Elétricos e híbridos

Vendas de veículos eletrificados crescem 26% no Brasil, com 224 mil unidades em 2025

Números da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) mostram, ainda, que o mês de dezembro foi o melhor da série histórica para a eletromobilidade brasileira, com 33.905 emplacamentos; elétricos e híbridos plug-in lideram vendas

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:51

Dados da ABVE mostram que o ano de 2025 e o mês de dezembro registraram recordes da série histórica de vendas de veículos leves eletrificados. Crédito: Shutterstock

O mercado brasileiro de veículos eletrificados leves fechou 2025 com um novo recorde anual da série histórica, com 223.912 unidades vendidas, um aumento de 26% em relação aos números de 2024 (177.358). Os números, da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), mostram ainda que o mês de dezembro registrou 33.905 emplacamentos, 60% a mais que em novembro e 57% acima do mesmo mês em 2024.

Os dados divulgados pela ABVE apontam que as vendas de eletrificados avançaram em um ritmo dez vezes maior que as de veículos leves de todas as tecnologias, que cresceram apenas 2,6% no ano passado. Além disso, os elétricos e híbridos tiveram uma participação de 13% nas vendas totais de veículos leves em dezembro, que foi o melhor mês da série histórica.

Para o presidente da ABVE, Ricardo Bastos, 2025 representou um ano de virada para a eletromobilidade no Brasil.

“Em primeiro lugar, ultrapassamos o marco simbólico dos 200 mil veículos eletrificados vendidos num único ano. Em 2016, tínhamos ficado felizes quando atingimos 1.091 unidades e agora, em 2025, chegamos a 223.912. O mercado aumentou 20.423% em apenas 10 anos”, pontua.

Outro ponto importante que contribuiu para os números expressivos, segundo Bastos, foi o início da produção de veículos 100% elétricos e elétricos plug-in no Brasil. No ano passado, foram inauguradas as fábricas da GWM, em Iracemápolis (SP), da BYD, em Camaçari (BA), e da Comexport, no novo polo multimarcas de Horizonte (CE), com produção iniciada de modelos da GM.

Além disso, o presidente da ABVE destacou o aumento da oferta de eletrificados, com preços mais acessíveis ao consumidor brasileiro. Foram 400 modelos diferentes que chegaram somente em 2025, 26% a mais do que em 2024, quando foram registrados 317.

Vale destacar que os eletrificados incluem os veículos 100% elétricos (BEV), híbridos plug-in (PHEV) e híbridos sem recarga externa (HEV e HEV Flex), excluindo os micro-híbridos (MHEV).

Vendas de veículos leves eletrificados por tecnologia no Brasil – dezembro de 2025:

PHEV: 14.961 (44,1%)

BEV: 11.550 (34,1%)

HEV FLEX: 4.629 (13,6%)

HEV: 2.765 (8,2%)

TOTAL: 33.905

Vendas de veículos leves eletrificados por tecnologia no Brasil – janeiro a dezembro de 2025:

PHEV: 101.364 (45,3%)

BEV: 80.178 (35,8%)

HEV FLEX: 21.323 (9,5%)

HEV: 21.047 (9,4%)

TOTAL: 223.912

Modelos plug-in lideram as vendas

Os elétricos e híbridos plug-in (BEV e PHEV) foram os mais vendidos entre os eletrificados no ano passado, com 181.542 emplacamentos de janeiro a dezembro, uma fatia de 81% do total (223.912). Isso representa um aumento em relação a 2024, quando os eletrificados plug-in acumularam 125.624 emplacamentos (71% do total).

Entre os dois segmentos, o que teve maior procura foi o de híbridos plug-in, com 101.364 emplacamentos, ou 45% do total. Enquanto isso, os 100% elétricos fecharam o ano com 80.178 unidades vendidas, ou 36% do total de eletrificados.

Além disso, dos 33.905 eletrificados vendidos em dezembro do ano passado, 26.511 são eletrificados plug-in, o que representa 78% do total. Destes modelos, os PHEV foram responsáveis por 44% dos emplacamentos (14.961) e os BEV 100% elétricos por 34% (11.550).

Híbridos sem recarga externa

De janeiro a dezembro de 2025, os HEV e HEV Flex chegaram a 42.370 unidades vendidas, ou 19% do total de eletrificados. Em 2024, esses modelos tinham chegado a 35.549 (14% do total).

Entre os híbridos sem recarga externa, os HEV Flex tiveram 21.323 unidades vendidas (9,5% do total de eletrificados) e os HEV a gasolina chegaram a 21.047 unidades no ano (9,4% do total de eletrificados). Em relação ao acumulado de 2024, os emplacamentos desses veículos tiveram aumentos de 5% e 38%, respectivamente.

Micro-híbridos

De janeiro a dezembro de 2025, foram vendidos 61.340 micro-híbridos (MHEV) no Brasil, um aumento expressivo de 279% em relação a 2024, quando foram comercializados 16.340 desses veículos. Um dos motivos que explica o crescimento é a entrada de novos modelos que contam com a tecnologia em uma ou mais versões, como por exemplo o Fiat Pulse e o Peugeot 208.

As vendas dos veículos micro-híbridos (MHEV) também cresceram 19% em dezembro em relação ao mês de novembro, indo de 4.906 unidades para 5.838. Os MHEV 12V representaram 70% das vendas desse segmento (4.089), com um salto de 22,5% em relação a novembro (3.339). Já os MHEV 48V ficaram com 30% dos emplacamentos (1.749), com aumento de 11,6% sobre novembro (1.567).

Sudeste lidera o país, mas tendência é descentralização

A Região Sudeste ainda é o principal mercado da eletromobilidade do Brasil, com 103.965 (46,4%) das vendas de eletrificados em 2025. No entanto, essa participação tem se tornado mais equilibrada, uma vez que a região respondia por 52% das vendas dois anos atrás, em 2023.

No ano passado, a colocação das regiões com maior participação após o Sudeste ficou da seguinte forma: Sul (17,9%), Nordeste (16,3%), Centro-Oeste (15,2%) e Norte (4,2%).

Vendas de veículos leves eletrificados por regiões brasileiras em 2025:

1º - Sudeste: 103.964 (46,4%)

2º - Sul: 40.085 (17,9%)

3º - Nordeste: 36.596 (16,3%)

4º - Centro-Oeste: 33.964 (15,2%)

5º - Norte: 9.303 (4,2%)

Os 5 Estados que mais venderam veículos eletrificados leves em 2025:

1º - São Paulo: 68.618 (30,6%)

2º - Distrito Federal: 21.639 (9,7%)

3º - Minas Gerais: 15.155 (6,8%)

4º - Rio de Janeiro: 14.280 (6,4%)

5º - Paraná: 14.024 (6,3%)

Os 5 municípios que mais venderam veículos eletrificados leves em 2025:

1º - São Paulo: 28.212 (12,6%)

2º - Brasília: 21.639 (9,7%)

3º - Belo Horizonte: 9.372 (4,2%)

4º - Rio de Janeiro: 8.349 (3,7%)

5º - Curitiba: 6.488 (2,9%)

