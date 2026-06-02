GAC Aion UT entra na briga dos elétricos de entrada a partir de R$ 139.990

A GAC anunciou oficialmente a expansão da sua operação no mercado brasileiro com o lançamento do GAC Aion UT. O modelo é o primeiro hatch urbano 100% elétrico da marca a desembarcar no país e será comercializado em duas versões de acabamento: Premium e Elite.

O compacto chega para brigar no segmento de hatches elétricos de entrada/médios, que já tem modelos como o BYD Dolphin Mini (a partir de R$ 119.990) e o BYD Dolphin (a partir de R$ 149.990), o GWM Ora 03 (a partir de R$ 154.000), o Geely EX2 (parte de R$ 123.800), e ainda o SUV compacto Chevrolet Spark, (parte de R$ 154.990).





O veículo adota uma estratégia comercial com condições especiais de lançamento válidas para as aquisições realizadas até o dia 15 de junho de 2026. A opção de entrada Premium chega ao mercado com o preço sugerido de R$ 139.990, contando ainda com um bônus promocional de R$ 4.000. Já a configuração topo de linha Elite tem o valor fixado em R$ 159.990.





Ambas as versões incluem uma apólice de seguro gratuita pelo período de um ano e já trazem de série o carregador do tipo wallbox fornecido pela divisão GAC Energy.