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  • Sopas e cremes para emagrecer no inverno? Veja 8 receitas funcionais para aquecer o corpo
Gastronomia

Sopas e cremes para emagrecer no inverno? Veja 8 receitas funcionais para aquecer o corpo

Veja como preparar pratos nutritivos, equilibrados e saborosos para manter a dieta nos dias frios
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Julho de 2026 às 19:55

Creme de brócolis (Imagem: 77 Studio | Shutterstock)
Creme de brócolis Crédito: Imagem: 77 Studio | Shutterstock
Durante o inverno, os cremes e as sopas são ótimas opções para aquecer o corpo e manter uma alimentação equilibrada. Quando preparados com ingredientes funcionais e aliados à prática de atividades físicas, esses pratos podem contribuir para o emagrecimento. Isso porque ajudam a aumentar a saciedade, aceleram o metabolismo e fornecem nutrientes importantes sem exagerar nas calorias.
Abaixo, confira cremes e sopas funcionais para ajudar a emagrecer no inverno!

1. Creme de brócolis

Ingredientes

  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • Floretes de 1 brócolis
  • 1 colher de chá de pápricadefumada
  • 1 batata descascada e picada
  • Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
  • 1 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente os floretes de brócolis, a batata, a páprica defumada, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e o sal e misture. Cubra com água e cozinhe até o brócolis amolecer. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida. 

2. Sopa de abóbora e batata-doce

Ingredientes

  • 500 g de abóbora descascada e cortada em cubos
  • 2 batatas-doces descascadas e cortadas em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a abóbora e a batata-doce e mexa. Junte o curry e refogue por mais 2 minutos. Em seguida, coloque o caldo de legumes e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Sopa de feijão-branco (Imagem: etorres | Shutterstock)
Sopa de feijão-branco Crédito: Imagem: etorres | Shutterstock

3. Sopa de feijão-branco

Ingredientes

  • 2 xícaras de feijão-branco cozido
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1/2 pimentão verde sem sementes e picado
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de açafrão-da-terra em pó
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Sal a gosto
  • 3 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura e o pimentão e refogue por 4 minutos. Acrescente o feijão-branco e misture. Tempere com sal, açafrão-da-terra e pimenta-do-reino. Cubra com água e cozinhe até os legumes ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.

4. Sopa de tomate

Ingredientes

  • 2 kg de tomates maduros, sem pele, sem sementes e cortados em pedaços
  • 4 dentes de alho descascados e picados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 colher de sopa de folhas de manjericão picado
  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os tomates, o caldo de frango, o alho, a cebola e o sal e leve ao fogo médio por uma hora. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Polvilhe com as folhas de manjericão e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e sirva em seguida. 
Creme de cenoura (Imagem: Sokor Space | Shutterstock)
Creme de cenoura Crédito: Imagem: Sokor Space | Shutterstock

5. Creme de cenoura

Ingredientes

  • 600 g de cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 2 batatas descascadas e cortadas em rodelas
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 4 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 l de caldo delegumes
  • 3 colheres de sopa de azeitede oliva
  • 1 rodela de gengibre descascada e ralada
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a cenoura, as batatas e o gengibre e cozinhe por 5 minutos, mexendo sempre. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Cozinhe até a cenoura ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha o creme novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e polvilhe o coentro. Sirva em seguida.

6. Sopa de lentilha com couve-flor

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de lentilha
  • 2 cebolas descascadas e picadas
  • 2 dentes de alhodescascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de floretes decouve-flor picados
  • 1 colher de sopa de azeitede oliva
  • 8 folhas de manjericão
  • Sal a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a lentilha e os floretes de couve-flor, cubra com água e cozinhe até ficarem macios. Junte as folhas de manjericão e tempere com sal. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Creme de espinafre (Imagem: Lapina Maria | Shutterstock)
Creme de espinafre Crédito: Imagem: Lapina Maria | Shutterstock

7. Creme de espinafre

Ingredientes

  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes
  • 1 maço de espinafre
  • 1 colher de sopa de farinha de trigo integral
  • 1 xícara de chá de leite desnatado
  • Noz-moscada ralada e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o espinafre e o caldo de legumes e leve ao fogo médio para cozinhar até o vegetal murchar. Desligue o fogo e, com um mixer, bata até ficar homogêneo. Reserve. Em um recipiente, coloque o leite desnatado e a farinha de trigo integral e mexa até dissolver completamente. Despeje a mistura na panela e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Junte a noz-moscada e o sal e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.

8. Creme de grão-de-bico com cenoura

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 2 cenouras picadas
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 2 xícaras de chá de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho até dourar levemente. Acrescente a cenoura e refogue por alguns minutos. Adicione o grão-de-bico e a água. Deixe cozinhar até que a cenoura esteja bem macia. Transfira para o liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte o creme para a panela e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça por alguns minutos em fogo médio. Sirva em seguida. 

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