Hyundai Creta 2027 tem nova versão topo de linha e ganha motor 1.6 turbo flex, mas perde potência

A nova motorização, que equipa as duas versões mais caras do modelo, passou a ser flex e perdeu 17 cv, para atender aos requisitos do programa Mover; configuração N Line passa a ser a topo de gama

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 18:00 - Atualizado em 2 horas

A versão N Line passa a ser a topo de linha do Hyundai Creta 2027. Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai anunciou o lançamento da linha 2027 do Creta, que tem como principais novidades o reposicionamento das versões e a introdução do motor 1.6 turbo flex. Com as mudanças, a configuração esportiva N Line passa a ser a topo de linha e a vir equipada com a nova motorização flex, que também está presente na Ultimate.

O novo propulsor, que vem acompanhado da transmissão de dupla embreagem e sete marchas, foi ajustado para atender às metas do programa nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover). Para isso, ele precisou perder 17 cv de potência comparado ao anterior – que era movido apenas a gasolina – e agora entrega 176 cv quando abastecido a gasolina e 173 cv a etanol.

O programa do governo federal estabelece alíquotas de imposto (IPI) conforme a potência dos veículos, o que, no caso do SUV, justifica a recalibração do motor para a potência máxima de 176 cv com 100% de gasolina, ante os 193 cv da versão anterior, e para 173 cv com 100% de etanol. O torque máximo permanece o mesmo, em 27 kgfm.

Com essa mudança, o Creta deixou de ser o único detentor do título de SUV compacto mais potente do Brasil, empatando agora com o Jeep Renegade, cuja motorização entrega os mesmos 176 cv de potência.

Versões e preços

Os preços do Creta 2027 partem de R$ 156.590, na versão Comfort e vão até R$ 206.990, na N Line. Crédito: Hyundai/Divulgação

Além da nova motorização, a versão N Line também ganhou novas rodas diamantadas de 18” e modo de direção Smart, que se adapta ao estilo de condução do motorista para otimizar a potência e o consumo de combustível. Os modos Sport, Eco e Normal seguem disponíveis.

A versão Ultimate, posicionada abaixo da topo de gama, segue com os mesmos equipamentos da linha anterior e terá o mesmo motor da N Line. Já a Platinum, com motor 1.0 Turbo Flex e câmbio automático de seis marchas, ganha faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED, completando as mudanças na família Creta.

As versões mais acessíveis, Comfort e Limited, também vem equipadas com o motor 1.0 e transmissão automática de seis marchas.

Veja quanto custam as versões do Hyundai Creta 2027:

Comfort: R$ 156.590

R$ 156.590 Limited: R$ 173.390

R$ 173.390 Platinum: R$ 188.990

R$ 188.990 Ultimate: R$ 201.590

R$ 201.590 N Line: R$ 206.990

*Com informações da Hyundai.

