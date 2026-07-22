Lucas Polese é multado por propaganda antecipada negativa contra Casagrande

No primeiro vídeo, como cita o documento, há os dizeres “Governador do ES, favorito ao Senado, se diz contra impeachment de (Alexandre de) Moraes”. Logo depois, o deputado afirma que “em outubro, a gente tem uma oportunidade única de atrapalhar os planos dessa turma”.





Para a relatora do caso, nesse caso existe “evidente intenção de pedido de não voto, configurando propaganda eleitoral negativa antecipada.”





Já em relação ao segundo post, que foi impulsionado, a desembargadora explica que “o impulsionamento de conteúdo na internet somente é admitido para promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo permitido para a veiculação de conteúdo negativo”.





Em razão do impulsionamento, é pontuado que a publicação “ultrapassou o limite do razoável”. Nela, o deputado afirmou que “o governo, sem nem passar pela Assembleia, que seria mais uma etapa de fiscalização, entrega, delega, terceiriza esse poder para outro ente e, pior, para um banco privado corrupto, cujos interesses são os mais escusos e contrários ao interesse público possíveis”.





Considerando procedente o pedido feito pelo PSB, a relatora votou a favor da aplicação de multa e da remoção dos vídeos publicados por Polese. “No caso concreto, verifica-se que a conduta do representado extrapolou o mero exercício da crítica política”, escreveu Ramacciotti.





Argumentando, entretanto, que não há registro de reincidência do deputado em infrações eleitorais da mesma natureza, nem elementos que indiquem excepcional gravidade, a relatora optou por não impor a penalidade em seu patamar máximo, fixando as mult a s em R$ 8 mil para o primeiro vídeo, e R$ 16 mil, para o segundo.





Em nota, Polese disse que as manifestações em vídeo consistem em críticas legítimas à criação do Fundo de Descarbonização do Estado. Para ele, são "críticas formuladas no exercício das prerrogativas constitucionais de fiscalização, inerentes ao mandato parlamentar e voltadas ao debate de tema de relevante interesse público".





Diante disso, o parlamentar afirma que discorda do enquadramento do conteúdo como propaganda eleitoral antecipada e, por isso, vai recorrer da decisão, "na convicção de que prevalecerão a liberdade de expressão, o direito à crítica política e a plena atuação fiscalizatória do Parlamento".