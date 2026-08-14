Supermercados abertos aos domingos e o consumidor em primeiro lugar

Mais do que a queda no faturamento, o que os supermercados do Espírito Santo deveriam lamentar é o fato de que, com o fechamento compulsório aos domingos, o direito de empreender foi violentado assim como o interesse dos consumidores.





Antes da esdrúxula convenção coletiva que proibiu, na maioria dos meses do ano, o funcionamento aos domingos, qualquer supermercado poderia abria as portas nos sete dias da semana se assim fosse o seu desejo. Se não quisesse, poderia deixar de funcionar nos domingos, e vários deles agiam assim por decisão própria.





Estava no controle dos supermercadistas o direito de empreender. Com a convenção, esse direito foi cassado pelos próprios empresários. Em outras palavras, os comerciantes criaram para a sua categoria econômica uma proibição a mais, além das tantas outras impostas pelo amplo controle estatal sobre a economia brasileira. Logo eles que se queixam tanto de outras proibições que inibem a sua atividade econômica.