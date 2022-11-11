Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol
Responsabilidade

Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol

Enquanto prepara a versão de despedida do popular hatch, montadora lança substituto para representar a marca na concorrida faixa de carros de entrada, com preços partindo de R$ 79.990
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

11 nov 2022 às 15:53

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 15:53

Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol
O Polo Track traz um visual exclusivo na grade frontal e acabamentos em preto fosco nos retrovisores Crédito: Volkswagen/Divulgação
A versão de despedida do Volkswagen Gol já está no forno, com seu lançamento aguardado ainda em novembro. Ao mesmo tempo, a montadora apresentou nesta sexta-feira (11), o sucessor do popular hatch, que se aposenta após 42 anos. O Polo Track chega para ser o novo hatch de entrada da marca no Brasil, trazendo uma boa quantidade de itens de série para competir com os rivais e o mesmo preço do Gol 1.0 MPI: R$ 79.990.
O Polo foi o primeiro modelo fabricado no país a partir da plataforma MQB, que possui uma estrutura feita com cerca de 50% de aços de ultra e alta resistência para proporcionar mais segurança aos ocupantes.
Assim como a versão de entrada do modelo, lançada em setembro, o Polo Track vem equipado com o motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo e câmbio manual de cinco marchas.
Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol
Na traseira, as lanternas escurecidas acompanham a nomenclatura da versão ao centro Crédito: Volkswagen/Divulgação
Por fora, os dois modelos são levemente diferenciados. O Polo Track traz um visual exclusivo com grade frontal em forma de colmeia, acabamentos em preto fosco nos retrovisores e maçanetas e novas rodas de 15 polegadas com calotas em preto fosco. O modelo possui 2,56 metros de entre-eixos e 1,75 metros de largura e um porta-malas com capacidade de 300 litros.
Na traseira, as lanternas escurecidas acompanham a nomenclatura da versão ao centro e o novo difusor com linhas mais marcantes também escurecidos. Na paleta de cores, o hatch terá quatro cores disponíveis: as sólidas Branco Cristal e Preto Ninja, e as metálicas Prata Sirius e Cinza Platinum.

Equipamentos de série

Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol
Para a pré-venda, modelo será oferecido com um pacote com sistema de som com bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto Crédito: Volkswagen/Divulgação
Para encarar de frente os rivais da categoria de modelos de entrada Volkswagen Polo Track traz uma lista recheada de equipamentos de série. Ele vem com ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, e travamento elétrico e remoto das portas.
Para o momento de pré-venda, segundo a montadora, em condição especial de lançamento, o modelo será oferecido com um pacote que contempla sistema de som com bluetooth, volante multifuncional, computador de bordo, entradas USB e antena de teto.
Já no quesito segurança, ele dispõe de quatro airbags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, assistente para partida em aclives e subidas, controle eletrônico de estabilidade (ESC), sistema isofix, fixação de assento de criança, alerta de afivelamento do cinto de segurança para todas as posições, bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+), entre outros.

Edição especial do Gol

Gol Last Edition

Sucesso de vendas, o Gol, que inclusive conquistou, por dois meses, o pódio do ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), sai de linha em 2022, passando o bastão para o Polo Track. E para marcar em grande estilo a sua despedida, a Volkswagen irá lançar, ainda em novembro, a Gol Last Edition.
Numerada e limitada a 1.000 unidades, a versão foi desenvolvida pelo time de design da Volkswagen do Brasil e reserva alguns detalhes para quem acompanhou toda a história desse ícone do mercado automotivo brasileiro. Entre eles, a coluna C que possui um emblema da série especial inspirado na famosa roda orbital, assim como o volante, que traz o logo antigo da Volkswagen.
Com informações da Volkswagen.

LEIA MAIS EM MOTOR

Qual a melhor opção de capacete para pilotar moto?

Emplacamentos de veículos em outubro caem por conta de bloqueios nas estradas

Arrizo 6 Pro Hybrid é nova aposta da Caoa Chery na eletrificação da frota

Carros no ES com desconto e 1ª parcela para até depois do Carnaval

Hyundai reajusta valores e HB20 e Creta ficam mais caros; veja preços

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Volkswagen Volkswagen Gol Volkswagen Polo Comprar Carro Carros 2023 Polo Track
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data
Imagem de destaque
Não consegue emagrecer? Veja 7 motivos que dificultam a perda de peso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados