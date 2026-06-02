Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Motor
  • Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões
Mercado premium

Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões

Marca foca o segmento de luxo no país e planeja trazer a sua linha completa de modelos, que inclui ainda uma versão híbrida plug-in do Eletre

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 16:17

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 jun 2026 às 16:17
Lotus Evija
O hipercarro Evija é 100% elétrico e acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos Lotus/Divulgação

A Lotus Cars iniciou oficialmente suas operações no mercado brasileiro e planeja “atacar” o segmento premium de modelos eletrificados e também a combustão. A fabricante britânica, que existe no mercado há 78 anos e já ganhou 13 títulos na Fórmula 1, apresentou, em sua estreia no mercado nacional, a sua linha completa de modelos composta pelo esportivo a combustão Emira, o SUV elétrico Eletre e o sedã gran turismo elétrico Emeya. 


Além deles, há ainda a expectativa de vendas do hipercarro Evija, modelo 100% elétrico, que acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos. O modelo é equipado com dois motores elétricos que atingem a potência de 2.039 cv e torque de 173,3 kgfm. 


Ao todo foram produzidos apenas 130 unidades e uma delas deve ser destinada para comercialização no Brasil. O valor parte de cerca de R$ 30 milhões, podendo chegar a mais de R$ 40 milhões, dependendo da configuração escolhida.

Lotus Evija
Ao todo foram produzidos apenas 130 unidades e uma delas deve ser destinada para comercialização no Brasil Lotus/Divulgação

A operação nacional da Lotus é estruturada pela LTS Brasil, importadora responsável pela comercialização, serviços de pós-venda e experiência do cliente. “O Brasil é um mercado estratégico para a Lotus nas Américas. É um país com uma cultura automotiva rica e uma base de consumidores sofisticados que apreciam autenticidade e performance real”, afirma Massimiliano Trantini, CEO da Lotus Americas. 


A estreia da marca faz parte de um plano estratégico de longo prazo com metas estabelecidas até o ano de 2028. O cronograma ainda prevê a expansão do portfólio com o utilitário esportivo híbrido plug-in Eletre X, com previsão de chegada para o final de 2027.

Lotus Evija
Modelo pode chegar a R$ 40 milhões dependendo da configuração escolhida Lotus/Divulgação

A Lotus Cars Brasil, controlada pelo Grupo Geely desde 2017, mantém sua sede administrativa na capital paulista para gerenciar a distribuição e o suporte técnico dos veículos importados da matriz de Norfolk, na Inglaterra.


“O mercado brasileiro tem apaixonados por automóveis de verdade — pessoas que entendem o que significa conduzir, não apenas se deslocar. Estamos aqui para oferecer a melhor experiência, respaldada por 78 anos de história, carros icônicos e produtos únicos”, afirma Clemente Faria Jr., CEO da Lotus Cars Brasil.

Emira

Lotus Emira
O Emira é o único modelo unicamente a combustão da marca e vem com duas configurações diferentes Lotus/Divulgação

O design do cupê esportivo de dois lugares Emira segue a escola tradicional de motores centrais da fabricante fundada por Colin Chapman. O modelo atua como o representante purista da gama e foca na dinâmica veicular clássica, sendo confirmado para produção contínua ao longo dos próximos anos.


Em termos de motorização, o Emira adota duas configurações mecânicas distintas. A primeira versão é equipada com motor de 4 cilindros turbo e transmissão automatizada de dupla embreagem (DCT). A segunda opção conta com propulsor V6 Supercharger acoplado a um câmbio manual e tem potência superior a 400 cv e aceleração de 0 a 100 km/h em 4 segundos.

Eletre

Lotus Eletre
O SUV Eletre oferece opções de 612 cv ou 918 cv, construído sobre uma plataforma de 800V Lotus/Divulgação

O portfólio elétrico é composto pelo Eletre e pelo Emeya. O SUV Eletre oferece opções de 612 cv ou 918 cv, construído sobre uma plataforma de 800V. O interior e o pacote tecnológico do Eletre trazem configurações para quatro ou cinco ocupantes, acabamento com elementos em fibra de carbono e rodas de 23 polegadas. 


A cabine do SUV integra o sistema de som da marca KEF com tecnologia Dolby Atmos, além de monitoramento externo composto por 32 sensores de auxílio à condução (ADAS). 

Emeya

Lotus Emeya
O Emeya é um cupê de alta performance que entrega potência máxima de 918 cv e torque imediato de 985 Nm Lotus/Divulgação

O Emeya complementa o topo da gama elétrica com foco em materiais luxuosos. O sedã é o representante da categoria gran turismo (GT) de quatro portas da fabricante britânica, inserido no mercado nacional com uma proposta focada em luxo e dinâmica veicular avançada. 


Desenvolvido sobre uma motorização puramente elétrica, o cupê de alta performance entrega potência máxima de 918 cv e torque imediato de 985 Nm. Como recurso técnico central voltado à estabilidade e agilidade em curvas de alta velocidade, o modelo adota um sistema de eixo traseiro direcional, que atua em conjunto com a engenharia de chassi herdada do legado de competição da marca.

Veja também em Motor 

GWM Ora 05 2026

GWM inicia reserva do Ora 5 por R$ 9 mil de sinal; preço será conhecido no final de junho

Hyundai i20 teaser

Hyundai revela teaser do i20, SUV inédito que será produzido no Brasil

GWM Wey 07 Dark

SUV híbrido GWM Wey 07 ganha versão Dark Edition por R$ 432.000

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Carro Esportivo Hipercarro Lotus Cars Lotus Emeya
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Investimentos, reforma tributária, aplicação financeira, mercado financeiro
Para ganhar do CDI, esqueça o CDI
Imagem de destaque
A guerra do Pix — e por que, de novo, a razão está do nosso lado
Imagem de destaque
Por que Padre Zezinho está (de novo) na mira de católicos tradicionalistas: 'Sou agredido todos os dias, falam que sou um câncer para a Igreja'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados