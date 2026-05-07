Numa mesma (bela) imagem, 3 cidades e 4 símbolos do ES

Foram três tentativas, três fins de semana seguidos. Até que as condições permitiram a tão desejada imagem. No dia 19 de abril, dez minutos após o início da tradicional missa das 5h da manhã de domingo no Convento da Penha, Marcelo Moryan realizou o seu sonho: captar, no mesmo enquadramento, quatro belíssimos símbolos das terras capixabas.
Além do próprio Convento (Vila Velha), o drone do artista multimídia registrou na mesma moldura, na despedida da madrugada e no alvorecer dos primeiros raios de sol da manhã, o Morro do Moreno (Vila Velha), a Terceira Ponte (Vila Velha-Vitória) e o Mestre Álvaro (Serra).
“Nesta moldura, consegui reunir o que planejei: o Convento, a Terceira Ponte, o Morro do Moreno e o Mestre Álvaro vigiando tudo ao fundo. E para coroar a espera, o rastro delicado de um navio deslizando sob a ponte, entrando suavemente no canal rumo ao Porto de Vitória”, descreve.
Para se obter uma imagem dessa, é preciso, além de talento e técnica, paciência. O trabalho foi duro, naquela máxima “cinco por cento de inspiração, noventa e cinco por cento de transpiração”.
“Não foi um estalo de sorte. Foram madrugadas de observação, três tentativas e o desejo de transformar esses ícones em poesia visual. O amanhecer só se revela para quem se propõe a esperá-lo”, ensina Moryan, que publicou a imagem na tarde desta quinta-feira (7) em seu Instagram.
Moryan conta que para registrar este raro alinhamento dos monumentos capixabas, utilizou um drone de alta performance que combina um sensor de grande alcance dinâmico com controle de abertura variável. “A imagem foi planejada para a ‘hora azul’, por volta das 4h da manhã, exigindo três visitas ao local para encontrar a luz ideal.”
A TÉCNICA UTILIZADA
Tecnicamente, ele optou por uma abertura f/8 para garantir nitidez absoluta em todos os planos - da Terceira Ponte ao Mestre Álvaro. E para compensar a baixa luminosidade da madrugada, trabalhou com um ISO elevado, porém controlado, aproveitando a capacidade do sensor de preservar detalhes nas sombras sem gerar ruído.
“O resultado é uma compressão de perspectiva que coloca o Convento, os morros e o movimento do porto em uma harmonia visual que só o planejamento rigoroso permite alcançar", explica.
Marcelo Moryan consegue melhorar o que já é belo, obra da natureza e das mãos humanas. O Espírito Santo agradece.
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