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Leonel Ximenes

O talento (visível) capixaba na posse do novo arcebispo de Aparecida

Diocese de Colatina fez uma surpresa para o prelado que vai comandar a arquidiocese da capital mariana do Brasil

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Lauro (à esquerda) entrega a dom Mário uma caixa com paramentos litúrgicos produzidos em Colatina
Dom Lauro (à esquerda) entrega a dom Mário uma caixa com paramentos litúrgicos produzidos em Colatina Cordis

A Diocese de Colatina, por meio da Cordis, sua empresa de paramentos e objetos litúrgicos, doou as vestes litúrgicas para a posse de dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida, que ocorrerá neste sábado (2), às 15h, no Santuário Nacional. 


A entrega oficial do presente foi feita pelo bispo de Colatina, dom Lauro Versiani Barbosa, durante a 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também na cidade do interior de São Paulo.


Os paramentos, reunidos na coleção intitulada “Eis aí o seu filho”, foram concebidos a partir da contemplação dos elementos simbólicos presentes no interior do Santuário Nacional, inspirados na arte do renomado artista Cláudio Pastro, já falecido.

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O conjunto é composto por uma variedade de peças - casula e mitra para a presidência, casulas para concelebrantes, dalmáticas, além de capa de aspersão e véu de ombros.


Este presente nasce de um gesto de comunhão. É a Igreja que partilha, que se une e que, através da beleza da liturgia, expressa o cuidado com a missão e com aqueles que são chamados a servir”, disse dom Lauro durante a entrega do conjunto litúrgico ao novo arcebispo de Aparecida.

Mitra (cobertura da cabeça), produzida pela Cordis, que o novo arcebispo de Aparecida vai usar em sua posse
Mitra (cobertura da cabeça), produzida pela Cordis, que o novo arcebispo de Aparecida vai usar em sua posse Cordis

“É uma parceria benfazeja, que revela o cuidado, a sensibilidade e a comunhão da Igreja. Um gesto que nos une ainda mais na missão e que expressa, também na beleza da liturgia, o zelo com aquilo que celebramos”, agradeceu dom Mário. 


A Cordis, que é uma empresa da Diocese de Colatina, além de uma livraria na cidade do Noroeste do Espírito Santo, tem uma loja em Aparecida.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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