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Esportivo híbrido: Honda Prelude será lançado no Brasil em agosto

Marca prepara o lançamento do cupê esportivo para o Festival Interlagos 2026, que acontece de 27 a 30 de agosto, mas ainda não confirmou os preços; modelo combina dois motores elétricos a um 2.0 a combustão

Publicado em 21 de Julho de 2026 às 16:03

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

21 jul 2026 às 16:03
Honda Prelude
O Honda Prelude tem um conjunto híbrido que entrega 203 cv de potência e 32,1 kgfm de torque. Honda/Divulgação

A Honda confirmou que vai lançar o cupê esportivo Prelude durante o Festival Interlagos 2026, que acontece de 27 a 30 de agosto. O modelo chega ao Brasil com motorização híbrida, combinando dois motores elétricos a um propulsor 2.0 a gasolina – conjunto que entrega 203 cv de potência e 32,1 kgfm de torque. Ele vem equipado, ainda, com o sistema Honda S+ Shift, que simula trocas de marchas virtuais.


O Prelude, que foi exibido durante o Salão do Automóvel de 2025, é um cupê de carroceria 2+2, ou seja, que tem um assento para o motorista e um para um passageiro na frente e, atrás, tem mais dois lugares para passageiros. Por dentro, o painel do modelo é semelhante ao de outros carros da Honda, com um desenho bastante horizontal, e conta com uma tela flutuante de 9” e um quadro de instrumentos de 10,2”.


Outros equipamentos presentes no interior incluem ar-condicionado de duas zonas, revestimento de couro suede nos bancos, luzes ambientes de LED e sistema de som premium da Bose. A lista de itens de assistência ao motorista traz piloto automático, frenagem automática de emergência, alerta de tráfego traseiro cruzado, sensor de ponto cego, entre outros.


No design, dá para perceber o caráter esportivo do carro, que possui uma dianteira alongada e um teto baixo, com linhas que geram uma sensação de fluidez, além de rodas de 19”. As dimensões do modelo são de 4,53 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e 1,35 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 428 litros. 


A marca ainda não divulgou o preço do modelo, mas a expectativa é que ele fique próximo do que custa o Civic Type-R, que hoje parte de R$ 430.500.


*Com informações da Honda.

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