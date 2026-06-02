Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões

A Lotus Cars iniciou oficialmente suas operações no mercado brasileiro e planeja “atacar” o segmento premium de modelos eletrificados e também a combustão. A fabricante britânica, que existe no mercado há 78 anos e já ganhou 13 títulos na Fórmula 1, apresentou, em sua estreia no mercado nacional, a sua linha completa de modelos composta pelo esportivo a combustão Emira, o SUV elétrico Eletre e o sedã gran turismo elétrico Emeya.
Além deles, há ainda a expectativa de vendas do hipercarro Evija, modelo 100% elétrico, que acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos. O modelo é equipado com dois motores elétricos que atingem a potência de 2.039 cv e torque de 173,3 kgfm.
Ao todo foram produzidos apenas 130 unidades e uma delas deve ser destinada para comercialização no Brasil. O valor parte de cerca de R$ 30 milhões, podendo chegar a mais de R$ 40 milhões, dependendo da configuração escolhida.
A operação nacional da Lotus é estruturada pela LTS Brasil, importadora responsável pela comercialização, serviços de pós-venda e experiência do cliente. “O Brasil é um mercado estratégico para a Lotus nas Américas. É um país com uma cultura automotiva rica e uma base de consumidores sofisticados que apreciam autenticidade e performance real”, afirma Massimiliano Trantini, CEO da Lotus Americas.
A estreia da marca faz parte de um plano estratégico de longo prazo com metas estabelecidas até o ano de 2028. O cronograma ainda prevê a expansão do portfólio com o utilitário esportivo híbrido plug-in Eletre X, com previsão de chegada para o final de 2027.
A Lotus Cars Brasil, controlada pelo Grupo Geely desde 2017, mantém sua sede administrativa na capital paulista para gerenciar a distribuição e o suporte técnico dos veículos importados da matriz de Norfolk, na Inglaterra.
“O mercado brasileiro tem apaixonados por automóveis de verdade — pessoas que entendem o que significa conduzir, não apenas se deslocar. Estamos aqui para oferecer a melhor experiência, respaldada por 78 anos de história, carros icônicos e produtos únicos”, afirma Clemente Faria Jr., CEO da Lotus Cars Brasil.
Emira
O design do cupê esportivo de dois lugares Emira segue a escola tradicional de motores centrais da fabricante fundada por Colin Chapman. O modelo atua como o representante purista da gama e foca na dinâmica veicular clássica, sendo confirmado para produção contínua ao longo dos próximos anos.
Em termos de motorização, o Emira adota duas configurações mecânicas distintas. A primeira versão é equipada com motor de 4 cilindros turbo e transmissão automatizada de dupla embreagem (DCT). A segunda opção conta com propulsor V6 Supercharger acoplado a um câmbio manual e tem potência superior a 400 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 4 segundos.
Eletre
O portfólio elétrico é composto pelo Eletre e pelo Emeya. O SUV Eletre oferece opções de 612 cv ou 918 cv, construído sobre uma plataforma de 800V. O interior e o pacote tecnológico do Eletre trazem configurações para quatro ou cinco ocupantes, acabamento com elementos em fibra de carbono e rodas de 23 polegadas.
A cabine do SUV integra o sistema de som da marca KEF com tecnologia Dolby Atmos, além de monitoramento externo composto por 32 sensores de auxílio à condução (ADAS).
Emeya
O Emeya complementa o topo da gama elétrica com foco em materiais luxuosos. O sedã é o representante da categoria gran turismo (GT) de quatro portas da fabricante britânica, inserido no mercado nacional com uma proposta focada em luxo e dinâmica veicular avançada.
Desenvolvido sobre uma motorização puramente elétrica, o cupê de alta performance entrega potência máxima de 918 cv e torque imediato de 985 Nm. Como recurso técnico central voltado à estabilidade e agilidade em curvas de alta velocidade, o modelo adota um sistema de eixo traseiro direcional, que atua em conjunto com a engenharia de chassi herdada do legado de competição da marca.