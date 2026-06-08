Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento “Cartão de Benefícios"

Os cartões de benefícios fazem parte da rotina de trabalhadores e empresas, sendo utilizados para alimentação, refeição, transporte e outros serviços. E marcas do segmento são lembradas pela aceitação, praticidade e facilidade de uso.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Metodologia
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Cartão de Benefícios" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Comprocard
A empresa capixaba, fundada há mais de 20 anos, é líder no mercado de cartões de benefícios no Espírito Santo. Conta com uma rede de mais de 20 mil lojas credenciadas para atender os usuários em todo o Estado, com serviços como cartão-alimentação e refeição, cartão-presente, cartão-corporativo e benefício premiação.
2
2º lugar - Alelo
Fundada em 2003, a Alelo nasceu como Visavale, uma iniciativa do Banco do Brasil, Bradesco e Banco Real. A empresa foi pioneira no setor de benefícios ao substituir os antigos vales de papel por cartões magnéticos. Hoje, a companhia é líder de mercado e controlada pelo Grupo Elopar
2
2º lugar - Ticket
A Ticket, marca pioneira do Grupo Edenred, iniciou o conceito de benefícios corporativos no Brasil em 1976. A empresa trouxe para o país a ideia de converter subsídios de refeição em blocos de papel (os tradicionais "talões"), acompanhando o lançamento do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). A partir daí, lançou outros benefícios, como o Ticket Alimentação, em 1991, e benefícios para compra de combustível, presentes, acesso a eventos culturais, entre outros.