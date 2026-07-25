Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Gastronomia
  • Vai uma broa de fubá aí? Veja receita tradicional com um toque de erva-doce
Comida típica

Vai uma broa de fubá aí? Veja receita tradicional com um toque de erva-doce

Uma dica é assar a massa em pequenas formadas para que fiquem crocantes por fora e macias por dentro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Julho de 2026 às 09:00

Broinhas de fubá
Broinhas de fubá: crocantes por fora e macias por dentro. Foto: Marca Nestlé

Entre as comidas típicas brasileiras feitas com milho, a broa de fubá é uma das mais apreciadas no dia a dia. É um quitute que marca presença em toda vitrine de padaria, e combina muito bem com um café fresquinho. 


Na receita que você confere abaixo, os ingredientes são farinha de milho, polvilho azedo, leite condensado e erva-doce. A dica é assar a massa em fornadas pequenas até que as broinhas fiquem crocantes por fora e macias por dentro. 


Acompanhe as instruções e capriche no preparo! 

Broa de fubá com erva-doce

Rendimento: 40 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil


Ingredientes: 

  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • Meia xícara (chá) de óleo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 2 colheres (chá) de erva-doce
  • 2 xícaras (chá) de fubá
  • 1 e meia xícara (chá) de polvilho doce
  • 2 ovos
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó


Modo de preparo:

  1. Em uma panela, misture bem o leite condensado, o leite integral, o óleo, o sal e a erva-doce e leve ao fogo.
  2. Quando iniciar fervura, junte de uma só vez o fubá peneirado com o polvilho doce e mexa rapidamente para não formar grumos.
  3. Continue mexendo até começar a soltar da panela, deixando no fundo uma crosta.
  4. Passe para um recipiente grande e junte os ovos, um a um, mexendo bem após cada adição.
  5. Quando a massa já estiver fria, coloque o fermento e misture bem.
  6. Unte uma xícara de chá com manteiga e polvilhe com fubá.
  7. Coloque porções de massa e movimente a xícara em círculos algumas vezes, formando as broinhas.
  8. Arrume sobre uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com fubá e leve ao forno alto (220°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.

Fonte: Nestlé. Clique aqui para ver mais receitas

Veja Também 

Caldos e sopas servidos no restaurante d'Bem

Sopas cremosas e até fondue de polenta: 7 pratos de inverno para provar no ES

Taça de vinho tinto

Feira de vinhos no ES terá vinícolas internacionais e rótulos de 16 países

Evento IPA Day faz sua estreia em Vitória

IPA Day Brasil: festival de cervejas do estilo India Pale Ale chega ao ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas culinaria
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Você sabe quem é Zé Pelintra? Entidade é homenageada em novo álbum de Anitta
Imagem de destaque
3 receitas de peixe assado para um almoço de sábado saudável e saboroso
Acidente envolvendo caminhão deixa carro destruído em Vila Velha
Carreta perde força em ladeira, atinge dois carros e tomba em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados