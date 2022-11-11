Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol

A versão de despedida do Volkswagen Gol já está no forno, com seu lançamento aguardado ainda em novembro. Ao mesmo tempo, a montadora apresentou nesta sexta-feira (11), o sucessor do popular hatch, que se aposenta após 42 anos. O Polo Track chega para ser o novo hatch de entrada da marca no Brasil, trazendo uma boa quantidade de itens de série para competir com os rivais e o mesmo preço do Gol 1.0 MPI: R$ 79.990.
O Polo foi o primeiro modelo fabricado no país a partir da plataforma MQB, que possui uma estrutura feita com cerca de 50% de aços de ultra e alta resistência para proporcionar mais segurança aos ocupantes.
Assim como a versão de entrada do modelo, lançada em setembro, o Polo Track vem equipado com o motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo e câmbio manual de cinco marchas.
Por fora, os dois modelos são levemente diferenciados. O Polo Track traz um visual exclusivo com grade frontal em forma de colmeia, acabamentos em preto fosco nos retrovisores e maçanetas e novas rodas de 15 polegadas com calotas em preto fosco. O modelo possui 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura e um porta-malas com capacidade de 300 litros.
Na traseira, as lanternas escurecidas acompanham a nomenclatura da versão ao centro e o novo difusor com linhas mais marcantes também escurecidos. Na paleta de cores, o hatch terá quatro cores disponíveis: as sólidas Branco Cristal e Preto Ninja, e as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum.
Equipamentos de série
Para encarar de frente os rivais da categoria de modelos de entrada Volkswagen Polo Track traz uma lista recheada de equipamentos de série. Ele vem com ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, e travamento elétrico e remoto das portas.
Para o momento de pré-venda, segundo a montadora, em condição especial de lançamento, o modelo será oferecido com um pacote que contempla sistema de som com bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto.
Já no quesito segurança, ele dispõe de quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, assistente para partida em aclives e subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema isofix, fixação de assento de criança, alerta de afivelamento do cinto de segurança para todas as posições, bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), entre outros.
Edição especial do Gol
Gol Last Edition
Sucesso de vendas, o Gol, que inclusive conquistou, por dois meses, o pódio do ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), sai de linha em 2022, passando o bastão para o Polo Track. E para marcar em grande estilo a sua despedida, a Volkswagen irá lançar, ainda em novembro, a Gol Last Edition.
Numerada e limitada a 1.000 unidades, a versão foi desenvolvida pelo time de design da Volkswagen do Brasil e reserva alguns detalhes para quem acompanhou toda a história desse ícone do mercado automotivo brasileiro. Entre eles, a coluna C que possui um emblema da série especial inspirado na famosa roda orbital, assim como o volante, que traz o logo antigo da Volkswagen.
Com informações da Volkswagen.