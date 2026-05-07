Numa mesma (bela) imagem, 3 cidades e 4 símbolos do ES

Foram três tentativas, três fins de semana seguidos. Até que as condições permitiram a tão desejada imagem. No dia 19 de abril, dez minutos após o início da tradicional missa das 5h da manhã de domingo no Convento da Penha, Marcelo Moryan realizou o seu sonho: captar, no mesmo enquadramento, quatro belíssimos símbolos das terras capixabas.





Além do próprio Convento (Vila Velha), o drone do artista multimídia registrou na mesma moldura, na despedida da madrugada e no alvorecer dos primeiros raios de sol da manhã, o Morro do Moreno (Vila Velha), a Terceira Ponte (Vila Velha-Vitória) e o Mestre Álvaro (Serra).