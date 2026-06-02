GAC Aion UT entra na briga dos elétricos de entrada a partir de R$ 139.990

A GAC anunciou oficialmente a expansão da sua operação no mercado brasileiro com o lançamento do GAC Aion UT. O modelo é o primeiro hatch urbano 100% elétrico da marca a desembarcar no país e será comercializado em duas versões de acabamento: Premium e Elite.
O compacto chega para brigar no segmento de hatches elétricos de entrada/médios, que já tem modelos como o BYD Dolphin Mini (a partir de R$ 119.990) e o BYD Dolphin (a partir de R$ 149.990), o GWM Ora 03 (a partir de R$ 154.000), o Geely EX2 (parte de R$ 123.800), e ainda o SUV compacto Chevrolet Spark, (parte de R$ 154.990).
O veículo adota uma estratégia comercial com condições especiais de lançamento válidas para as aquisições realizadas até o dia 15 de junho de 2026. A opção de entrada Premium chega ao mercado com o preço sugerido de R$ 139.990, contando ainda com um bônus promocional de R$ 4.000. Já a configuração topo de linha Elite tem o valor fixado em R$ 159.990.
Ambas as versões incluem uma apólice de seguro gratuita pelo período de um ano e já trazem de série o carregador do tipo wallbox fornecido pela divisão GAC Energy.
Potência de até 204 cv
O hatch foi desenvolvido sobre a plataforma AEP 3.0, uma arquitetura de última geração dedicada exclusivamente para veículos elétricos. O conjunto motriz é composto por um motor elétrico síncrono de ímã permanente instalado no eixo dianteiro, configurando tração FWD.
A motorização entrega a potência máxima de 150 kW, o equivalente a 204 cv, com torque instantâneo de 210 Nm. Com esse arranjo, a velocidade máxima é limitada em 160 km/h, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 7,3 segundos na versão Elite e em 8,6 segundos na Premium.
O armazenamento de energia é feito por uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), denominada Ultra-Safe Magazine Battery, estruturada em formato de módulos reforçados. Na versão Premium, a capacidade da bateria é de 44,12 kWh, garantindo autonomia de até 253 km no ciclo Inmetro. A configuração Elite utiliza um acumulador de 60 kWh, elevando o alcance para até 310 km pelo padrão nacional.
O sistema aceita recargas em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW e em corrente contínua (DC) de até 87 kW, o que permite regenerar de 30% a 80% da carga em 24 minutos. Há também a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) para alimentar aparelhos externos.
Dimensões avantajadas
No aspecto dimensional, o GAC Aion UT mede 4.270 mm de comprimento, 1.850 mm de largura, 1.575 mm de altura e conta com 2.750 mm de entre-eixos. A calibração dinâmica utiliza suspensão independente do tipo McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, acoplada a um sistema de direção com assistência elétrica (EPS). O volume do porta-malas é de 340 litros, expansível com o rebatimento do banco traseiro bipartido.
A lista de segurança de série contempla seis airbags, freios ABS com EBD, controle de tração (TCS), assistente de partida em rampa (HHC), piloto automático e pneu estepe nas duas configurações.
A versão Elite adiciona o pacote de auxílio à condução ADAS de nível 2 com 11 funções, que inclui frenagem autônoma de emergência (AEB), alertas de colisão frontal e traseira, monitoramento de ponto cego (BSD), assistente de permanência em faixa e piloto automático adaptativo (ACC), além de câmera de visão 360°. O projeto foi concebido para atender aos requisitos de cinco estrelas dos protocolos China NCAP e Euro NCAP, este último em fase de avaliação oficial.
A cabine é equipada com uma central multimídia de 14,6 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, permitindo também replicar o mapa nativo na tela do painel de instrumentos digital de 8,88 polegadas. O sistema dispõe de conexão Wi-Fi e aplicativo de controle remoto via smartphone. O ar-condicionado é automático com filtro PM 2.5 e saídas para os passageiros traseiros, enquanto os bancos recebem revestimento premium sustentável.
A versão Elite soma carregador por indução de 50W, assentos com ajustes elétricos e ventilação, teto panorâmico com cortina elétrica e abertura motorizada da tampa do porta-malas.
O veículo tem garantia de fábrica de 8 anos ou 160.000 km, com cobertura estendida para 200.000 km no caso do pacote de baterias. O catálogo de cores externas dispõe das opções Branco, Preto, Azul, Vermelho, Bege e Verde, combinadas aos tons internos Preto ou Bege.
Fichas técnicas
GAC Aion UT Premium
Motor: Elétrico síncrono de ímã permanente, dianteiro
Potência: 150 kW (204 cv)
Torque: 210 Nm
Bateria: LFP, 44,12 kWh
Autonomia (Inmetro): 253 km
Aceleração (0 a 100 km/h): 8,6 segundos
Velocidade máxima: 160 km/h
Dimensões: 4.270 mm (c), 1.850 mm (l), 1.575 mm (a), 2.750 mm (entre-eixos)
Porta-malas: 340 litros
Preço: R$ 139.990 (com bônus de R$ 4.000 até 15 de junho)
GAC Aion UT Elite
Motor: Elétrico síncrono de ma permanente, dianteiro
Potência: 150 kW (204 cv)
Torque: 210 Nm
Bateria: LFP, 60 kWh
Autonomia (Inmetro): 310 km
Aceleração (0 a 100 km/h): 7,3 segundos
Velocidade máxima: 160 km/h
Equipamentos adicionais: ADAS nível 2, câmera 360°, teto panorâmico, porta-malas elétrico, carregador sem fio de 50W
Preço: R$ 159.990
*Com informações da GAC.