Omoda E5 e Jaecoo 7 trazem a sofisticação do eletrificados chineses

Os modelos Omoda E5 e Jaecoo 7 foram lançados nesta semana marcando a chegada das marcas ao Brasil Crédito: Omoda Jaecoo/Divulgação

Inclusive, antes mesmo do lançamento dos modelos no país, a montadora fez uma espécie de competição global, cujo desafio é rodar com o Jaecoo 7 mais de 1,2 mil quilômetros com apenas um tanque de gasolina. No Brasil, os vencedores fizeram um total de 1.453,9 km, dirigindo de São Paulo (SP) até Foz do Iguaçu (PR), sendo a segunda maior performance até agora com o veículo, segundo dados divulgados pela empresa.

Motor A Gazeta teve a oportunidade de dirigir os dois veículos durante um breve teste-drive em seu lançamento. Em um circuito montado no Autódromo Capuava, em Indaiatuba (SP), os dois modelos estiveram à disposição da imprensa para algumas voltas rápidas, que serviram como uma espécie de primeiras impressões dos dois modelos. Portanto, dados sobre consumo e desempenho na cidade devem ficar para um teste mais prolongado em um ambiente mais urbano.

Híbrido competitivo

O Jaecoo 7 chega como a maior aposta das duas marcas no país Crédito: Omoda Jaecoo/Divulgação

E já que falamos da autonomia do Jaecoo 7, o modelo chega como o carro-chefe (sem trocadilhos) dos dois lançamentos, já que o seu sistema híbrido plug-in tem como forte o alcance de seu conjunto de motor elétrico síncrono de imã permanente de 150 kW (204 cavalos de potência) mais um motor a gasolina 1.5 turboalimentado emparelhado com uma transmissão de dupla embreagem (DCT) de 7 velocidades com 99 kW (135 cavalos de potência). Os dois somam uma potência combinada de 249 kW (339 cavalos de potência).

Essa configuração é sentida na hora em que se pisa no acelerador, fazendo com que o veículo se comporte bem na pista nas acelerações e também nas frenagens, mas nada de excepcional. A aceleração de 0 a 100 não foi fornecida pela montadora. Mas é um carro competente e bom de dirigir. Os ajustes da coluna de direção contribuem para esse conforto, juntamente com os bancos que são ajustados de forma elétrica.

Por dentro, o modelo tem duas telas digitais, sendo uma menor voltada unicamente para o quadro de instrumentos e outras informações do carro. E outra maior, de 14,8 polegadas, onde fica o sistema de infoentretenimento, além, claro, de mais comandos do carro e das câmeras, que ajudam a ter uma visão total do veículo e dos seus arredores, facilitando tanto na hora de dirigir quanto para estacionar.

Por dentro, o modelo tem duas telas digitais, sendo uma menor para o quadro de instrumentos e outra de 14,8 polegadas com o sistema de infoentretenimento Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

O acabamento traz um requinte a mais para o modelo, com partes macias e suaves ao toque imitando couro, mas tudo bem sóbrio. Há detalhes imitando aço escovado nas portas e painel, além de luzes ambientes de LED que podem ser controladas por meio da tela de 14,8 polegadas. O modelo vem equipado com teto solar, trazendo aquele “a mais” já esperado de um carro assim.

O modelo tem como dimensões 4.500 mm de largura, entre-eixos de 2.672 mm, 1.670 mm de altura e 1.865 mm de largura. O porta-malas é de 500 litros, o que o aproxima de um carro de família. Em termos de dimensões, apesar de não ser concorrente direto em termos de motorização, ele se assemelha ao Jeep Compass.

O Jaecoo 7 tem um porte mais robusto e ao mesmo tempo refinado Crédito: Omoda Jaecoo/Divulgação

Mas o modelo concorre mais diretamente com dois outros chineses, principalmente no preço: o Haval H6 (a partir de R$ 244 mil) e o BYD Song Plus (a partir de R$ 244.900). A versão Luxury do Jaecoo 7 começa em R$ 229.990, enquanto a topo, a Prestige, fica em R$ 249.990.

Inclusive, ele deve abocanhar uma fatia do seu “irmão” não tão distante Caoa Chery Tiggo 7 Pro PHEV (R$ 239.990), já que ambos os modelos são parte do mesmo conglomerado, a Chery, e compartilham, inclusive, a mesma plataforma e conjunto mecânico.

No entanto, por fora, a diferença é grande. Ele tem um porte mais robusto e ao mesmo tempo refinado, por conta de sua grande frontal e também das assinaturas luminosas tanto dianteiras quanto traseiras, que deixam uma impressão de algo mais tecnológico. Pode dar um pouco de trabalho para seus concorrentes.

Elétrico com ar esportivo

O Omoda E5 tem 4.424 mm de comprimento, 1.830 mm de largura, entre-eixos de 2.630 mm e altura de 1.588 mm Crédito: Omoda Jaecoo/Divulgação

Já o Omoda E5 chega com a proposta de ser um modelo mais disruptivo, principalmente por conta de ser um carro 100% elétrico. Por fora, ele tem um visual mais esportivo, com linhas angulosas e desenho mais arredondado, com mais aerodinâmica (o modelo conta com dois aerofólios traseiros), lanternas traseiras e dianteiras em LED com assinatura luminosa marcante.

Ele tem um porte menor que o Jaecoo 7, com 4.424 mm de comprimento, 1.830 mm de largura, entre-eixos de 2.630 mm e altura de 1.588 mm. O seu porta-malas também é menor, comportando 360 litros.

A pegada esportiva continua por dentro, com revestimentos em couro e suaves ao toque, além de detalhes cromados nas portas e no painel. Diferentemente do Jaecoo 7, ele tem duas telas horizontais que acompanham o comprimento do painel do carro, ambas de 12,3 polegadas, sendo uma dedicada ao quadro de instrumentos e outra para o entretenimento e outras funções do carro, como as câmeras.

Modelo conta com duas telas horizontais e detalhes cromados na cabine Crédito: Omoda & Jaecoo/Divulgação

Os bancos do motorista e passageiro são inteiriços, ainda no ar e esportividade e são ajustados de forma elétrica. Há ainda teto solar panorâmico, com abertura manual da cortina (nisso, ele é mais “simples” do que o Jaecoo 7).

Como todo bom modelo elétrico, ele é bastante silencioso na pista e acelera bem. Segundo a empresa, ele vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e está equipado com uma bateria de 61,1 kWh, oferecendo uma autonomia de aproximadamente 345 km por carga, com um motor elétrico de 150 kW (204 cavalos de potência).

Na pista, ele se comportou dentro do esperado, nada de excepcional. É um carro confortável de dirigir e mais “leve” quando comparado ao primo híbrido Jaecoo 7, apesar dos dois terem pegadas e públicos totalmente diferentes.

Omoda E5 vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos e está equipado com motor elétrico de 204 cv de potência Crédito: Omoda Jaecoo/Divulgação