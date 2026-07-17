Sopas cremosas e até fondue de polenta: 7 pratos de inverno para provar no ES

O friozinho do inverno já pede um estilo de comida mais encorpado e reconfortante para aquecer o corpo nas refeições. É quando sopas, cremes, caldos e fondues ganham destaque nos cardápios de bares e restaurantes capixabas.





Quem curte pratos que chegam à mesa fumegantes pode aproveitar as dicas de HZ na lista abaixo. A seleção traz opções como ramen, sopa cremosa e até fondue de polenta, disponíveis na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. Confira!