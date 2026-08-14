Decisões da Justiça Eleitoral reiteram deveres na propaganda eleitoral

Importa frisar que não se trata de negar a liberdade de expressão, de impedir manifestações políticas ou de vedar a realização de shows e eventos culturais pelo poder público (mesmo porque o acesso à cultura e ao lazer são direitos fundamentais). Trata-se, ao contrário, de estabelecer as condições mínimas para que esses direitos possam ser exercidos por todos em condições equilibradas.





Semana passada, escrevi neste mesmo espaço sobre decisão do Tribunal Superior Eleitoral que considerou ilícita a propaganda eleitoral afixada em veículos utilizados para transporte remunerado de passageiros por aplicativos.





Naquele caso, também se poderia invocar a liberdade do proprietário do veículo de manifestar sua preferência política. O problema, contudo, não estava na opinião do indivíduo, mas na utilização de um espaço de intensa exposição pública como instrumento de propaganda, circunstância capaz de proporcionar vantagem eleitoral incompatível com a igualdade de oportunidades.





Tais decisões são importantes não apenas sob o ponto de vista jurídico, mas também para demonstrar que a Justiça Eleitoral não tem como finalidade restringir a liberdade de expressão política, e sim estabelecer limites mínimos para que ela não seja utilizada de maneira a comprometer o equilíbrio da disputa eleitoral.





Em uma democracia, todos devem ser livres para manifestar suas opiniões e preferências políticas. Mas essa liberdade não pode servir de instrumento para que alguns concorrentes obtenham, por meio de estruturas públicas ou espaços de ampla exposição, vantagens que não estão ao alcance dos demais.





É justamente para preservar essa igualdade de condições que devem existir regras eleitorais e, sobretudo, uma Justiça Eleitoral disposta a fazê-las cumprir.



