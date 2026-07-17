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Hatch elétrico

MG4 Urban é lançado em três versões a partir de R$ 129.990; veja configurações

Modelo de origem britânica tem entre-eixos de 2.750 mm e oferece até 8 anos de garantia para o conjunto de baterias.

Publicado em 17 de Julho de 2026 às 17:37

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

17 jul 2026 às 17:37
MG4 Urban 2026
Hatchback médio MG4 Urban estreia no mercado brasileiro em três versões com propulsão 100% elétrica. Divulgação
A MG Motor divulgou o preço oficial do MG4 Urban no mercado brasileiro, que estava em pré-venda desde o final de junho. O hatchback médio 100% elétrico desembarca importado em três versões de acabamento: Comfort 43 kWh, Luxury 43 kWh e Luxury 54 kWh, com preços de R$ 129.990 a R$ 149.990 na opção topo de linha. As vendas começam nesta sexta-feira (17) seguido por uma ação de lançamento nas lojas, batizada de Urban Day, no sábado (18).

No Espírito Santo, o evento acontecerá na Orvel MG com teste-drive do modelo e condições especiais para o lançamento. Segundo o diretor comercial da Orvel MG, Geely e Jetour, Luciano Garcia, com esse posicionamento, a marca britânica, controlada pela estatal chinesa Saic, busca traduzir o padrão de acabamento e o comportamento dinâmico europeus em volume de vendas. 

"O MG4 Urban é um modelo para uma faixa de produtos muito esperado, de 100% elétricos, que têm alcançado um percentual de crescimento muito grande e uma adesão alta por parte do mercado capixaba", avalia.

O hatch chega para competir em uma faixa de mercado já dominada por outras chinesas de modelos compactos 100% elétricos, como a BYD com o Dolphin (a partir de R$ 149.990) e o Dolphin Mini (a partir de R$ 118.990), a Geely com o EX2 (a partir de R$ 123.800) e o mais recente, o Aion UT (a partir de R$ 139.990). O modelo é construído sob a estratégia global da marca britânica, atualmente controlada pelo grupo Saic Motor, para expandir sua participação no segmento de veículos eletrificados na América do Sul.

Segundo dados da montadora, o portfólio inicial adota duas configurações de capacidade energética e duas calibrações distintas de potência, visando atingir faixas competitivas do mercado nacional de compactos e médios movidos a bateria.

“Com as três versões que oferecemos, buscamos atender a um amplo perfil de consumidores, desde quem busca uma entrada eficiente no mundo elétrico até quem deseja maior autonomia e um pacote superior”, complementa Thiago Marques, Head de Marketing e Produto da MG Motor Brasil.

Nas linhas externas, o hatch apresenta porte médio, com comprimento total de 4.395 mm, largura de 1.842 mm e altura de 1.549 mm. O visual traz elementos da identidade visual da marca, sendo que a versão de entrada Comfort adota rodas de liga leve de 16 polegadas, enquanto as duas configurações Luxury recebem rodas de liga leve de 17 polegadas e vidros traseiros escurecidos.

Motorização

MG4 Urban 2026
Traseira do modelo destaca o porte médio com 4.395 mm de comprimento e identidade visual da marca. divulgação

Todas as variantes utilizam um motor síncrono trifásico de ímã permanente instalado no eixo dianteiro, acoplado a uma transmissão de velocidade única. Nas opções Comfort 43 kWh e Luxury 43 kWh, o propulsor gera 150 cv de potência e torque imediato de 25,5 kgf.m, permitindo aceleração de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos e autonomia homologada de 299 km pelo padrão Inmetro.


Na topo de linha Luxury 54 kWh, a potência é elevada para 160 cv (118 kW), mantendo o torque de 25,5 kgf.m. Nessa configuração, o zero a 100 km/h é cumprido em 9,5 segundos e o alcance aferido pelo Inmetro sobe para 358 km. 


O sistema de recarga rápida em corrente contínua (DC) suporta picos de 82 kW (bateria de 43 kWh) e 87 kW (bateria de 54 kWh), completando de 10% a 80% da capacidade nominal entre 28 e 30 minutos. A dinâmica conta com suspensão dianteira independente McPherson, traseira com barra de torção, direção elétrica e modo de condução One-Pedal.

Interior

MG4 Urban 2026
Central multimídia com tela de 12,8 polegadas traz conexões sem fio para sistemas Android Auto e Apple CarPlay. Divulgação
O habitáculo tem como destaque a distância entre-eixos de 2.750 mm e o porta-malas com capacidade volumétrica de 577 litros, dado que engloba um compartimento extra de 98 litros posicionado abaixo do assoalho. A conectividade é comandada por uma central multimídia com tela de 12,8 polegadas, compatível com espelhamento sem fio via Apple CarPlay e Google Android Auto, além de sistema de navegação integrado.

As configurações Luxury acrescentam bancos dianteiros e volante (revestido em couro) com sistema de aquecimento, iluminação ambiente configurável em 64 cores, banco do motorista com regulagens elétricas, retrovisores com rebatimento elétrico automático, alto-falantes adicionais na traseira e comandos por voz.

O pacote de segurança de série em todas as versões traz sete airbags (frontais, laterais de tórax, cortina e central), controle de estabilidade (ESP), assistente de partida em rampa (HAC), monitoramento de ponto cego (BSD), alerta de colisão frontal (FCW) e traseira (RCW). A garantia de fábrica é de 7 anos ou 150.000 km para o veículo, e de 8 anos ou 160.000 km para o pacote de baterias.

Ficha Técnica

MG4 Urban Comfort 43 kWh

  • Motor: Síncrono trifásico de ímã permanente, tração dianteira
  • Potência: 150 cv
  • Torque: 25,5 kgf.m
  • Transmissão: Velocidade única
  • Aceleração (0-100 km/h): 9,6 segundos
  • Autonomia (Inmetro): 299 km
  • Bateria: 43 kWh (Recarga DC 10-80% em ~28-30 min a até 82 kW)
  • Rodas: Liga leve de 16 polegadas
  • Dimensões: 4.395 mm (comprimento), 1.842 mm (largura), 1.549 mm (altura), 2.750 mm (entre-eixos)
  • Porta-malas: 577 litros (incluindo 98L sob o assoalho)
  • Preço: R$ 129.990

MG4 Urban Luxury 43 kWh

  • Motor: Síncrono trifásico de ímã permanente, tração dianteira
  • Potência: 150 cv
  • Torque: 25,5 kgf.m
  • Transmissão: Velocidade única
  • Aceleração (0-100 km/h): 9,6 segundos
  • Autonomia (Inmetro): 299 km
  • Bateria: 43 kWh (Recarga DC 10-80% em ~28-30 min a até 82 kW)
  • Rodas: Liga leve de 17 polegadas
  • Itens exclusivos: Câmera 360°, bancos e volante aquecidos, banco do motorista elétrico, luz ambiente de 64 cores, comandos de voz
  • Preço: R$ 139.990

MG4 Urban Luxury 54 kWh

  • Motor: Síncrono trifásico de ímã permanente, tração dianteira
  • Potência: 160 cv (118 kW)
  • Torque: 25,5 kgf.m
  • Transmissão: Velocidade única
  • Aceleração (0-100 km/h): 9,5 segundos
  • Autonomia (Inmetro): 358 km
  • Bateria: 54 kWh (Recarga DC 10-80% em ~28-30 min a até 87 kW)
  • Rodas: Liga leve de 17 polegadas
  • Itens exclusivos: Câmera 360°, bancos e volante aquecidos, banco do motorista elétrico, luz ambiente de 64 cores, comandos de voz
  • Preço: R$ 149.990

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