Ram Dakota chega ao mercado para concorrer com Hilux, S10 e Ranger

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 16:00
- Atualizado há uma hora
Depois de iniciar a pré-venda na segunda quinzena de janeiro, a Ram Dakota oficialmente chega ao mercado, com duas versões: a Warlock, com foco em características fora de estrada, e a Laramie, que mantém a identidade visual baseada em elementos cromados. O modelo, que marca a entrada da fabricante no segmento de picapes médias desde que se tornou uma marca independente em 2009, já havia sido apresentado ao público durante o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2025.
Com isso, a Ram entra para um dos segmentos mais concorridos, dominado pela Toyota Hilux (49.721 unidades emplacadas em 2025, segundo dados da Fenabrave), seguida da Ford Ranger (34.047 unidades no mesmo período) e Chevrolet S10 (31.451 emplacadas no ano passado). A categoria também tem outro modelo da Stellantis que estreou há quase dois anos, a Fiat Titano (6.437 unidades emplacadas em 2025) que, inclusive, compartilha a mesma motorização: o propulsor 2.2 turbodiesel que gera 200 cv de potência e torque de 450 Nm (45,9 kgfm).
O motor trabalha em conjunto com uma transmissão automática de oito marchas e, para otimizar o comportamento em diferentes terrenos, o modelo oferece quatro modos de condução selecionáveis: Normal, Sport, Snow (neve) e Sand/Mud (areia/lama). A direção possui assistência elétrica com três níveis de ajuste de peso: Leve, Normal e Firme.
“Com a chegada da nova Ram Dakota, entramos em um segmento muito disputado com um produto extremamente competitivo, capaz e bem equipado. Nossa família aumentou e agora temos uma linha de modelos para as mais variadas situações e necessidades, mas sempre com as características que uma Ram deve ter”, conta Juliano Machado, head da Ram para a América do Sul.
Segundo a fabricante, a chegada da Dakota permite a atuação em um setor de mercado competitivo, oferecendo um modelo que mantém os padrões de equipamentos e capacidades de carga comuns aos veículos maiores da empresa. A picape foi projetada para atender tanto ao uso utilitário quanto ao transporte familiar em diferentes condições de rodagem.
No quesito utilitário, a nova Ram Dakota apresenta capacidade para transportar 1.020 kg de carga útil, enquanto o volume da caçamba é de 1.210 litros. O compartimento de carga inclui revestimento protetor, iluminação interna e na terceira luz de freio em LED, ganchos de fixação e capota marítima. A tampa traseira conta com sistema de amortecimento e trava elétrica integrada. Para operações de transporte pesado, a capacidade de reboque homologada é de até 3.500 kg.
O sistema de transmissão utiliza um seletor do tipo joystick no console central, com recurso de retorno automático para a posição P (Park) caso o veículo seja desligado em modo Drive. A tração é do tipo 4x4, capaz de conectar o eixo dianteiro automaticamente conforme a demanda de aderência. O condutor também pode optar manualmente pelos modos 4x2 e 4x4 com reduzida, além de contar com bloqueio mecânico do diferencial traseiro acionado por botão.
Externamente, as versões se diferenciam pelo tratamento estético. A Warlock utiliza acabamentos escurecidos na grade, para-choque traseiro, capas dos retrovisores e logotipos, além de rodas de liga leve de 17 polegadas com pneus de uso misto 265/65 e o acessório Rambar (santantônio).
Já a Laramie aposta em cromados na grade e maçanetas, rodas diamantadas de 18 polegadas com pneus 265/60 e uma barra horizontal de LED na dianteira que executa animações ao travar ou destravar o veículo. Ambas contam com iluminação full LED e setas dinâmicas.
O interior da Dakota segue o padrão de materiais macios ao toque nos painéis de porta e instrumentos. A versão Warlock traz bancos em couro preto com o logotipo da versão bordado e revestimento de teto escuro.
Na Laramie, os bancos são em couro marrom e o teto possui revestimento em tom claro. As duas variantes oferecem ajustes elétricos para os bancos dianteiros e um console central de dois andares com diversos compartimentos para objetos, incluindo três saídas USB e tomada 12V.
O pacote tecnológico centraliza as informações em duas telas posicionadas lado a lado: um quadro de instrumentos digital de 7” e uma central multimídia de 12,3”. O sistema de entretenimento oferece espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto, navegação embarcada e páginas específicas para uso off-road.
Entre as comodidades, destacam-se o ar-condicionado digital de duas zonas com saídas traseiras e o carregador de celular por indução com sistema de refrigeração integrada.
Em segurança, a picape sai de fábrica com seis airbags, freios a disco ventilados nas quatro rodas e um sistema de câmeras 540° que permite visualização tridimensional e modo "capô transparente".
O pacote de assistências à condução (ADAS) engloba piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, monitoramento de ponto cego e manutenção de faixa. A versão Laramie adiciona o alerta de tráfego cruzado traseiro.
*Com informações da Ram.
