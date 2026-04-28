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Leonel Ximenes

Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Mulheres não têm vínculo com ordens ou congregações religiosas, mas também se dedicam inteiramente a Deus

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 03:15

Públicado em 

28 abr 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado Arquidiocese de Vitória

A Arquidiocese de Vitória será sede, entre sexta (1º/5) e domingo (3), do Encontro Nacional da Ordem das Virgens Consagradas, que neste ano será no Centro de Treinamento Dom João Batista de Albuquerque, reunindo consagradas de todos os regionais do Brasil.


Durante os três dias, a programação contará com momentos de oração, celebrações, estudos e reflexões sobre a missão e a identidade da vocação das virgens consagradas na Igreja Católica.


Segundo Doris Almeida, de 63 anos, uma das organizadoras do encontro, este é um momento para aprofundar a caminhada da Ordem das Virgens no Brasil. 


“Este encontro configura-se como ocasião privilegiada para o fortalecimento da caminhada pastoral e formativa da Ordo Virginum em nosso país. Em espírito sinodal, as participantes se dedicam ao estudo do Instrumentum Laboris, que apresenta indicações nacionais para o itinerário formativo e as normativas da Ordem das Virgens no Brasil”, destacou.

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Doris explica que a reflexão acontece à luz do magistério da Igreja e das orientações contidas no documento Ecclesiae Sponsae Imago, buscando consolidar a identidade e a missão das consagradas em cada Igreja particular.

Essa é uma vocação para se viver no mundo, e no mundo ser esse sinal escatológico, ser esse sinal de presença. Existe um Deus que nos conduz, que está presente e que nos ajuda a viver de uma forma simples

Doris Almeida Uma das organizadoras do encontro

O material de estudo foi elaborado por dom Fernando José Monteiro Guimarães, bispo emérito (aposentado) do Ordinariado Militar do Brasil, assessor do encontro, com base no referido documento e nas necessidades concretas da realidade brasileira. 


O texto preliminar será posteriormente apresentado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), para ser submetido à leitura e à votação dos bispos, provavelmente em 2027.


Após a aprovação, o documento nacional servirá de referência para que cada diocese elabore o seu próprio diretório, favorecendo a vocação das virgens consagradas no Brasil.

A HISTÓRIA DAS VIRGENS CONSAGRADAS

Virgens consagradas são mulheres que recebem essa consagração e permanecem no estado leigo, ou seja, não têm vínculo com ordens ou congregações religiosas, mas também se dedicam inteiramente a Deus, assumindo um compromisso público de virgindade perpétua.


Desde os primeiros séculos algumas mulheres, como Santa Inês, Santa Luzia e Santa Bárbara, renunciavam ao sacramento do matrimônio para se unir em casamento espiritual com Cristo, consagrando sua virgindade pelo voto perpétuo e de castidade perfeita.


Após o Concílio Vaticano II, na década de 1960, o Rito de Consagração das Virgens foi promulgado pelo papa Paulo VI, e hoje muitas mulheres se consagram por meio de uma solene missa presidida pelo bispo da Igreja local.


Após sua consagração, essas mulheres mantêm um vínculo de maternidade espiritual, serviço e entrega à Igreja local, sempre em comunhão com seu bispo diocesano, como é o caso da Arquidiocese de Vitória.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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