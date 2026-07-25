Vai uma broa de fubá aí? Veja receita tradicional com um toque de erva-doce

Entre as comidas típicas brasileiras feitas com milho, a broa de fubá é uma das mais apreciadas no dia a dia. É um quitute que marca presença em toda vitrine de padaria, e combina muito bem com um café fresquinho.





Na receita que você confere abaixo, os ingredientes são farinha de milho, polvilho azedo, leite condensado e erva-doce. A dica é assar a massa em fornadas pequenas até que as broinhas fiquem crocantes por fora e macias por dentro.





Acompanhe as instruções e capriche no preparo!