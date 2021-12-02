O que esperar com o VW Gol saindo de linha em 2022?

Apesar de estar marcado para deixar de ser fabricado, o Gol ainda deve continuar como uma grande aceitação no mercado, por conta de sua robustez e popularidade Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Volkswagen Gol se prepara para realizar a sua grande despedida do mercado, após 41 anos ininterruptos de fábrica. A previsão é de que em 2022 a montadora deve encerrar a sua produção, colocando em seu lugar um modelo mais caro, o Polo Track, que se tornaria o carro de entrada da fabricante. Atualmente o valor do Gol zero km varia de R$ 67.790 na versão básica com motor 1.0 e câmbio manual a R$ 75.250 para a versão manual com motor 1.6 (mas com todos os opcionais e o câmbio automático pode chegar a mais de R$ 92 mil).

Com esses valores, o hatch compacto, que também já foi um dos carros populares mais vendidos, deixou o posto de popular para trás. Como o personal car Gabriel de Oliveira escreveu em sua coluna do dia 8 de outubro, essa será a realidade do mercado por um bom tempo, dificilmente com o preço dos veículos diminuindo a médio e curto prazo. O que justifica também a substituição do Gol pelo Polo Track, que se torna o carro de entrada da Volkswagen.

“Essa é uma categoria cujas opções estão diminuindo cada vez mais. Com isso, os carros populares serão cada vez mais escassos no mercado brasileiro, tanto pela exigência do consumidor quanto pelos preços, que sobem cada vez mais por conta da pandemia. Acredito que será cada vez mais difícil acharmos carros populares zero km no mercado”, avalia Gabriel.

O gerente de vendas da Contauto Autocenter Luciano Ribeiro também compartilha dessa opinião, de encolhimento do segmento popular.

"São cada vez menos opções, ficando somente os modelos que vendem volume significativo. As montadoras não estão tirando o carro de linha, é o mercado que está ditando essa tendência. Não vendeu, vai sair de linha. Mas é uma pena sua saída, pois mesmo não sendo o mais vendido do mercado, ainda será um ícone na Volkswagen." Luciano Ribeiro - Gerente de vendas da Contauto Autocenter

Por conta disso, Gabriel de Oliveira acha que este não seria um bom momento para deixar de fabricar o modelo. “É um carro que tem uma grande história no mercado brasileiro. Mas acredito que era hora de uma mudança no design. É uma pena que sairá de linha”, diz.

E A DESVALORIZAÇÃO?

No entanto, por sua fama de carro robusto e acessível, dificilmente o Volkswagen Gol é um carro que irá depreciar muito, como afirma Luciano Ribeiro. “O Gol foi, durante anos, o veículo mais vendido do país, e até hoje, principalmente como seminovo, possui bastante procura pela sua mecânica confiável e fama de carro robusto para nossas ruas e estradas cheias de buracos”, avalia.

Da mesma forma, o consultor automotivo e personal car Gabriel de Oliveira acredita que ele poderá, inclusive, se valorizar no segmento de usados, por não existir mais o zero km para ser comprado. E para quem ainda quer adquirir um zero, este é um bom momento, afirma.

“Não acredito em depreciação maior por sair de linha, visto que estamos falando de um modelo bem consolidado no mercado e bastante comercial. Não há diferença de vantagem ou desvantagem em comprar esse carro agora na linha de usados. Talvez seja um bom momento para o zero km, visto que a montadora pode fazer promoções para queima de estoque de um carro que está saindo de linha”, observa.

E qual modelo do mercado seria um bom substituto para o Gol?

Segundo o gerente de vendas da Contauto Autocenter, existem alguns novos candidatos que buscam tomar seu lugar. Entre os modelos destacados, ele cita o Chevrolet Ônix, que há alguns anos vem sendo o novo líder do segmento, mas este ano, por conta da parada da sua produção por falta de insumos, o posto tem sido ocupado pela Fiat, com a Strada e em seguida o Argo, e no terceiro lugar, o Hyundai HB20.

Aliás, o hatch da montadora coreana é uma das apostas de substituto do Gol no segmento de populares, afirma o gerente de vendas, assim como o Fiat Mobi. “Esses modelos buscam essa fatia de mercado que o Gol deixará, mas dificilmente terão seus quase 40 anos de sucesso no nosso mercado automobilístico”, afirma.

4 CARROS QUE DEVEM SAIR DE LINHA EM 2022

O Volkwagen Gol não é o único modelo que deve sair de linha no próximo ano. 2021 já viu algumas baixas no mercado automotivo, mas 2022 também pode ver outros ícones do mercado deixarem de ser produzidos, tanto pela baixa procura quanto pelo fato de não estarem adequados mais às novas legislações, que exigem carros cada vez mais seguros e com menor emissão de CO2.