Condenado por estupro, Baiano do Salão diz ser inocente e alega perseguição política

Dois dias após ser condenado por estuprar uma criança de cinco anos, o vereador Orlandino Rodrigues de Souza (Podemos), conhecido como Baiano do Salão, manifestou-se pela primeira vez sobre o caso. Em carta pública divulgada na tarde desta sexta-feira (17), o parlamentar afirma ser inocente e diz que a condenação é resultado de perseguição política.
"Estou sendo vítima de uma grande injustiça, marcada por elementos que evidenciam uma perseguição pessoal e política, cujo objetivo é atingir minha honra, minha imagem e a trajetória que construí ao longo dos anos de vida pública", afirma o comunicado.
Conforme revelou a colunista Vilmara Fernandes, de A Gazeta, os abusos e as agressões ocorreram ao longo de quatro meses, em 2020. O vereador foi procurado por A Gazeta na quarta-feira (15) e novamente na quinta-feira (16) para comentar a sentença, mas não respondeu.
Em trecho da carta, Baiano do Salão sustenta que as provas produzidas durante a investigação comprovam que ele não cometeu o crime pelo qual foi condenado a mais de 30 anos de prisão. Apesar da sentença, o vereador poderá recorrer em liberdade, desde que use tornozeleira eletrônica.
"As provas técnicas produzidas à época dos fatos, especialmente o laudo pericial, o relatório psicossocial realizado com a criança e o inquérito policial corroboram com as afirmações que sempre apresentei e demonstram a inconsistência das acusações que me foram atribuídas. Confio na Justiça e acredito que o reexame desses elementos será determinante para o pleno esclarecimento da verdade", afirma o vereador.
O parlamentar encerra a carta afirmando que continuará colaborando com as autoridades competentes, "mantendo a confiança na imparcialidade dos julgadores, com a tranquilidade de quem sabe da própria inocência e com a certeza de que a Justiça será feita". A íntegra do documento está disponível ao final desta reportagem.
Alvo de processo de cassação
Na quinta-feira (16), a Presidência da Câmara de Vitória protocolou e encaminhou à Corregedoria-Geral um pedido para apurar a conduta do parlamentar, após requerimento assinado por 17 dos 21 vereadores.
Agora, a Corregedoria da Câmara analisará o pedido com base no Código de Ética e Decoro Parlamentar, no Regimento Interno e na legislação vigente. Durante o processo, Baiano do Salão terá direito à ampla defesa.
Carta sobre condenação
"Perseguição política", diz vereador
"Venho a público, com serenidade e profundo respeito à
população, afirmar de maneira clara e categórica a minha inocência em relação
às acusações que têm sido divulgadas. Estou sendo vítima de uma grande
injustiça, marcada por elementos que evidenciam uma perseguição pessoal e
política, cujo objetivo é atingir minha honra, minha imagem e a trajetória que
construí ao longo dos anos de vida pública. As provas técnicas produzidas à
época dos fatos, especialmente o laudo pericial, o relatório psicossocial
realizado com a criança e o inquérito policial corroboram as afirmações que
sempre apresentei e demonstram a inconsistência das acusações que me foram
atribuídas. Confio na justiça, confio que o reexame desses elementos será
determinante para o pleno esclarecimento da verdade. Minha história sempre foi
pautada pelo trabalho em favor da comunidade, pela defesa das pessoas mais
simples e pela busca constante de melhorias para a população. Ao longo da minha
vida pública, dediquei meus esforços à ajuda ao próximo, a defesa dos mais
vulneráveis, ao desenvolvimento social e ao fortalecimento das ações
comunitárias em benefício daqueles que mais precisam. Reafirmo minha confiança
na Justiça e no Estado Democrático de Direito. Tenho convicção de que, ao final
do devido processo legal, a verdade prevalecerá e minha inocência será
plenamente reconhecida. Agradeço o apoio, as orações e as manifestações de
confiança recebidas de familiares, amigos e cidadãos que conhecem minha conduta
e minha dedicação ao serviço público. Seguirei colaborando com as autoridades
competentes, mantendo a confiança na imparcialidade dos julgadores, com a
tranquilidade de quem sabe da própria inocência e com a certeza de que a
justiça será feita."