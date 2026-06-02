Lotus estreia no Brasil com esportivo a combustão e hipercarro elétrico de R$ 30 milhões

A Lotus Cars iniciou oficialmente suas operações no mercado brasileiro e planeja “atacar” o segmento premium de modelos eletrificados e também a combustão. A fabricante britânica, que existe no mercado há 78 anos e já ganhou 13 títulos na Fórmula 1, apresentou, em sua estreia no mercado nacional, a sua linha completa de modelos composta pelo esportivo a combustão Emira, o SUV elétrico Eletre e o sedã gran turismo elétrico Emeya.





Além deles, há ainda a expectativa de vendas do hipercarro Evija, modelo 100% elétrico, que acelera de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos. O modelo é equipado com dois motores elétricos que atingem a potência de 2.039 cv e torque de 173,3 kgfm.





Ao todo foram produzidos apenas 130 unidades e uma delas deve ser destinada para comercialização no Brasil. O valor parte de cerca de R$ 30 milhões, podendo chegar a mais de R$ 40 milhões, dependendo da configuração escolhida.