Chevrolet Spark começa a ser produzido no Brasil; Captiva EV será o próximo

Modelos serão montados na Planta Automotiva do Ceará, polo multimarcas focado em tecnologias avançadas; marca confirmou produção da Captiva a partir de 2026

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:39

Os SUVs 100% elétricos Spark e Captiva serão produzidos na Planta Automotiva do Ceará. Crédito: GM/Divulgação

A Chevrolet iniciou a produção do SUV elétrico Spark na Planta Automotiva do Ceará (Pace), polo automotivo multimarcas focado em tecnologias avançadas. Além do utilitário, a General Motors (GM) e a Pace confirmaram que o Chevrolet Captiva EV também será produzido na unidade a partir de 2026.

O anúncio foi feito durante a cerimônia de inauguração do polo automotivo, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, entre outros políticos, empresários e representantes das empresas envolvidas.

No evento, o presidente da Comexport, Alan Goldlust, destacou que a planta tem capacidade para receber projetos de última geração. Segundo ele, a Pace reúne condições únicas para apoiar a introdução da mobilidade elétrica no Brasil.

“Nossa operação no Ceará permite produzir veículos com eficiência, flexibilidade e rigor tecnológico. Estamos preparados para atender às demandas da GM e de outros clientes, e desenvolver competências que fortalecerão a presença do Estado em uma nova etapa da indústria automotiva”, pontuou.

O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, reforçou a importância estratégica de trazer a produção do Spark EUV e do Captiva EV para o Brasil.

“É um passo coerente com tudo o que defendemos para a indústria nacional: competitividade, tecnologia e visão de longo prazo. O país tem capacidade, escala e talento para avançar na eletrificação, desde que os movimentos sejam responsáveis e alinhados ao estágio do mercado. A operação na Pace reforça exatamente isso: um modelo de veículo adequado ao momento, que prepara o terreno para a evolução da cadeia produtiva, desenvolve competências locais e fortalece a presença da GM em um dos mercados mais importantes do mundo”, ressaltou.

O anúncio ocorre no ano em que a GM celebra 100 anos de operações no Brasil. Segundo a montadora, a fabricação local dos modelos permite acelerar a adoção de tecnologias avançadas, ampliando a oferta de veículos elétricos e preparando a operação local para futuros projetos.

Chevrolet Spark

O Chevrolet Spark é 100% elétrico e tem preços a partir de R$ 159.990. Crédito: Chevrolet/Divulgação

Fruto de parceria com uma empresa chinesa, o SUV 100% elétrico é vendido no país oriental com o nome de Baojun Yep Plus. A versão que chegou ao Brasil foi rebatizada e tem preços a partir de R$ 159.990, batendo de frente com um dos elétricos mais comercializados no país, o BYD Dolphin.

O Spark conta com um motor elétrico de 180 Nm, que vai de 0 a 100 km/h em aproximadamente 11 segundos, percorre até 258 km com uma carga completa (Inmetro) e pode recarregar de 30% a 80% da bateria em 35 minutos, em estação de corrente contínua (DC 50kW).

Chevrolet Captiva

O SUV Captiva tem autonomia de até 304 km e um motor elétrico que entrega 201 cv. Crédito: GM/Divulgação

O modelo retorna ao Brasil em versão elétrica, após ser descontinuado em 2017 e substituído pelo Equinox. Com preço sugerido de R$ 199.990, o Captiva é uma aposta da marca para o segmento de SUVs médios elétricos.

Com um motor elétrico dianteiro que entrega 201 cv, o utilitário acelera de 0 a 100 km/h em 9,9 segundos, com velocidade máxima de 150 km/h. A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) é de 60 kWh e a autonomia do SUV é de 304 km, segundo o Inmetro. A recarga em corrente contínua pode chegar a 120 kW, levando 30 minutos para carregar de 30% a 80%.

*Com informações da GM.

