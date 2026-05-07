Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Numa mesma (bela) imagem, 3 cidades e 4 símbolos do ES

Artista multimídia conseguiu fazer a moldura após três tentativas, de madrugada, em três fins de semana consecutivos

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 17:29

Públicado em 

07 mai 2026 às 17:29
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Nesta imagem, feita por drone, o Convento, a Terceira Ponte, o Morro do Moreno e o Mestre Álvaro
Nesta imagem, feita por drone, o Convento, a Terceira Ponte, o Morro do Moreno e o Mestre Álvaro Marcelo Moryan

Foram três tentativas, três fins de semana seguidos. Até que as condições permitiram a tão desejada imagem. No dia 19 de abril, dez minutos após o início da tradicional missa das 5h da manhã de domingo no Convento da Penha, Marcelo Moryan realizou o seu sonho: captar, no mesmo enquadramento, quatro belíssimos símbolos das terras capixabas.


Além do próprio Convento (Vila Velha), o drone do artista multimídia registrou na mesma moldura, na despedida da madrugada e no alvorecer dos primeiros raios de sol da manhã, o Morro do Moreno (Vila Velha), a Terceira Ponte (Vila Velha-Vitória) e o Mestre Álvaro (Serra).

Veja Também 

Imagem de destaque

“A cidade mais subestimada do Brasil” está no ES?

Terreno na Av. Lindenberg onde está sendo construída a loja da Havan em Vila Velha

O impacto da loja da Havan em Vila Velha: população será ouvida


“Nesta moldura, consegui reunir o que planejei: o Convento, a Terceira Ponte, o Morro do Moreno e o Mestre Álvaro vigiando tudo ao fundo. E para coroar a espera, o rastro delicado de um navio deslizando sob a ponte, entrando suavemente no canal rumo ao Porto de Vitória”, descreve.


Para se obter uma imagem dessa, é preciso, além de talento e técnica, paciência. O trabalho foi duro, naquela máxima “cinco por cento de inspiração, noventa e cinco por cento de transpiração”.

Marcelo Moryan vai lançar, em julho, sua obra fotográfica
O artista multimídia Marcelo Moryan Divulgação

“Não foi um estalo de sorte. Foram madrugadas de observação, três tentativas e o desejo de transformar esses ícones em poesia visual. O amanhecer só se revela para quem se propõe a esperá-lo”, ensina Moryan, que publicou a imagem na tarde desta quinta-feira (7) em seu Instagram.


Moryan conta que para registrar este raro alinhamento dos monumentos capixabas, utilizou um drone de alta performance que combina um sensor de grande alcance dinâmico com controle de abertura variável. “A imagem foi planejada para a ‘hora azul’, por volta das 4h da manhã, exigindo três visitas ao local para encontrar a luz ideal.”

A TÉCNICA UTILIZADA

Tecnicamente, ele optou por uma abertura f/8 para garantir nitidez absoluta em todos os planos - da Terceira Ponte ao Mestre Álvaro. E para compensar a baixa luminosidade da madrugada, trabalhou com um ISO elevado, porém controlado, aproveitando a capacidade do sensor de preservar detalhes nas sombras sem gerar ruído. 


“O resultado é uma compressão de perspectiva que coloca o Convento, os morros e o movimento do porto em uma harmonia visual que só o planejamento rigoroso permite alcançar", explica.


Marcelo Moryan consegue melhorar o que já é belo, obra da natureza e das mãos humanas. O Espírito Santo agradece.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES 

540 km: uma distância equivalente de Vitória a BH de esgoto

Tradicional igreja evangélica da Praia do Canto comemora meio século

A "nova velhice" em destaque no dia da visita da eterna Garota de Ipanema ao ES

O talento (visível) capixaba na posse do novo arcebispo de Aparecida

Vereadores aprovam distribuição de Bíblias em cidade do ES

Aos 82 anos, a eterna Garota de Ipanema conta seus segredos no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vila Velha Serra Terceira Ponte Mestre Álvaro Convento da Penha Morro do Moreno Fotografia Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados