Pela terceira vez em seis meses, bispo faz novas nomeações de padres no ES

O bispo de Colatina, dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa, anunciou mais uma mudança na função de padres na diocese. Desta vez foram quatro movimentações para serviços pastorais na região - apenas uma para trabalhos em paróquias.
Dois dos sacerdotes foram nomeados para acompanhar espiritualmente movimentos tradicionais da Igreja Católica, como o Encontro de Casais de Cristo (ECC) e a Renovação Carismática Católica (RCC).
No período de seis meses, é a terceira vez que dom Lauro Barbosa movimenta o clero colatinense. No final de novembro do ano passado, o prelado católico promoveu oito mudanças. Em fevereiro de 2026, três sacerdotes e um diácono mudaram de função.
O clero da diocese colatinense é formado por 62 padres, entre seculares (diocesanos) e religiosos (ligados a congregações ou ordens).
Formada por 31 paróquias e 710 comunidades, a Diocese de Colatina abrange 17 municípios do Norte e Noroeste do Espírito Santo.
“Rezemos pelos presbíteros nomeados, para que, conduzidos pelo Espírito Santo, vivam com alegria, disponibilidade e fidelidade a missão que lhes foi confiada”, disse dom Lauro.
AS NOMEAÇÕES NA DIOCESE DE COLATINA
Padre Selesio Petri - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Linhares
Padre Marinaldo Serafim - Nomeado para ser o responsável pelo Serviço de Animação Vocacional (SAV) e promotor vocacional do Seminário Maria Mãe da Igreja, da Diocese de Colatina
Padre David Campos - Diretor espiritual diocesano do Encontro de Casais com Cristo (ECC)
Padre Edgar Rigoni - Assessor diocesano da Renovação Carismática Católica (RCC)
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