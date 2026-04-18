O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)

Em 1876, o deputado Clímaco Barbosa, irmão do jurista Rui Barbosa, propôs na Assembleia Provincial do Espírito Santo que as escolas fossem mistas, com meninos e meninas estudando juntos. A reação dos colegas foi imediata: a ideia foi chamada de imoral, absurda e desvirtuante.





Clímaco fez um longo discurso defendendo a emancipação feminina numa época em que o tema era tabu absoluto. O projeto não foi aprovado, mas o debate voltou à instituição anos depois, até que as escolas mistas finalmente se tornaram realidade no Espírito Santo.