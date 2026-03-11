Fúsia compacta

Esportivo M135 xDrive é a primeira grande atração da BMW para o Brasil em 2026

Com alma de pista e corpo de hatch, modelo entrega 317 cv por R$ 459.950, destacando uma ficha técnica que impõe respeito no acirrado segmento dos “hot hatches”

Publicado em 11 de março de 2026 às 13:37 - Atualizado há 19 minutos

Com 317 cavalos de potência, a M135 xDrive parte de R$ 459.950. Crédito: BWM/Divulgação

A quarta geração do Série 1 acaba de chegar ao Brasil. Primeiro lançamento da BMW no país em 2026, o novo M135 xDrive já está à venda nas concessionárias da marca bávara, com preço de lançamento de R$ 459.950, destacando uma ficha técnica que impõe respeito no acirrado segmento dos “hot hatches”. Com 317 cavalos de potência, o modelo une forma e função, combinando a ágil carroceria de dois volumes com desempenho esportivo.

Produzido em Leipzig, na Alemanha, o Série 1 – que já foi feito no Brasil, na primeira fase da fábrica de Araquari (SC) – foi totalmente renovado em sua quarta geração. Apesar da carroceria hatch e das medidas compactas, o modelo oferece amplo espaço interno e distância de entre-eixos muito próxima à de um sedã médio.

O carro

A BMW M135 xDrive 2026 possui faróis de LED que incluem elementos verticais para as luzes de circulação diurna (DRL) e indicadores de direção. Crédito: BWM/Divulgação

Porta de entrada para a linha M Performance, o novo M135 xDrive exibe estilo esportivo, capô alongado e balanços dianteiro e traseiro curtos. Os faróis são afilados, e a tradicional grade de duplo rim da BMW traz estrutura inovadora com barras verticais e diagonais internas.

Uma ampla entrada de ar inferior confere ao novo Série 1 aparência baixa, esportiva e “colada” ao chão. Os faróis de LED incluem elementos verticais para as luzes de circulação diurna (DRL) e os indicadores de direção. A iluminação de contorno da grade, chamada “BMW Iconic Glow”, é item de série.

A BMW M135 xDrive 2026 é o único hatch atualmente comercializado pela marca no país. Crédito: BWM/Divulgação

O design da traseira reforça a pegada esportiva do modelo. As lanternas têm desenho marcante e invadem a tampa do porta-malas. O para-choque exibe linhas expressivas, e o visual de inspiração “racing” é completado pelo spoiler e pelas quatro saídas de escapamento (duplas). Com rodas de 19 polegadas, o novo M135 xDrive tem a exclusividade de ser o único hatch atualmente comercializado pela marca no país.

A BMW M135 xDrive 2026 tem dimensões de 4,36 metros de comprimento, 1,46 metro de altura, 1,80 metro de largura e 2,67 metros de entre-eixos. Crédito: BWM/Divulgação

O modelo mede 4,36 metros de comprimento, 1,46 metro de altura, 1,80 metro de largura e 2,67 metros de entre-eixos. O porta-malas oferece 380 litros de capacidade, e o peso em ordem de marcha é de 1.625 quilos – condição que considera o veículo pronto para rodar, com todos os fluidos (tanque cheio, óleo e líquido de arrefecimento) e equipamentos de série, mas sem ocupantes ou carga.

O motor BMW TwinPower Turbo 2.0 entrega 317 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque, associado ao câmbio Steptronic de dupla embreagem e 7 marchas e à tração integral xDrive. Crédito: BWM/Divulgação

Debaixo do capô, o novo M135 xDrive traz o motor BMW TwinPower Turbo 2.0, de quatro cilindros em linha. Trata-se do mesmo propulsor utilizado no X2 M35i e no M235. São 317 cavalos de 5.750 a 6.500 rpm e 40,8 kgfm de torque entre 2 mil e 4.500 rpm, associados ao câmbio Steptronic de dupla embreagem e 7 marchas. A tração é integral xDrive. Com esse conjunto, o hatch acelera de zero a 100 km/h em 4,9 segundos e atinge velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km/h.

Segurança

O modelo pode se conectar à Amazon Alexa e a sistemas de casa inteligente e receber atualizações remotas de software. Crédito: BWM/Divulgação

Entre os equipamentos disponíveis estão o Parking Assistant Plus (auxílio automático em manobras), ar-condicionado digital automático, BMW Comfort Access 2.0 – que destrava o veículo e acende luzes de boas-vindas na aproximação, além de travá-lo automaticamente ao se afastar, sem necessidade de uso da chave –, Driving Assistant Professional – assistente de condução para trânsito lento ou longos deslocamentos, com alertas visuais e sonoros para mudanças involuntárias de faixa e risco de colisão frontal –, Head-Up Display, teto solar, sistema de som Harman Kardon e carregador de smartphone por indução. Há ainda o Assistente Pessoal Inteligente BMW, ativado pelo comando de voz “Olá BMW” (ou outra frase programada), capaz de executar funções do veículo e explicar o funcionamento de equipamentos.

O pacote dinâmico inclui controle de estabilidade (DSC – Dynamic Stability Control), projetado para corrigir automaticamente subesterço e sobresterço, controle de tração (DTC), sistema de tração integral inteligente xDrive e o M Traction Control, que permite ajustar o nível de intervenção eletrônica, possibilitando maior aderência ou comportamento mais esportivo, inclusive com configuração voltada a “drifts”. Conta também com diferencial de deslizamento limitado e sistema de freios M Sport de alto desempenho.

A bordo: entre o luxo e a adrenalina

Os bancos exibem logotipo “M” iluminado, novo desenho e elevado nível de conforto e apoio lateral. Crédito: BWM/Divulgação

O BMW M135 xDrive leva a esportividade também para a cabine. Os bancos exibem logotipo “M” iluminado, novo desenho e elevado nível de conforto e apoio lateral. O volante M, revestido em couro, traz marcação vermelha na posição “12 horas” na cor vermelha – referência ao automobilismo – e abriga aletas (“paddles shifters”) para trocas sequenciais. Os acabamentos internos em alumínio fresado, com iluminação dinâmica, reforçam o ambiente premium. O BMW Curved Display reúne duas telas integradas: uma de 10,25 polegadas para o painel de instrumentos e outra de 10,7 polegadas para a central multimídia. O seletor de marchas também apresenta novo desenho, destacando o caráter tecnológico do interior.

O volante M, revestido em couro, traz marcação vermelha na posição “12 horas” na cor vermelha – referência ao automobilismo – e abriga aletas (“paddles shifters”) para trocas sequenciais. Crédito: BWM/Divulgação

Em conectividade, o modelo oferece BMW ConnectedDrive, com chamada de emergência inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com trânsito em tempo real, portais de notícias, previsão do tempo e aplicativos integrados. Outro destaque é a Digital Key Plus, que substitui a chave física por meio da tecnologia UWB (banda ultralarga). Assim, não é necessário aproximar o smartphone da maçaneta para destravar o carro nem posicioná-lo no carregador sem fio para dar partida. A tecnologia é compatível com determinados modelos da Apple e Samsung e permite compartilhamento digital da chave.

Também estão disponíveis serviços remotos via aplicativo My BMW, como travamento e destravamento das portas, acionamento da buzina, climatização, localização do veículo e envio de destinos ao sistema de navegação. Mesmo com os amplos recursos digitais, o novo M135 mantém compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

BMW M135 xDrive 2026 é oferecida em sete cores de carroceria: Branco Alpino, Preto Safira, Azul Portimão, Cinza Brooklyn, Cinza Skyscraper, Roxo Thundernight e Vermelho Fire. Crédito: BWM/Divulgação

O modelo é oferecido em sete cores de carroceria (Branco Alpino, Preto Safira, Azul Portimão, Cinza Brooklyn, Cinza Skyscraper, Roxo Thundernight e Vermelho Fire) e duas opções de acabamento interno (Veganza preto com Alcantara e costura azul ou Veganza preto/vermelho). A BMW Serviços Financeiros oferece um ano adicional de garantia estendida para clientes que adquirirem o novo M135 até o final de maio por meio de suas modalidades de financiamento.

