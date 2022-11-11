Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol

O Polo Track traz um visual exclusivo na grade frontal e acabamentos em preto fosco nos retrovisores Crédito: Volkswagen/Divulgação

A versão de despedida do Volkswagen Gol já está no forno, com seu lançamento aguardado ainda em novembro. Ao mesmo tempo, a montadora apresentou nesta sexta-feira (11), o sucessor do popular hatch, que se aposenta após 42 anos. O Polo Track chega para ser o novo hatch de entrada da marca no Brasil, trazendo uma boa quantidade de itens de série para competir com os rivais e o mesmo preço do Gol 1.0 MPI: R$ 79.990.

O Polo foi o primeiro modelo fabricado no país a partir da plataforma MQB, que possui uma estrutura feita com cerca de 50% de aços de ultra e alta resistência para proporcionar mais segurança aos ocupantes.

Assim como a versão de entrada do modelo, lançada em setembro , o Polo Track vem equipado com o motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo e câmbio manual de cinco marchas.

Na traseira, as lanternas escurecidas acompanham a nomenclatura da versão ao centro Crédito: Volkswagen/Divulgação

Por fora, os dois modelos são levemente diferenciados. O Polo Track traz um visual exclusivo com grade frontal em forma de colmeia, acabamentos em preto fosco nos retrovisores e maçanetas e novas rodas de 15 polegadas com calotas em preto fosco. O modelo possui 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura e um porta-malas com capacidade de 300 litros.

Na traseira, as lanternas escurecidas acompanham a nomenclatura da versão ao centro e o novo difusor com linhas mais marcantes também escurecidos. Na paleta de cores, o hatch terá quatro cores disponíveis: as sólidas Branco Cristal e Preto Ninja, e as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum.

Equipamentos de série

Para a pré-venda, modelo será oferecido com um pacote com sistema de som com bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto Crédito: Volkswagen/Divulgação

Para encarar de frente os rivais da categoria de modelos de entrada Volkswagen Polo Track traz uma lista recheada de equipamentos de série. Ele vem com ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, e travamento elétrico e remoto das portas.

Para o momento de pré-venda, segundo a montadora, em condição especial de lançamento, o modelo será oferecido com um pacote que contempla sistema de som com bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto.

Já no quesito segurança, ele dispõe de quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, assistente para partida em aclives e subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema isofix, fixação de assento de criança, alerta de afivelamento do cinto de segurança para todas as posições, bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), entre outros.

Edição especial do Gol

Gol Last Edition

Sucesso de vendas, o Gol, que inclusive conquistou, por dois meses, o pódio do ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), sai de linha em 2022, passando o bastão para o Polo Track. E para marcar em grande estilo a sua despedida, a Volkswagen irá lançar, ainda em novembro, a Gol Last Edition.

Numerada e limitada a 1.000 unidades, a versão foi desenvolvida pelo time de design da Volkswagen do Brasil e reserva alguns detalhes para quem acompanhou toda a história desse ícone do mercado automotivo brasileiro. Entre eles, a coluna C que possui um emblema da série especial inspirado na famosa roda orbital, assim como o volante, que traz o logo antigo da Volkswagen.