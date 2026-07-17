MG4 Urban é lançado em três versões a partir de R$ 129.990; veja configurações

A MG Motor divulgou o preço oficial do MG4 Urban no mercado brasileiro, que estava em pré-venda desde o final de junho . O hatchback médio 100% elétrico desembarca importado em três versões de acabamento: Comfort 43 kWh, Luxury 43 kWh e Luxury 54 kWh, com preços de R$ 129.990 a R$ 149.990 na opção topo de linha. As vendas começam nesta sexta-feira (17) seguido por uma ação de lançamento nas lojas, batizada de Urban Day, no sábado (18).





No Espírito Santo, o evento acontecerá na Orvel MG com teste-drive do modelo e condições especiais para o lançamento. Segundo o diretor comercial da Orvel MG, Geely e Jetour, Luciano Garcia, com esse posicionamento, a marca britânica, controlada pela estatal chinesa Saic, busca traduzir o padrão de acabamento e o comportamento dinâmico europeus em volume de vendas.





"O MG4 Urban é um modelo para uma faixa de produtos muito esperado, de 100% elétricos, que têm alcançado um percentual de crescimento muito grande e uma adesão alta por parte do mercado capixaba", avalia.





O hatch chega para competir em uma faixa de mercado já dominada por outras chinesas de modelos compactos 100% elétricos, como a BYD com o Dolphin (a partir de R$ 149.990) e o Dolphin Mini (a partir de R$ 118.990), a Geely com o EX2 (a partir de R$ 123.800) e o mais recente, o Aion UT (a partir de R$ 139.990). O modelo é construído sob a estratégia global da marca britânica, atualmente controlada pelo grupo Saic Motor, para expandir sua participação no segmento de veículos eletrificados na América do Sul.





Segundo dados da montadora, o portfólio inicial adota duas configurações de capacidade energética e duas calibrações distintas de potência, visando atingir faixas competitivas do mercado nacional de compactos e médios movidos a bateria.





“Com as três versões que oferecemos, buscamos atender a um amplo perfil de consumidores, desde quem busca uma entrada eficiente no mundo elétrico até quem deseja maior autonomia e um pacote superior”, complementa Thiago Marques, Head de Marketing e Produto da MG Motor Brasil.





Nas linhas externas, o hatch apresenta porte médio, com comprimento total de 4.395 mm, largura de 1.842 mm e altura de 1.549 mm. O visual traz elementos da identidade visual da marca, sendo que a versão de entrada Comfort adota rodas de liga leve de 16 polegadas, enquanto as duas configurações Luxury recebem rodas de liga leve de 17 polegadas e vidros traseiros escurecidos.