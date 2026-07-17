MG4 Urban é lançado em três versões a partir de R$ 129.990; veja configurações

Motorização
Todas as variantes utilizam um motor síncrono trifásico de ímã permanente instalado no eixo dianteiro, acoplado a uma transmissão de velocidade única. Nas opções Comfort 43 kWh e Luxury 43 kWh, o propulsor gera 150 cv de potência e torque imediato de 25,5 kgf.m, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos e autonomia homologada de 299 km pelo padrão Inmetro.
Na topo de linha Luxury 54 kWh, a potência é elevada para 160 cv (118 kW), mantendo o torque de 25,5 kgf.m. Nessa configuração, o zero a 100 km/h é cumprido em 9,5 segundos e o alcance aferido pelo Inmetro sobe para 358 km.
Interior
Ficha Técnica
MG4 Urban Comfort 43 kWh
- Motor: Síncrono trifásico de ímã permanente, tração dianteira
- Potência: 150 cv
- Torque: 25,5 kgf.m
- Transmissão: Velocidade única
- Aceleração (0-100 km/h): 9,6 segundos
- Autonomia (Inmetro): 299 km
- Bateria: 43 kWh (Recarga DC 10-80% em ~28-30 min a até 82 kW)
- Rodas: Liga leve de 16 polegadas
- Dimensões: 4.395 mm (comprimento), 1.842 mm (largura), 1.549 mm (altura), 2.750 mm (entre-eixos)
- Porta-malas: 577 litros (incluindo 98L sob o assoalho)
- Preço: R$ 129.990
MG4 Urban Luxury 43 kWh
- Motor: Síncrono trifásico de ímã permanente, tração dianteira
- Potência: 150 cv
- Torque: 25,5 kgf.m
- Transmissão: Velocidade única
- Aceleração (0-100 km/h): 9,6 segundos
- Autonomia (Inmetro): 299 km
- Bateria: 43 kWh (Recarga DC 10-80% em ~28-30 min a até 82 kW)
- Rodas: Liga leve de 17 polegadas
- Itens exclusivos: Câmera 360°, bancos e volante aquecidos, banco do motorista elétrico, luz ambiente de 64 cores, comandos de voz
- Preço: R$ 139.990
MG4 Urban Luxury 54 kWh
- Motor: Síncrono trifásico de ímã permanente, tração dianteira
- Potência: 160 cv (118 kW)
- Torque: 25,5 kgf.m
- Transmissão: Velocidade única
- Aceleração (0-100 km/h): 9,5 segundos
- Autonomia (Inmetro): 358 km
- Bateria: 54 kWh (Recarga DC 10-80% em ~28-30 min a até 87 kW)
- Rodas: Liga leve de 17 polegadas
- Itens exclusivos: Câmera 360°, bancos e volante aquecidos, banco do motorista elétrico, luz ambiente de 64 cores, comandos de voz
- Preço: R$ 149.990
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