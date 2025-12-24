Teste-drive

Ram Rampage Rebel tem vocação off-road, mas se adapta bem ao asfalto

Versão a diesel da picape intermediária mostra versatilidade do modelo que vem preparado tanto para a cidade quanto para a terra

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:03 - Atualizado há 43 minutos

A Ram Rampage Rebel estreou nova motorização a diesel, mais potente, na versão 2026 da picape Crédito: Karine Nobre

A chegada do motor Turbodiesel 2.2 Multijet II à linha da Ram fez com que a opção a gasolina se resumisse apenas a uma versão, justamente a topo de linha R/T, com uma pegada mais esportiva. Mas abaixo dela, as versões mais voltadas para o dia a dia, são equipadas com a nova motorização, que estreou na configuração de entrada, a Big Horn e que também está presente na intermediária Rebel, que Motor A Gazeta testou.

A troca se deu por conta da oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores no Brasil (Proconve L8), que entrou em vigor a partir de janeiro de 2025, com limites mais rigorosos para emissões de poluentes. Com isso, muitos motores a gasolina e também a diesel ficaram obsoletos, precisando ser “descartados” ou atualizados.

Pneus são todo-terreno de 17 polegadas e rodas de liga leve diamantadas Crédito: Karine Nobre

E a Rampage acabou se beneficiando disso, já que a picape intermediária da Ram, ganhou mais potência e economia nas suas versões a diesel. Antes, o motor antigo tinha potência de 170 cv com torque de 38,8 kgfm e aceleração de zero a 100 km/h em 12,9 segundos. Agora, com o novo powertrain a picape vai de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos, arrastada por uma potência de 200 cv e 45,9 kgfm de torque.

Aliada a um câmbio automático de nove velocidades que não foi mudado, mas sim atualizado para o novo motor, a combinação permite uma economia maior em combustível. Segundo dados do Inmetro, o consumo na estrada é de 13,3 km/l e na cidade 10,6 km/l (antes, essas médias ficavam em 12,4 km/l e 9,9 km/l, respectivamente).

Dito isso, não é preciso dizer que a Rampage com a nova motorização anda bem tanto no asfalto quanto na terra. Ainda mais quando se observa que a configuração Rebel foi projetada para estar na “metade do caminho”.

Modelo vai de 0 a 100 em 9,9 segundos Crédito: Karine Nobre

Design sem firulas

Por fora, não houve mudanças no desenho da picape, que mantém o conjunto óptico totalmente em LED, grade dianteira bastante ventilada para a troca de ar e os vincos no capô para denotar mais robustez. Aliado a isso, temos uma versão mais “bruta”, com molduras em plástico preto foscas, assim como o revestimento dos retrovisores e alguns detalhes externos também nessa tonalidade, sem a presença dos cromados que são característicos das picapes da marca.

Caçamba não tem amortecedor Crédito: Karine Nobre

Isso já mostra que a versão intermediária da picape traz uma vocação mais off-road, principalmente por sua tração 4x4 automática e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico. Suas rodas de 17 polegadas em liga leve são calçadas por pneus de uso misto, o que contribui para uma performance satisfatória na terra e também no asfalto.

Ela conta com uma capacidade de carga volumétrica de 980 litros e possibilidade de transportar até 1.015 kg na caçamba. Aliás, a abertura da caçamba, que tem iluminação interna, é feita de forma manual. E, se não segurar a tampa, esta pode cair de forma brusca, já que não conta com amortecedores, o que é uma desvantagem em se tratando de uma picape de uma marca cuja percepção é de ser mais refinada do que as demais.

Motorização Turbodiesel 2.2 Multijet II foi incluída na versão 2026 da picape Crédito: Karine Nobre

A Rampage Rebel tem as seguintes dimensões: 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura e entre-eixos de 2.994 mm. Isso faz com que ela seja levemente menor que as picapes médias, como a campeã de vendas do segmento Toyota Hilux (5.325 mm de comprimento, 1.855 mm de largura, 1.815 mm de altura e 3.085 mm de entre-eixos) e ligeiramente maior do que a Fiat Toro, da qual a Rampage deriva sua plataforma (4.945 mm de comprimento, 1.844 mm de largura, 1.737 mm de altura e 2.982 mm de entre-eixos).

A Rampage fica na metade do caminho entre uma picape média e uma intermediária, o que funciona bem para quem quer usá-la no dia a dia como um carro de passeio sem as dimensões maiores das concorrentes um nível acima, facilitando a entrada na maioria das vagas de estacionamento.

Detalhe de desenho da bandeira dos EUA na lanterna traseira Crédito: Karine Nobre

Mas, ao mesmo tempo, tem o tamanho e a robustez de quem também deseja usar a picape para trabalho. E essa versão, sem cromados, mais sóbria, da Rebel encaixa bem na metade do caminho, pois ainda traz o acabamento da marca, que tem uma percepção mais premium no Brasil, como um carro de luxo, mas mantém um aspecto mais robusto para ser usada também como veículo de trabalho.

No dia a dia

A versão testada foi a Rebel Crédito: Karine Nobre

Seu comportamento no dia a dia traz o equilíbrio entre estrada e terra. Na estrada, sua performance é de um veículo ágil, com um conjunto mecânico que responde bem tanto no anda e para do trânsito no dia a dia quanto nas esticadas para ultrapassagens e imprimir uma velocidade maior na estrada.

Ela é uma picape confortável, não tem aquela sensação de estar andando em um carro muito “duro” na hora de mudar as marchas e nem durante percursos mais acidentados. A picape dosa bem essa sensação, que também chega ao conforto acústico.

Detalhe das caixas de proteção das rodas em plástico preto em uma tonalidade fosca Crédito: Karine Nobre

Bem vedada, na parte interna da cabine pouco se ouve do motor a diesel e sua rotação característica. Aliás, é um motor mais silencioso e que embora faça barulho e tenha a trepidação característica de propulsores movidos a diesel, a sensação é de que isso fica bem mais ameno.

Em terrenos mais acidentados, a picape se comporta como uma verdadeira 4x4 que é, sem problemas em ultrapassar alguns obstáculos, e ao mesmo tempo, sendo confortável o suficiente para não jogar para um lado e outro de forma brusca os ocupantes da cabine. Ou seja, é uma versão que agrada tanto que vai usar apenas no perímetro urbano quanto quem precisa de um carro mais robusto para dirigir em estrada de chão e outras que podem exigir um pouco mais do conjunto mecânico de um veículo.

Bancos dianteiros com ajuste elétrico e voltante com ajuste de profundidade e altura Crédito: Karine Nobre

Tecnologia embarcada

Por dentro da cabine, a Rampage Rebel traz itens satisfatórios tanto de conforto quanto de segurança e tecnologia. Com direção elétrica, a picape vem equipada com um cluster totalmente digital de 10 polegadas, onde é possível acessar todas as funções do painel de controle do carro, como velocidade, aceleração, troca de marchas e multimídia.

Além disso, funciona como um scanner para o diagnóstico do carro, como temperatura da refrigeração do motor, do câmbio, tensão de bateria, nível do óleo, pressão de pneus e até mesmo o nível do agente redutor líquido de óxidos de nitrogênio automotivo 32 (arla 32).

Tudo pode ser controlado diretamente no volante do carro, que tem revestimento em couro com um visual esportivo e conta com ajuste de altura e profundidade, adaptando facilmente a posição de dirigir de forma confortável. E por falar em conforto, a versão tem ajuste elétrico para os dois bancos da frente, tanto do motorista quanto do carona.

Painel digital de 10 polegadas Crédito: Karine Nobre

Diferentemente das versões maiores da Ram, a Rampage Rebel tem um multimídia horizontal de 12.3 polegadas com câmera e sensores dianteiros e de ré para auxiliar nas manobras; e, assim como as demais, conta com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay. O modelo tem carregador de indução para celular, ar-condicionado digital automático de duas zonas, com saída para os bancos traseiros, vidros e retrovisores elétricos e espaço para tomadas USB na parte frontal e traseira.

Aliás, nos bancos traseiros há espaço confortável para dois adultos e uma criança no assento do meio. Com o uso de cadeirinha, há espaço confortável para um adulto e uma criança. Caso contrário, o ideal é que dois adultos fiquem mais confortáveis na segunda fileira de bancos. Tanto é que o encosto do assento do meio, quando baixado, se torna um apoio de braço com dois porta-copos.

Por dentro, modelo mantém requinte pelo qual a marca é conhecida no Brasil Crédito: Karine Nobre

Os bancos são em couro, com costura esportiva e detalhes da marca. Na parte da frente, as portas e painel são revestidos em material suave ao toque, imitando o couro, mas nas portas traseiras, esse revestimento é em plástico duro imitando as costuras. O teto interno é todo em preto, mas o modelo não vem equipado com teto solar.

Segurança

No quesito segurança, a versão Rebel ganhou novidades na atualização para o modelo 2026, oferecendo como item de série o conjunto de sistemas avançados de assistência à direção (adas) de nível 2.

Espaço no banco traseiro com a distância máxima do assento do motorista Crédito: Karine Nobre

Com isso, ela vem equipada com o ADA (assistente ativo de direção), que combina o uso do Lane Centering e do ACC (piloto automático adaptativo), o que contribui para que a picape faça curvas de forma autônoma desde que sinalizadas e mantenha uma velocidade pré-definida. O sistema conta ainda com aceleração e frenagem automáticos, contribuindo para aumentar o nível de segurança do modelo.

A picape conta ainda com piloto automático adaptativo com Stop & Go, sistema de alerta de saída de faixa com assistente ativo e centralização. Tudo isso contribuiu para uma direção mais segura e uma percepção ainda maior de tecnologia embarcada.

Detalhe do console central com espaço para carregamento do celular por indução Crédito: Karine Nobre

A picape tem preços partindo de R$ 255.990 na cor Vermelho Flame. A versão pilotada veio na cor Preto Diamond, que junto às demais tonalidades (Sting Grey, Branco Pérola, Maximum Steel e Azul Patriot) acrescenta-se mais R$ 2 mil. O modelo conta ainda com o pacote opcional Elite, que ao acréscimo de mais R$ 6 mil, traz banco elétrico do passageiro, sistema de som premium de 10 auto-falantes com subwoofer certificado pela Harman Kardon e luzes ambientes em LED.

Ficha técnica

Modelo tem 5.028 mm de comprimento, 1.886 mm de largura, 1.780 mm de altura e entre-eixos de 2.994 mm Crédito: Karine Nobre

Ram Rampage Rebel Turbodiesel

Motor: 2.2 Multijet Turbodiesel II

Potência: 220 cv

Torque: 45,9 kgfm

Transmissão: automática de 9 marchas

Tração: 4x4 Auto e 4x4 reduzida com acionamento eletrônico

Direção: elétrica

Suspensão Dianteira: McPherson com rodas independentes

Suspensão Traseira: multilink com rodas independentes

Freios: discos ventilados nas quatro rodas com ABS e ESC

Pneus: 235/65 R17 AT+ (All-Terrain)

Rodas: liga leve de 17 polegadas

Comprimento: 5.028 mm

Largura: 1.886 mm

Altura: 1.780 mm

Entre-eixos: 2.994 mm

Peso em ordem de marcha: 1.942 kg

Capacidade de carga: 1.015 kg

Volume da caçamba: 980 litros

Tanque de combustível: 60 litros

Consumo Urbano: 10,6 km/l

Consumo Rodoviário: 13,3 km/l

Aceleração (0 a 100 km/h): 9,9 segundos

Velocidade Máxima: 186 km/h

Ângulo de entrada / saída / rampa: 25,7° / 27,5° / 23,9°

Vão livre entre eixos: 264 mm

Preço: a partir de R$ 255.990

