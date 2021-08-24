Saiba como se organizar para comprar um carro zero ou seminovo

Não esqueça que ao tirar um carro da concessionária você também está se comprometendo com seguro, IPVA, emplacamento, manutenção do veículo e gasolina. Crédito: Freepik

Comprar um carro zero é o sonho de muitos brasileiros. Mas adquirir um modelo novo pode ser uma tarefa difícil para boa parte da população. Devido à pandemia da Covid-19 , algumas concessionárias precisaram interromper a produção de veículos no ano passado. Sendo assim, o preço dos carros aumentou com a demanda. Por isso, organizar-se financeiramente é o primeiro passo para quem está procurando comprar um automóvel.

No Brasil, o salário mínimo, atualmente, está em torno de R$ 1.100,00. Mesmo com o aumento de 5,3% em relação a 2020, seria preciso economizar, mais ou menos, esse valor 40 vezes para comprar um veículo econômico no país como o Renault Kwid Life 1.0.

“Nesse contexto, os carros zero estão cada vez mais caros devido à pressão cambial e a um choque de ofertas em relação à falta de matéria-prima no mercado. Várias fábricas estão com a produção suspensa e os veículos estão demorando a chegar, por isso a tendência é o preço ficar cada vez mais alto”, comenta o fundador do canal Auto Vídeos e autor do curso “O Código dos Carros”, Liam Mattera.

ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA

Sendo assim, a palavra de ordem é: organização. De acordo com a educadora financeira Lorena Milaneze, a dica é juntar o máximo de dinheiro possível para conseguir comprar o carro pagando pouco no financiamento.

“É importante ter consciência de que, como em todo investimento, é preciso realizar um diagnóstico para saber o quanto isso irá mudar no orçamento. Por isso, deve-se fazer uma pesquisa, ir a concessionárias e realizar simulações pela internet a fim de entender qual o melhor carro e forma de pagamento”, comenta Lorena Milaneze.

Além disso, a educadora financeira destaca que esse processo também implica em gastos invisíveis que precisam ser calculados, como Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), seguro, emplacamento, manutenção do veículo e até gasolina.

O gerente de vendas da Contauto Autocenter, Luciano Ribeiro, comenta que hoje o perfil de consumidor mudou. Antes as pesquisas entre veículos eram feitas presencialmente com os clientes visitando diferentes concessionárias, mas hoje a internet tem um peso maior na decisão de compra.

“Ele pesquisa as características do automóvel, a satisfação entre outros clientes e chega à concessionária com alguns modelos em mente. Mas é sempre indicado conhecer o histórico e tradição da agência. Caso aconteça algum problema, a empresa precisa estar disponível para resolver”, recomenda Luciano Ribeiro.

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA QUEM VAI COMPRAR UM CARRO ZERO:

Não esqueça do teste drive Estude a sua renda para entender o quanto pode comprometer. Depois disso, separe uma quantia fixa mensal e junte o máximo que conseguir para diminuir as prestações do financiamento e os possíveis juros. Não esqueça que ao tirar um carro da concessionária você também está se comprometendo com seguro, IPVA, emplacamento, manutenção do veículo e etc. São gastos que, inicialmente, parecem pequenos, mas ao colocar na balança, podem chegar a valores bem altos. Também é importante saber para o que você vai utilizar o veículo e se vai ser apenas para trabalho ou lazer. Assim, é possível analisar o modelo, o design e o motor que mais estarão de acordo com o perfil. Uma dica importante é fazer um teste drive, porque assim é possível testar o sistema de frenagem, a dirigibilidade e como o motorista fica diante do vidro e painel. Além disso, é sempre importante considerar o tamanho do veículo e da garagem.

MAS E OS SEMINOVOS?

Como o valor dos carros zero quilômetro pode não caber no orçamento de algumas pessoas, muitos brasileiros recorrem ao mercado de seminovos. Nesses casos, a organização financeira também precisa estar em dia e a atenção ao estado do veículo precisa ser redobrada.

“Não compre o carro de primeira. Leve o automóvel até um mecânico de confiança para analisar o motor, a suspensão, conferir se tem algum problema na lataria, estepe e se o estado de conservação não está muito arranhado”, indica o gerente da Oficina Beira-Mar, Ricardo Barbosa.

Segundo ele, o veículo seminovo precisa de uma atenção ainda maior porque pode apresentar alguns vícios. Dessa forma, vale a pena ficar de olho no painel e nos indicadores de consumo do ar-condicionado e luzes de anomalia.

Mas, em ambos os casos, deve-se pensar na segurança. Nos carros mais novos é importante observar o controle de estabilidade, enquanto nos veículos antigos é indispensável a presença de airbags.

“Como a realidade no Brasil é desafiadora porque os carros aqui custam caro para comprar e manter, é importante deixar o emocional de lado nesse processo. Então, torne esses pontos como último pilar de decisão, já que alguns itens não são tão prioritários, como uma central multimídia, por exemplo”, finaliza o fundador do canal Auto Vídeos e autor do curso “O Código dos Carros”, Liam Mattera.

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA QUEM VAI COMPRAR UM CARRO SEMINOVO