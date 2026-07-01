PM da reserva é preso após confusão em bar de Guriri, em São Mateus

Um policial militar da reserva, de 59 anos, foi preso após se envolver em uma confusão em um bar no bairro Guriri, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (30). Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão envolveu o militar e a ex-companheira dele. Um jovem de 23 anos também foi preso por porte ilegal de arma de fogo.





De acordo com a PM, a equipe foi acionada após uma denúncia de que um homem armado estaria ameaçando uma mulher e atirando para o alto no estabelecimento. Ao chegarem ao local, os militares avistaram o jovem de 23 anos dispensando uma pistola calibre 9 milímetros atrás da porta da cozinha do bar.





Questionado pelos militares, o jovem alegou que havia pegado a arma do chão após presenciar a briga entre o casal. Segundo ele, o objetivo era impedir que o armamento fosse utilizado durante a confusão.





Ainda conforme a PM, a mulher relatou ter sido agredida pelo ex-companheiro, o policial militar da reserva. Ela apresentava lesões e foi encaminhada para atendimento médico. Em seguida, também foi conduzida à delegacia após, segundo a corporação, desacatar e agredir os militares durante a ocorrência.





Posteriormente, o policial da reserva compareceu à delegacia e apresentou sua versão dos fatos. Ele afirmou que entrou em luta corporal com a ex-companheira e que apenas se defendeu das agressões. Também disse que entregou sua arma de fogo a uma pessoa que estava no local, mas que outro homem acabou ficando com o armamento. O militar apresentava lesões e foi encaminhado para atendimento médico.





A Polícia Civil informou que o jovem de 23 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).





Já o policial militar da reserva foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao presídio militar, em Vitória.





A mulher, de 38 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por resistência à ação policial e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.