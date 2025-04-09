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Novos chineses

Omoda 5 e Jaecoo 7 chegam ao Brasil pelo Porto de Vitória e começam a ser vendidos na próxima semana

As marcas terão lojas lojas no Estado representadas por dois grupos capixabas; modelos trazem a sofisticação como um dos atrativos

Publicado em 09 de Abril de 2025 às 18:32

Públicado em 

09 abr 2025 às 18:32
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Jaeco
O SUV Jaecoo 7 é um dos modelos que desembarcaram no porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Antecipando o lançamento oficial dos dois modelos das marcas Omoda | Jaecoo no Brasil, a coluna teve acesso antecipado aos veículos que chegaram pelo Espírito Santo provenientes da China. O Omoda 5, SUV 100% elétrico e o híbrido plug-in Jaecoo 7, outro utilitário, devem ser lançados na próxima semana, quando começa também a sua comercialização.
No Espírito Santo os grupos Prime e Orletti terão concessionárias das marcas. Inclusive, no próximo dia 15 de abril, será inaugurada a primeira Orvel Omoda | Jaecoo, que ficará localizada em Vitória, na Reta da Penha, como já havia sido antecipado pela coluna.
“Estamos entrando na Grande Vitória como distribuidor Omoda | Jaecoo no segmento premium, onde ainda não atuamos. Esses modelos vão ao encontro do desejo do consumidor capixaba, que aprecia veículos de porte mais sofisticado. E dia 15 de abril teremos a inauguração da loja Orvel Omoda | Jaecoo na Reta da Penha, ponto tradicional marcado por revendas de veículos premium”, avalia o presidente do Grupo Orletti, Wagner Orletti.
Jaeco
Segundo Wagner Orletti, loja da Orvel Omoda | Jaeco será inaugurada na próxima semana Crédito: Carlos Alberto Silva
A sofisticação é um dos diferenciais dos modelos, que têm acabamento mais refinado tanto por fora quanto no seu interior, contando, inclusive, com detalhes cromados. O Omoda 5 elétrico (E5) é equipado com duas telas digitais de 10,25 polegadas no painel. Já o Jaecoo 7 conta com uma tela multimídia vertical de 14,8 polegadas, ar-condicionado de duas zonas e volante multifuncional.
“O grande diferencial da marca é o conjunto entre motor elétrico e motor a combustão (tecnologia PHEV) e também os elétricos numa tecnologia bem mais avançada de última geração do que a gente já tem no Brasil, além do design. Nossa expectativa, com essas duas marcas, é de comercializar mais de 250 unidades este ano”, avalia o diretor comercial do Grupo Prime, Marcelo Sartorio.
Os carros foram embarcados em 27 de fevereiro, pelos portos de Xangai e Tianjin, na China. Nessa primeira leva foram cerca de 800 veículos, que serão comercializados em cerca de 50 lojas da marca localizada em 17 estados, incluindo o Espírito Santo.
“A Omoda | Jaecoo é o segmento globalizado do grupo Chery. São marcas para serem vendidas fora da China e o Brasil é um dos principais mercados. Temos expectativas de vendas bastante agressivas, mas são números que só vamos comunicar de uma maneira mais oficial no lançamento, na próxima semana. Juntamente com o preço e outros detalhes técnicos do carro”, adianta o diretor de logística da Omoda | Jaecoo, Vitor Oliveira.

Contauto Foton marca presença em evento internacional

A Contauto Foton esteve no Foton Latam Partners Conference 2025, evento da marca realizado em São Paulo. Foram apresentados os modelos Aumann R 1843 e Aumann R 2596, que estão em fase de homologação no Brasil, além da picape Tundland, que será lançada em breve, e do caminhão VUC Wonder. “Foi uma cerimônia de lançamento da linha de produção em Caxias do Sul (RS), que contou com a presença de diversas autoridades, inclusive do vice-prefeito da cidade de Pequim. A iniciativa reafirma o comprometimento da Foton com o mercado brasileiro”, conta o diretor do Grupo Contauto e presidente da Abrafoton, Apolo Rizk.

Procura pelo GWM Tank 300 após lançamento supera expectativas

GWM Tank 300 2025
Valor de lançamento do GWM Tank 300 atraiu interesse de compradores Crédito: GWM/Divulgação
Lançado pela GWM na semana passada, o SUV off-road de luxo Tank 300 tem surpreendido o mercado com uma demanda acima do esperado, conta o diretor da GW Lider, Bruno Conti. Segundo ele, o volume de unidades destinadas à pré-venda foi duplicado em razão do alto interesse.
“Com preço competitivo, o SUV híbrido plug-in da GWM alia robustez para aventuras off-road ao requinte dos utilitários esportivos premium. Após o anúncio do valor de R$ 333 mil — abaixo das expectativas do mercado — os pedidos aumentaram significativamente, superando as projeções iniciais”, conta.
A empresa é revendedora exclusiva da marca no Estado e tem concessionárias em Vitória, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim e ainda este ano inaugura uma nova unidade em Vila Velha.

Carregador grátis para compra de carro elétrico

A concessionária BYD Vitória Motors realiza, neste sábado (12), o “Mega Eletric Day”, com condições especiais para modelos elétricos e híbridos da marca, incluindo seguro, carregadores e documentação grátis, assim como taxas diferenciadas, para a compra de veículos zero quilômetro.

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O Polo é o modelo da Volkswagen mais exportado, representando 44% dos embarques da marca neste ano Crédito: Volkswagen/Divulgação
Com a missão de continuar o legado do Volkswagen Gol no Brasil, o Polo tem sido trabalhado como o modelo de entrada da marca no país. E, no início do mês, chegou à marca de 1 milhão de unidades produzidas no Brasil, segundo a montadora.
Ele ocupa a posição de hatch mais vendido no país, com 20.061 unidades comercializadas de janeiro a março. E também foi o veículo mais vendido da América do Sul em 2024, segundo a montadora, com 161.503 unidades emplacadas na região, sendo 140.155 unidades no Brasil. Além disso, é o modelo da marca mais exportado, representando 44% dos embarques da Volkswagen neste ano
Atualmente o hatch é produzido na fábrica da Volkswagen em Taubaté (SP), mesma unidade onde o SUV Tera também começou a ser fabricado no início do mês. Para suprir a demanda, a versão Track do Polo passou a ser produzida na unidade de Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP) no final de março.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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