Condenado por estupro, Baiano do Salão diz ser inocente e alega perseguição política

Dois dias após ser condenado por estuprar uma criança de cinco anos, o vereador Orlandino Rodrigues de Souza (Podemos), conhecido como Baiano do Salão, manifestou-se pela primeira vez sobre o caso. Em carta pública divulgada na tarde desta sexta-feira (17), o parlamentar afirma ser inocente e diz que a condenação é resultado de perseguição política.





"Estou sendo vítima de uma grande injustiça, marcada por elementos que evidenciam uma perseguição pessoal e política, cujo objetivo é atingir minha honra, minha imagem e a trajetória que construí ao longo dos anos de vida pública", afirma o comunicado.





Conforme revelou a colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, os abusos e as agressões ocorreram ao longo de quatro meses, em 2020. O vereador foi procurado por A Gazeta na quarta-feira (15) e novamente na quinta-feira (16) para comentar a sentença, mas não respondeu.





Em trecho da carta, Baiano do Salão sustenta que as provas produzidas durante a investigação comprovam que ele não cometeu o crime pelo qual foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Apesar da sentença, o vereador poderá recorrer em liberdade, desde que use tornozeleira eletrônica.





"As provas técnicas produzidas à época dos fatos, especialmente o laudo pericial, o relatório psicossocial realizado com a criança e o inquérito policial corroboram com as afirmações que sempre apresentei e demonstram a inconsistência das acusações que me foram atribuídas. Confio na Justiça e acredito que o reexame desses elementos será determinante para o pleno esclarecimento da verdade", afirma o vereador.





O parlamentar encerra a carta afirmando que continuará colaborando com as autoridades competentes, "mantendo a confiança na imparcialidade dos julgadores, com a tranquilidade de quem sabe da própria inocência e com a certeza de que a Justiça será feita". A íntegra do documento está disponível ao final desta reportagem.