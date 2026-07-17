Justiça condena mulher que chamou bispo de 'comunista' no ES

A Justiça do Espírito Santo condenou uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul capixaba, a indenizar o bispo Dom Luiz Fernando Lisboa e a diocese da cidade por publicações feitas nas redes sociais com acusações consideradas ofensivas e sem comprovação. A decisão também determina a retirada definitiva dos conteúdos, a publicação de uma retratação pública e a proibição de novas postagens de teor semelhante.





A sentença foi assinada pela juíza Elaine Cristine de Carvalho Miranda, da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, e publicada no último dia 8. Na ação, a diocese e o bispo alegaram que a moradora publicou vídeos e mensagens em que chamava Dom Luiz de "bispo comunista", associava o religioso à "possessão diabólica" e acusava a instituição de corrupção, desvio de recursos públicos, irregularidades em seminários e uso indevido de dízimos.





Ao analisar o caso, a magistrada entendeu que as manifestações extrapolaram os limites da liberdade de expressão. Segundo a sentença, críticas a líderes religiosos e instituições são permitidas, mas o direito de manifestação não autoriza a divulgação de acusações sem provas que atinjam a honra e a reputação de pessoas ou entidades. Para a juíza, as publicações configuraram abuso da liberdade de expressão e geraram o dever de indenizar.





Procurada pela reportagem na segunda-feira (13), a moradora afirmou não ter sido oficialmente notificada da decisão até então. Ela também ressaltou que deverá apresentar recurso à sentença.





A Justiça condenou a moradora ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais à Diocese de Cachoeiro de Itapemirim e de R$ 5 mil a Dom Luiz Fernando Lisboa, totalizando R$ 15 mil. A decisão também confirma a retirada definitiva das postagens questionadas e mantém as multas aplicadas pelo descumprimento da liminar concedida no início do processo. O valor dessas multas ainda será calculado na fase de cumprimento da sentença.