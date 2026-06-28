Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27) após tentar escapar da polícia e se esconder no forro de uma residência, no bairro Nova Era, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele estava com uma pistola calibre .40, de uso restrito, e tentou se desfazer dela durante a fuga.





De acorco com a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, os policiais perceberam que dois suspeitos fugiram ao notar a aproximação das viaturas. Durante a fuga, um deles foi visto retirando uma pistola da cintura antes de entrar em uma casa na tentativa de despistar os militares. Com autorização da moradora, as equipes realizaram buscas no imóvel e localizaram o suspeito escondido na laje, acima do forro da residência.





A arma descartada durante a perseguição foi encontrada sobre o telhado de um imóvel vizinho. Tratava-se de uma pistola calibre .40 carregada com 14 munições. O suspeito sofreu um ferimento no pé durante a fuga, recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia Regional de São Mateus, juntamente com a arma apreendida. Ele foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).