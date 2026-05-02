O talento (visível) capixaba na posse do novo arcebispo de Aparecida

A Diocese de Colatina, por meio da Cordis, sua empresa de paramentos e objetos litúrgicos, doou as vestes litúrgicas para a posse de dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida, que ocorrerá neste sábado (2), às 15h, no Santuário Nacional.
A entrega oficial do presente foi feita pelo bispo de Colatina, dom Lauro Versiani Barbosa, durante a 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também na cidade do interior de São Paulo.
Os paramentos, reunidos na coleção intitulada “Eis aí o seu filho”, foram concebidos a partir da contemplação dos elementos simbólicos presentes no interior do Santuário Nacional, inspirados na arte do renomado artista Cláudio Pastro, já falecido.
O conjunto é composto por uma variedade de peças - casula e mitra para a presidência, casulas para concelebrantes, dalmáticas, além de capa de aspersão e véu de ombros.
“Este presente nasce de um gesto de comunhão. É a Igreja que partilha, que se une e que, através da beleza da liturgia, expressa o cuidado com a missão e com aqueles que são chamados a servir”, disse dom Lauro durante a entrega do conjunto litúrgico ao novo arcebispo de Aparecida.
“É uma parceria benfazeja, que revela o cuidado, a sensibilidade e a comunhão da Igreja. Um gesto que nos une ainda mais na missão e que expressa, também na beleza da liturgia, o zelo com aquilo que celebramos”, agradeceu dom Mário.
A Cordis, que é uma empresa da Diocese de Colatina, além de uma livraria na cidade do Noroeste do Espírito Santo, tem uma loja em Aparecida.
LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES