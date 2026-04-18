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Leonel Ximenes

O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)

Parlamentar propôs uma ideia que escandalizou os colegas na época

Publicado em 18 de Abril de 2026 às 03:20

Públicado em 

18 abr 2026 às 03:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX. Centro de Memória da Ales

Em 1876, o deputado Clímaco Barbosa, irmão do jurista Rui Barbosa, propôs na Assembleia Provincial do Espírito Santo que as escolas fossem mistas, com meninos e meninas estudando juntos. A reação dos colegas foi imediata: a ideia foi chamada de imoral, absurda e desvirtuante. 


Clímaco fez um longo discurso defendendo a emancipação feminina numa época em que o tema era tabu absoluto. O projeto não foi aprovado, mas o debate voltou à instituição anos depois, até que as escolas mistas finalmente se tornaram realidade no Espírito Santo.

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A história é uma das descobertas da pesquisa histórica inédita que dá origem à exposição “190 Caminhos da Cidadania”, que estreia na segunda quinzena de maio (em data ainda a ser marcada), na Assembleia Legislativa, em comemoração aos 190 anos da instituição.

ESCOLAS MISTAS NO BRASIL

As escolas mistas (meninos e meninas juntos) no Brasil começaram a surgir de forma pontual no final do século XIX, mas sua expansão significativa ocorreu nas primeiras décadas do século XX, especialmente entre 1900 e 1930. 


Passados 150 anos, a grande maioria das escolas no Brasil, tanto públicas quanto privadas, é mista (coeducação), com meninos e meninas dividindo as mesmas salas de aula e espaços, visando a igualdade de gênero e a socialização.


Clímaco Barbosa estava à frente do seu tempo. Ele tinha razão. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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