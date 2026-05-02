O talento (visível) capixaba na posse do novo arcebispo de Aparecida

A Diocese de Colatina, por meio da Cordis, sua empresa de paramentos e objetos litúrgicos, doou as vestes litúrgicas para a posse de dom Mário Antônio da Silva como novo arcebispo de Aparecida, que ocorrerá neste sábado (2), às 15h, no Santuário Nacional.





A entrega oficial do presente foi feita pelo bispo de Colatina, dom Lauro Versiani Barbosa, durante a 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), também na cidade do interior de São Paulo.





Os paramentos, reunidos na coleção intitulada “Eis aí o seu filho”, foram concebidos a partir da contemplação dos elementos simbólicos presentes no interior do Santuário Nacional, inspirados na arte do renomado artista Cláudio Pastro, já falecido.