Sopas cremosas e até fondue de polenta: 7 pratos de inverno para provar no ES

O friozinho do inverno já pede um estilo de comida mais encorpado e reconfortante para aquecer o corpo nas refeições. É quando sopas, cremes, caldos e fondues ganham destaque nos cardápios de bares e restaurantes capixabas.
Quem curte pratos que chegam à mesa fumegantes pode aproveitar as dicas de HZ na lista abaixo. A seleção traz opções como ramen, sopa cremosa e até fondue de polenta, disponíveis na Grande Vitória e no interior do Espírito Santo. Confira!
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Cremosas e fumegantes
No restaurante d'Bem, as sopas e polentas cremosas sempre fizeram parte do cardápio. A partir deste inverno, todas as opções do menu também podem pedidas no jantar de terça a sábado, quando a casa estende seu funcionamento até 21h30. A seção Fumegantes, ideal para quem busca pratos reconfortantes, traz em destaque a sopa cremosa de cogumelos Paris (R$ 78) e a sopa de abóbora com gengibre (R$ 52). Funcionamento: segunda, das 11h30 às 15h30; de terça a sexta, das 11h30 às 21h30; sábado, das 12h às 21h30; domingo, das 12h às 16h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: (27) 3315-8901 e @dbemcomasuanatureza.
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Símbolo japonês
Considerado um símbolo japonês, o ramen é o carro-chefe da Mercearia Liberdade, que conta com um restaurante asiático em sua unidade de Vitória. A casa apresenta seis versões do prato quente mais popular da gastronomia nipônica, composto geralmente por massa, caldo, alga, carne, ovo e vegetais. O mais vendido é o Shoyu Ramen, cujo caldo de frango envolve macarrão fino, copa lombo, narutomaki (massa de peixe), nori, cebolinha picada, espinafre, óleo de alho, ovo marinado, tarê de shoyu e tofu (R$ 69,90). Coberto por fatias de frango empanado em farinha panko, o Torikatsu Ramen é uma opção com caldo no estilo tonkotsu, de carne suína (R$ 79,90). Funcionamento: todos os dias, das 11h às 22h30. Endereço: Av. Rio Branco, 528, Loja 1, Santa Lúcia. Mais informações: @mercearialiberdade.
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Clássico francês
Clássico de bistrô, a sopa de cebola gratinada francesa abre o cardápio do Caçarola, no bairro Barro Vermelho. Feita com cebolas caramelizadas cozidas em caldo de legumes, ela é servida bem quente como entrada, coberta por fatias de pão grelhadas e queijo (R$ 69, individual). Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 22h30; domingo, das 12h às 16h. Endereço: Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Vitória. Mais informações: @cacarolabistrot.
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Polenta ao estilo suíço
Em Pedra Azul, o restaurante Tuia recriou a tradição do Tombo da Polenta na forma de um famoso prato suíço. Servido em cumbucas de barro, o Fondue de Polenta vem com uma porção da iguaria cremosa e quentinha (finalizada com azeite ou com manteiga e parmesão) ladeada por três acompanhamentos à escolha. Essa lista inclui molho à bolonhesa, ragu de costelinha suína, frango defumado com palmito pupunha, rabada desfiada, tomate confitado, cogumelos shiitake, queijo gorgonzola e refogadinho de palmito. Quanto: R$ 143, para compartilhar. Funcionamento na alta temporada: de terça a quinta e domingo, das 11h às 17h; sexta e sábado, das 11h às 20h. Rota do Lagarto, Km 7, Quadrado de São Paulinho, Domingos Martins. Mais informações: @tuia_gastronomia_arte.
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Tradição italiana
Trazido por imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no final do século 19, o agnoline é uma massa recheada servida com caldo de galinha. Muito consumida na cidade de Santa Teresa, considerada um pedacinho da Itália nas montanhas capixabas, a sopa marca presença no menu do Cafe Haus. Em seu preparo, o restaurante usa massa artesanal feita na região, com recheio de frango e linguiça, e caldo natural, sem conservantes. Quanto: R$ 59, individual. Funcionamento: quinta e domingo, das 11h às 16h; sexta, das 11h às 23h; sábado, das 11h à 0h. Endereço: Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. Mais informações: @restaurantecafehaus.
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Temporada de caldos
Em Linhares, o boteco Marobar acaba de inaugurar sua temporada de caldos, incluindo três receitas fumegantes no cardápio. Além do bobó de camarão (R$ 33), campeão de vendas, entraram na carta o caldo de abóbora com carne seca e pedacinhos de queijo gorgonzola (R$ 33) e o já tradicional caldo verde, com linguicinha defumada, bacon e bastante couve (R$ 29). Funcionamento: de terça a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 22h. Endereço: Av. Guerino Giuberti, 446, Conceição. Mais informações: @botecomarobar.
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Opção vegetariana
Sede da Barba Negra, uma das principais cervejarias de Pedra Azul, o SOS Garden Bar serve desde comida de boteco até carnes exóticas, mas em meio às baixas temperaturas da região, o destaque fica por conta dos caldos. Além do Cangaceiro, feito de aipim com calabresa, bacon, carne-seca desfiada e alho-poró (R$ 40), a casa serve o clássico de feijão, incrementado com bacon, linguicinha e torresmo, e uma opção vegetariana: caldinho cremoso de cogumelos Paris com queijos parmesão e gorgonzola (R$ 40 cada um). Funcionamento: quarta e quinta, das 12h às 22h; sexta e sábado, das 11h30 à 0h; domingo, das 11h30 às 19h. Endereço: Rodovia Geraldo Sartório, Km 2,7, Domingos Martins. Mais informações: @sosgardenbar.