano da Renovação Carismática Católica (RCC)

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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