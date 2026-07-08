Sopas e cremes para emagrecer no inverno? Veja 8 receitas funcionais para aquecer o corpo

Durante o inverno, os cremes e as sopas são ótimas opções para aquecer o corpo e manter uma alimentação equilibrada. Quando preparados com ingredientes funcionais e aliados à prática de atividades físicas, esses pratos podem contribuir para o emagrecimento. Isso porque ajudam a aumentar a saciedade, aceleram o metabolismo e fornecem nutrientes importantes sem exagerar nas calorias.
Abaixo, confira cremes e sopas funcionais para ajudar a emagrecer no inverno!
1. Creme de brócolis
Ingredientes
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Floretes de 1 brócolis
- 1 colher de chá de pápricadefumada
- 1 batata descascada e picada
- Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
- 1 l de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a batata, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o sal e misture. Cubra com água e cozinhe até o brócolis amolecer. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
2. Sopa de abóbora e batata-doce
Ingredientes
- 500 g de abóbora descascada e cortada em cubos
- 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
- 1 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de curry em pó
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
Modo de preparo
Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a batata-doce e mexa. Junte o curry e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, coloque o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
3. Sopa de feijão-branco
Ingredientes
- 2 xícaras de feijão-branco cozido
- 1 cenoura descascada e cortada em cubos
- 1/2 pimentão verde sem sementes e picado
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de açafrão-da-terra em pó
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Sal a gosto
- 3 xícaras de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente o feijão-branco e misture. Tempere com sal, açafrão-da-terra e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
4. Sopa de tomate
Ingredientes
- 2 kg de tomates maduros, sem pele, sem sementes e cortados em pedaços
- 4 dentes de alho descascados e picados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de sopa de folhas de manjericão picado
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- Sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque os tomates, o caldo de frango, o alho, a cebola e o sal e leve ao fogo médio por uma hora. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Polvilhe com as folhas de manjericão e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e sirva em seguida.
5. Creme de cenoura
Ingredientes
- 600 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
- 2 batatas descascadas e cortadas em rodelas
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 4 dentes de alho descascados e amassados
- 1 l de caldo delegumes
- 3 colheres de sopa de azeitede oliva
- 1 rodela de gengibre descascada e ralada
- Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, as batatas e o gengibre e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e polvilhe o coentro. Sirva em seguida.
6. Sopa de lentilha com couve-flor
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de lentilha
- 2 cebolas descascadas e picadas
- 2 dentes de alhodescascados e amassados
- 2 xícaras de chá de floretes decouve-flor picados
- 1 colher de sopa de azeitede oliva
- 8 folhas de manjericão
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e os floretes de couve-flor, cubra com água e cozinhe até ficarem macios. Junte as folhas de manjericão e tempere com sal. Desligue o fogo e sirva em seguida.
7. Creme de espinafre
Ingredientes
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes
- 1 maço de espinafre
- 1 colher de sopa de farinha de trigo integral
- 1 xícara de chá de leite desnatado
- Noz-moscada ralada e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o espinafre e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal murchar. Desligue o fogo e, com um mixer, bata até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite desnatado e a farinha de trigo integral e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Junte a noz-moscada e o sal e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
8. Creme de grão-de-bico com cenoura
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 2 cenouras picadas
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 2 xícaras de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e refogue por alguns minutos. Adicione o grão-de-bico e a água. Deixe cozinhar até que a cenoura esteja bem macia. Transfira para o liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça por alguns minutos em fogo médio. Sirva em seguida.