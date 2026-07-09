Incêndio atinge apartamento na Praia do Morro em Guarapari

Um incêndio atingiu um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, no final da tarde desta quarta-feira (8). As chamas tiveram início no quarto do imóvel, mas foram contidas pelo Corpo de Bombeiros antes que se espalhassem.





Segundo o comandante da corporação em Guarapari, a fuligem se espalhou pelos andares superiores do prédio, apesar de o fogo ter ficado restrito ao apartamento. A suspeita inicial é de que uma sobrecarga na rede elétrica do imóvel, utilizado para aluguel de temporada, tenha provocado o incêndio. No entanto, a perícia não foi acionada pelo proprietário.





Após a atuação dos bombeiros, o prédio passou por uma avaliação que descartou danos estruturais. Com isso, os moradores foram autorizados a retornar aos apartamentos. (Com informações de Isabelle Oliveira, da TV Gazeta)