Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

A Arquidiocese de Vitória será sede, entre sexta (1º/5) e domingo (3), do Encontro Nacional da Ordem das Virgens Consagradas, que neste ano será no Centro de Treinamento Dom João Batista de Albuquerque, reunindo consagradas de todos os regionais do Brasil.





Durante os três dias, a programação contará com momentos de oração, celebrações, estudos e reflexões sobre a missão e a identidade da vocação das virgens consagradas na Igreja Católica.





Segundo Doris Almeida, de 63 anos, uma das organizadoras do encontro, este é um momento para aprofundar a caminhada da Ordem das Virgens no Brasil.





“Este encontro configura-se como ocasião privilegiada para o fortalecimento da caminhada pastoral e formativa da Ordo Virginum em nosso país. Em espírito sinodal, as participantes se dedicam ao estudo do Instrumentum Laboris, que apresenta indicações nacionais para o itinerário formativo e as normativas da Ordem das Virgens no Brasil”, destacou.