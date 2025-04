Confirmado no país

Chevrolet Captiva retorna ao Brasil em versão elétrica pelo Porto de Vitória

Imagens do carro desembarcando no porto foram divulgadas esta semana pela montadora, que ainda não divulgou preços e data de lançamento

Modelo foi desembarcado no Porto de Vitória e lançamento deve ser ainda este ano . (Chevrolet/Divulgação)

A Chevrolet anunciou nesta segunda-feira (21) o retorno do Captiva, que chega como SUV elétrico ao país. As imagens do desembarque foram divulgadas nas redes sociais da montadora no dia do anúncio, mostrando os veículos descendo no Porto de Vitória (vídeo abaixo).

O modelo, que foi descontinuado no Brasil em 2017, foi substituído pelo Equinox, que atualmente conta com versões a combustão e elétrica. A Chevrolet ainda não especificou a data de lançamento e nem as versões que serão vendidas do modelo por aqui, mas há a expectativa de que venha na versão Premier e também tenha motorização híbrida.

O lançamento vai acontecer ainda este ano, já que, segundo a própria montadora, o Captiva é um dos cinco modelos previstos para chegarem ao mercado em 2025.

“O Captiva EV é um produto estratégico dentro da linha de elétricos globais da Chevrolet e será lançado no Brasil até o fim do ano”, complementa o vice-presidente da GM América do Sul, Fabio Rua, que acompanhou o desembarque do modelo.

Marca chinesa

O retorno do SUV de porte médio em versão eletrificada no Brasil é parte da ofensiva da Chevrolet em trazer modelos de marcas chinesas para o Brasil, mas com a gravata da montadora americana. O Captiva EV é basicamente o Wuling Starlight S, SUV fabricado pela chinesa SAIC, com quem a Chevrolet tem parceria.

Assim como o Baojun Yep Plus, que foi rebatizado de Spark para ser vendido por aqui, o Wuling Starlight S ganha alguns ajustes no visual e também chega com um nome bastante conhecido pelo mercado nacional e deve concorrer com o BYD Song Plus. Inclusive, a chegada do SUV já havia sido reportada no início do mês, uma vez que o carro já está andando pelas ruas do país.

O SUV chinês tem como dimensões 4,75 metros de comprimento, 1,89 m de largura, 1,69 m de altura e 2,80 m de entre-eixos e porta-malas de 610 litros. A motorização elétrica tem 204 cv de potência e autonomia de 510 km dentro do sistema chinês, WLTC. Se a versão híbrida também se confirmar no Brasil, esta será equipada com dois motores: um a combustão 1.5 aspirado a gasolina com 102 cv de potência e outro elétrico, com 136 cv e autonomia de até 130 km.

