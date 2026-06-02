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GAC Aion UT entra na briga dos elétricos de entrada a partir de R$ 139.990

Novo modelo da marca chinesa desembarca em duas versões com motor de 204 cv e até 310 km de autonomia pelo Inmetro

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 18:13

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

02 jun 2026 às 18:13
GAC Aion UT
GAC Aion UT tem condições especiais de lançamento válidas para as aquisições realizadas até o dia 15 de junho Divulgação

A GAC anunciou oficialmente a expansão da sua operação no mercado brasileiro com o lançamento do GAC Aion UT. O modelo é o primeiro hatch urbano 100% elétrico da marca a desembarcar no país e será comercializado em duas versões de acabamento: Premium e Elite.

 

O compacto chega para brigar no segmento de hatches elétricos de entrada/médios, que já tem modelos como o BYD Dolphin Mini (a partir de R$ 119.990) e o BYD Dolphin (a partir de R$ 149.990), o GWM Ora 03 (a partir de R$ 154.000), o Geely EX2 (parte de R$ 123.800), e ainda o SUV compacto Chevrolet Spark, (parte de R$ 154.990). 


O veículo adota uma estratégia comercial com condições especiais de lançamento válidas para as aquisições realizadas até o dia 15 de junho de 2026. A opção de entrada Premium chega ao mercado com o preço sugerido de R$ 139.990, contando ainda com um bônus promocional de R$ 4.000. Já a configuração topo de linha Elite tem o valor fixado em R$ 159.990. 


Ambas as versões incluem uma apólice de seguro gratuita pelo período de um ano e já trazem de série o carregador do tipo wallbox fornecido pela divisão GAC Energy.

Potência de até 204 cv

GAC Aion UTGAC Aion UT
Dianteira do GAC Aion UT exibe conjunto ótico com iluminação de 62 watts de potência. Divulgação

O hatch foi desenvolvido sobre a plataforma AEP 3.0, uma arquitetura de última geração dedicada exclusivamente para veículos elétricos. O conjunto motriz é composto por um motor elétrico síncrono de ímã permanente instalado no eixo dianteiro, configurando tração FWD. 


A motorização entrega a potência máxima de 150 kW, o equivalente a 204 cv, com torque instantâneo de 210 Nm. Com esse arranjo, a velocidade máxima é limitada em 160 km/h, enquanto a aceleração de 0 a 100 km/h é cumprida em 7,3 segundos na versão Elite e em 8,6 segundos na Premium.

O armazenamento de energia é feito por uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP), denominada Ultra-Safe Magazine Battery, estruturada em formato de módulos reforçados. Na versão Premium, a capacidade da bateria é de 44,12 kWh, garantindo autonomia de até 253 km no ciclo Inmetro. A configuração Elite utiliza um acumulador de 60 kWh, elevando o alcance para até 310 km pelo padrão nacional. 


O sistema aceita recargas em corrente alternada (AC) de até 6,6 kW e em corrente contínua (DC) de até 87 kW, o que permite regenerar de 30% a 80% da carga em 24 minutos. Há também a tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) para alimentar aparelhos externos.

Dimensões avantajadas

GAC Aion UT
Hatch elétrico construído sobre a plataforma AEP 3.0 possui entre-eixos de 2.750 mm. Divulgação

No aspecto dimensional, o GAC Aion UT mede 4.270 mm de comprimento, 1.850 mm de largura, 1.575 mm de altura e conta com 2.750 mm de entre-eixos. A calibração dinâmica utiliza suspensão independente do tipo McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, acoplada a um sistema de direção com assistência elétrica (EPS). O volume do porta-malas é de 340 litros, expansível com o rebatimento do banco traseiro bipartido.


A lista de segurança de série contempla seis airbags, freios ABS com EBD, controle de tração (TCS), assistente de partida em rampa (HHC), piloto automático e pneu estepe nas duas configurações. 


A versão Elite adiciona o pacote de auxílio à condução ADAS de nível 2 com 11 funções, que inclui frenagem autônoma de emergência (AEB), alertas de colisão frontal e traseira, monitoramento de ponto cego (BSD), assistente de permanência em faixa e piloto automático adaptativo (ACC), além de câmera de visão 360°. O projeto foi concebido para atender aos requisitos de cinco estrelas dos protocolos China NCAP e Euro NCAP, este último em fase de avaliação oficial.

GAC Aion UT
Central multimídia centraliza funções em tela sensível ao toque de 14,6 polegadas. Divulgação

A cabine é equipada com uma central multimídia de 14,6 polegadas com espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, permitindo também replicar o mapa nativo na tela do painel de instrumentos digital de 8,88 polegadas. O sistema dispõe de conexão Wi-Fi e aplicativo de controle remoto via smartphone. O ar-condicionado é automático com filtro PM 2.5 e saídas para os passageiros traseiros, enquanto os bancos recebem revestimento premium sustentável. 


A versão Elite soma carregador por indução de 50W, assentos com ajustes elétricos e ventilação, teto panorâmico com cortina elétrica e abertura motorizada da tampa do porta-malas.


O veículo tem garantia de fábrica de 8 anos ou 160.000 km, com cobertura estendida para 200.000 km no caso do pacote de baterias. O catálogo de cores externas dispõe das opções Branco, Preto, Azul, Vermelho, Bege e Verde, combinadas aos tons internos Preto ou Bege.

Fichas técnicas

GAC Aion UT
Na versão Premium, a capacidade da bateria é de 44,12 kWh, garantindo autonomia de até 253 km no ciclo Inmetro Divulgação

GAC Aion UT Premium

  • Motor: Elétrico síncrono de ímã permanente, dianteiro

  • Potência: 150 kW (204 cv)

  • Torque: 210 Nm

  • Bateria: LFP, 44,12 kWh

  • Autonomia (Inmetro): 253 km

  • Aceleração (0 a 100 km/h): 8,6 segundos

  • Velocidade máxima: 160 km/h

  • Dimensões: 4.270 mm (c), 1.850 mm (l), 1.575 mm (a), 2.750 mm (entre-eixos)

  • Porta-malas: 340 litros

  • Preço: R$ 139.990 (com bônus de R$ 4.000 até 15 de junho)

GAC Aion UT Elite

GAC Aion UT
O ar-condicionado tem saídas para os passageiros traseiros e bancos recebem revestimento premium sustentável Divulgação

  • Motor: Elétrico síncrono de ma permanente, dianteiro

  • Potência: 150 kW (204 cv)

  • Torque: 210 Nm

  • Bateria: LFP, 60 kWh

  • Autonomia (Inmetro): 310 km

  • Aceleração (0 a 100 km/h): 7,3 segundos

  • Velocidade máxima: 160 km/h

  • Equipamentos adicionais: ADAS nível 2, câmera 360°, teto panorâmico, porta-malas elétrico, carregador sem fio de 50W

  • Preço: R$ 159.990

*Com informações da GAC.

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