Vai uma broa de fubá aí? Veja receita tradicional com um toque de erva-doce

Entre as comidas típicas brasileiras feitas com milho, a broa de fubá é uma das mais apreciadas no dia a dia. É um quitute que marca presença em toda vitrine de padaria, e combina muito bem com um café fresquinho.
Na receita que você confere abaixo, os ingredientes são farinha de milho, polvilho azedo, leite condensado e erva-doce. A dica é assar a massa em fornadas pequenas até que as broinhas fiquem crocantes por fora e macias por dentro.
Acompanhe as instruções e capriche no preparo!
Broa de fubá com erva-doce
Rendimento: 40 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
- 1 xícara (chá) de leite integral
- Meia xícara (chá) de óleo
- 1 colher (chá) de sal
- 2 colheres (chá) de erva-doce
- 2 xícaras (chá) de fubá
- 1 e meia xícara (chá) de polvilho doce
- 2 ovos
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
Modo de preparo:
- Em uma panela, misture bem o leite condensado, o leite integral, o óleo, o sal e a erva-doce e leve ao fogo.
- Quando iniciar fervura, junte de uma só vez o fubá peneirado com o polvilho doce e mexa rapidamente para não formar grumos.
- Continue mexendo até começar a soltar da panela, deixando no fundo uma crosta.
- Passe para um recipiente grande e junte os ovos, um a um, mexendo bem após cada adição.
- Quando a massa já estiver fria, coloque o fermento e misture bem.
- Unte uma xícara de chá com manteiga e polvilhe com fubá.
- Coloque porções de massa e movimente a xícara em círculos algumas vezes, formando as broinhas.
- Arrume sobre uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com fubá e leve ao forno alto (220°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos.